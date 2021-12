Aujourd’hui le Maroc

2021, sous le signe de la relance

Après avoir franchi avec résilience le cap 2020, l’économie marocaine a renoué avec la croissance au titre de l’exercice 2021. Malgré les incertitudes qui planent, les divers secteurs ont affiché un rebond de leur activité. Une dynamique portée essentiellement par une campagne de vaccination réussie et une campagne agricole prometteuse. Ces éléments réunis ont hissé le PIB vers le haut. En témoignent les derniers chiffres du Haut-commissariat au plan. Les comptes nationaux font en effet état, au troisième quart de l’année, d’un taux de croissance de 7,8% et ce après une récession de 6,7% observée à la même période de l’année passée.

Le Matin

Le Conseil supérieur de l’éducation met en cause la pertinence du système Bachelor et déplore l’absence d’une vision claire de la réforme

En réponse à la saisine du chef du gouvernement, le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique vient de livrer son avis sur le projet de décret n°2-21-125 modifiant et complétant le décret n°2-04- 89 fixant la vocation des établissements universitaires, les cycles des études supérieures ainsi que les diplômes nationaux correspondants. Il a relevé que la finalité de ce changement n’est pas claire. Par ailleurs, le texte ne précise pas comment seront surmontées les difficultés liées à l’insuffisance de l’encadrement pédagogique et à l’enseignement en petits groupes, comme l’exigent les modules des langues et des compétences de vie, a-t-il dénoncé. Il ne comporte pas non plus des données estimatives sur le coût d’une année supplémentaire, en termes de ressources humaines et financières, a-t-il ajouté.

L’Anapec prévoit l’insertion économique de plus de 120.000 chercheurs d’emploi en 2022

L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec), qui vient de tenir son conseil d’administration, a approuvé son plan d’action de 2022 qui prévoit un accompagnement de la croissance économique par la satisfaction des besoins en compétences des secteurs, des entreprises et des investisseurs. Elle compte mettre en place un certain nombre de mesures pour promouvoir l’emploi et les prestations fournies aux employeurs, aux chercheurs d’emploi et aux porteurs de projets. L’Agence envisage, en 2022, d’assurer l’insertion économique de plus de 120.000 chercheurs d’emploi, améliorer l’employabilité de plus de 35.000 jeunes chercheurs d’emploi, accompagner 6.500 porteurs de projets d’entrepreneuriat et contribuer à la création de 2.600 TPE/AGR

Libération

Sidi Slimane : Enquête judiciaire à l’encontre de quatre membres d’une même famille pour implication présumée dans une affaire d’escroquerie pour immigration clandestine

Les éléments de la brigade nationale de la police judiciaire ont ouvert mercredi une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent à l’encontre de quatre membres d’une même famille (le père, son épouse et deux de leurs enfants majeurs) résidant dans la ville de Sidi Slimane, pour leur implication présumée dans une affaire d’escroquerie pour immigration clandestine ayant visé plus de 90 victimes. Le principal suspect et les membres de sa famille faisaient l’objet de mandats de recherche au niveau national depuis novembre dernier, après avoir escroqué les victimes sous prétexte de les faire immigrer vers un pays européen et un autre en Amérique du Nord, en contrepartie de sommes d’argent oscillant entre 40.000 et 100.000 DH par personne, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Maroc Le Jour

Université Mohammed Premier d’Oujda : 16 millions de dirhams pour la recherche scientifique durant la période 2020-2021

L’Université Mohammed Premier d’Oujda a consacré un montant de 16 MDH pour soutenir la recherche scientifique durant la période 2020-2021. Ce chiffre a été rendu public lors d’une réunion du Conseil de l’Université, tenue lundi et qui a été marquée par l’adoption de l’ensemble des points qui figuraient à l’ordre du jour. Selon un communiqué de l’Université, le Conseil a qualifié de « très positif » le bilan de l’année en cours, précisant que l’Université Mohammed Premier a occupé des positons très honorables dans plusieurs classements internationaux, en matière de recherche et de publications scientifiques.

Al Bayane

Propositions de loi du PPS pour une reprise de la SAMIR par l’État

Tout en étant convaincu de la justesse et du bien-fondé de leurs propositions visant la protection des consommateurs et des entreprises contre la hausse des prix des carburants et la sauvegarde de la société de raffinage la SAMIR, les députés du PPS, membres du groupe du Progrès et du socialisme, ont déposé de nouveau deux propositions de loi concernant la régulation des prix des carburants et le transfert des avoirs de la SAMIR à l’État. Les deux textes, élaborés lors du dernier mandat parlementaire, ont été soumis de nouveau mercredi 29 décembre 2021 au bureau de la chambre des représentants. Les députés du PPS émettent l’espoir que leurs propositions soient adoptées pour la sauvegarde de la SAMIR, le renforcement de la sécurité énergétique nationale et la protection des consommateurs et des entreprises contre les augmentations abusives des prix des carburants.