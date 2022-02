Marché du travail: reprise des embauches, mais beaucoup de fragilités, peinture: une baisse de 20% des prix constatée ou encore le climat des affaires jugé « normal » par 65% des industriels…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 4 février 2022:

L’Economiste

Marché du travail: reprise des embauches, mais beaucoup de fragilités

L’Économie a effacé de façon spectaculaire les pertes de production enregistrées en 2020. En revanche, elle n’a récupéré qu’une partie des emplois détruits. Elle a créé 230.000 postes principalement dans les Services (un secteur aussi gangrené par l’informel), le BTP et l’Agriculture en 2021 contre une destruction de 432.000 une année auparavant, selon les chiffres du marché du travail publiés par le HCP. L’amélioration graduelle des embauches reflète quelque part L’hétérogénéité de la reprise au niveau des secteurs, certaines filières continuant de subir de plein fouet la persistance de la crise sanitaire et les restrictions associées.

Routes aériennes: la reconquête se poursuit

Très bonne nouvelle pour le tourisme. La compagnie Ryanair reprend ses vols dès le 8 février avec l’intégralité de ses dessertes et prévoit même d’augmenter ses fréquences. Après Transavia qui a annoncé un retour en force au Maroc, les yeux étaient braqués sur la compagnie irlandaise, Ryanair, qui se classe 2e en termes de programmation et de sièges au Maroc, derrière la RAM. Plus encore, c’est la seule compagnie low-cost qui a installé trois bases aériennes à Marrakech, Fès et Agadir. En 2019, avant la pandémie, la compagnie réalisait près de 280 fréquences hebdomadaires avec quelque 108.000 sièges à l’arrivée (hiver 2019-2020) et s’était même engagée à monter en puissance pour atteindre 570.000 sièges à l’arrivée en 2024. Selon un responsable de la compagnie, les engagements seront maintenus. De son côté, l’ONMT poursuit son travail de reconquête des compagnies et des TO et opère sur plusieurs champs.

Aujourd’hui le Maroc

Peinture: Une baisse de 20% des prix constatée

Les jetons interdits, les prix ont baissé. En effet, l’interdiction des jetons dans les pots de peinture a eu un effet mécanique sur les prix sur le marché national. Ces pratiques qui encourageaient les artisans à choisir une marque au détriment d’une autre contre des jetons sont interdites depuis bientôt une année au Maroc. L’heure est au bilan donc pour les responsables. La tutelle estime aujourd’hui la baisse généralisée des prix sur le marché à 20%, ce qui représente une coquette somme payée depuis plus de deux décennies par les clients indûment en faveur des artisans en sus des indemnités de ces derniers pour les prestations effectuées au domicile. Pour rappel, le ministère de l’industrie avait interdit de manière catégorique la pratique.

L’Opinion

Écrevisse de Louisiane: Cancer invasif à combattre ou manne économique à exploiter ?

Relayée par la Queen’s University de Belfast le 24 janvier, une étude scientifique met en avant le coût économique exorbitant lié aux dégâts environnementaux des crustacés invasifs au niveau mondial. Le Maroc fait justement partie des pays où se propage doucement et sûrement une espèce d’écrevisses voraces qui, en l’absence d’une stratégie réalisable de contrôle biologique, continuera à impacter négativement les habitats naturels et la riziculture. Les scientifiques marocains ont pourtant déjà trouvé une solution : mettre en place une filière de valorisation alimentaire de cette espèce très demandée au niveau international. Selon eux, le Maroc dispose de plusieurs atouts pour y arriver. Seule manque encore une véritable volonté de le faire.

Casablanca: légère baisse de l’Indice des Prix à la Consommation en décembre dernier

Dans un contexte de choc économique engendré par la réponse sanitaire à la pandémie, la demande intérieure a pu soutenir la croissance économique. Toutefois, elle a enregistré dernièrement une baisse légère au niveau de la capitale économique du Royaume. Cette tendance baissière est suivie d’une baisse de 0,29% de l’indice alimentaire et d’une hausse de 0,04% de l’indice non alimentaire, explique le HCP. La baisse des prix alimentaires entre novembre et décembre 2021 à Casablanca a été observée principalement au niveau des « fruits » de 8,5 96, la « viande » de 2,3 9% et les « poissons et fruits de mer »de 6,8 96. Cette baisse a été atténuée par la hausse des prix des «légumes» de 7,5% et des « Huiles et graisses » avec 1,5%.

Libération

Le DG de l’ONMT rencontre les professionnels français du SETO et de la compagnie Transavia

Le Directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir, a tenu une série de rencontres avec des prescripteurs de voyages et des compagnies aériennes en France pour accompagner la reprise imminente des vols touristiques vers le Royaume. Ces actions qui interviennent dès l’annonce par le gouvernement marocain de la réouverture de l’espace aérien du Maroc, prévue pour le 7 février, ont également pour objectif de mobiliser l’ensemble des partenaires de la destination touristique Maroc pour une relance puissante et rapide, indique un communiqué de l’Office. Ainsi, une réunion de travail s’est tenue au Syndicat des Entreprises Tours Opérateurs (SETO) qui regroupe l’ensemble des TO français, et partenaire fidèle du tourisme marocain.

Technopark et l’UM5 signent une convention en faveur de l’entrepreneuriat innovant chez les jeunes

La société Moroccan Information Technopark Company (MITC), gestionnaire du Technopark de Casablanca, et l’Université Mohammed V (UM5) de Rabat ont signé, dans la capitale, une convention en faveur de l’entrepreneuriat innovant dans le milieu universitaire. La convention, signée par la Directrice Générale du MITC Lamiae Benmakhlouf et le président de l’UM5 Mohammed Rhachi, émane « d’une volonté commune de développer et de promouvoir l’entreprenariat et l’innovation dans une perspective de création de valeur ajoutée pérenne et d’emplois sur le long terme », a indiqué Technopark dans un communiqué. Elle vise à assurer l’accompagnement des étudiants dans leur initiative entrepreneuriale, la valorisation de la recherche scientifique et du processus d’incubation ainsi que la réduction des frais au bénéfice des startups innovantes initiées par des étudiants de l’Université.

Al Massae

Climat des affaires jugé « normal » par 65% des industriels au T4-2021 (BAM)

Le climat général des affaires dans l’industrie, au cours du 4ème trimestre 2021 (T4-2021), aurait été « normal » selon 65% des entreprises et « défavorable » selon 29% d’entre elles, indique Bank Al-Maghrib (BAM). Cette dernière proportion varie entre 24% dans « l’agro-alimentaire » et 39% dans le « textile et cuir » alors que l’ensemble des industriels de l’électrique et électronique indiquent un climat des affaires « normal », ressort-il des résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture de BAM. Les conditions d’approvisionnement, au T4-2021, auraient de leur côté été « normales » selon 68% des industriels et « difficiles » selon 27% d’entre eux, fait savoir la même source. Par branche, elles auraient été « normales » selon 87% des entreprises de ‘ »électrique et électronique », 76% de la « chimie et parachimie », 75% du « textile et cuir », 65% de l' »agro-alimentaire » et 48% de la « mécanique et métallurgie », précise BAM.

Assahra Al Maghribia

Maroc: Le taux de chômage à 12,3% en 2021

Le taux de chômage au Maroc est passé de 11,9% à 12,3% entre 2020 et 2021, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Ce taux a diminué de 0,9 point à 5% en milieu rural et a augmenté de 1,1 point à 16,9% en milieu urbain, indique le HCP qui vient de publier une note d’information relative à la situation du marché du travail en 2021. Cette hausse du chômage cache des disparités au niveau de l’ensemble des catégories de la population, relève la même source. En effet, le taux de chômage s’est accru respectivement de 0,6 point pour les femmes, passant de 16,2% à 16,8%, alors que ce taux a quasiment stagné pour les hommes (de 10,7% à 10,9%). Selon le diplôme, le taux de chômage a enregistré une hausse de 1,1 point parmi les diplômés, passant de 18,5% à 19,6%, et une baisse de 5,6% à 4,6% chez les personnes sans aucun diplôme.