L’hôpital de campagne marocain en Tunisie opérationnel, le Maroc développe l’hydrogène vert, Joey Hood encense le Maroc… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de vendredi:

Maroc le jour

Tunisie: l’hôpital de campagne du Maroc opérationnel.

A la faveur d’un effort exceptionnel déployé sans relâche par les équipes marocaines dépêchées en urgence en Tunisie, l’hôpital de campagne marocain installé à Manouba, l’un des quatre gouvernorats formant le Grand-Tunis, est aujourd’hui opérationnel et prêt à accueillir les patients atteints du COVID-19. Il s’agit en fait de deux hôpitaux d’une capacité totale de 100 lits, dotés des équipements les plus modernes, dont une unité de 50 lits d’oxygène et d’une autre de 50 lits de réanimation. Implanté dans le gouvernorat de Manouba, à environ 14 kilomètres de la capitale Tunis, cet hôpital de campagne permettra de réduire la pression que connaissent actuellement les établissements sanitaires du pays en raison de la flambée des cas de contamination au Coronavirus. Sa mise en place vient à point nommé dans cette région qui connaît une situation sanitaire alarmante du fait de l’explosion du nombre de personnes atteintes par le COVID-19.

Al Bayane

Le Maroc, « un modèle dans le domaine de vaccination » contre la Covid-19.

Le Maroc est devenu « un modèle dans le domaine de vaccination » contre la Covid-19, a affirmé le Centre Africain pour le Contrôle et la Prévention des maladies (Africa CDC) relevant de l’Union Africaine. « Nous reconnaissons le rôle de premier plan joué par Royaume en matière de vaccination sur le Continent africain. Le Maroc est devenu un modèle dans le domaine de vaccination », a souligné le Directeur d’Africa CDC, John Nkengasong, dans une déclaration à la MAP à l’issue d’une entrevue, jeudi au siège de cette Agence de l’organisation panafricaine, avec l’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi. « Nous avons été extrêmement heureux de la décision du Royaume de commencer la production de vaccins », s’est réjoui M. Nkengasong, tout en saluant cette noble initiative de SM le Roi Mohammed VI qui va contribuer à lutter d’une manière efficace contre la pandémie de la Covid-19.

Al Yaoum Al Maghribi

Hydrogène vert, un positionnement d’avenir pour le Maroc et le Chili.

Des experts marocains et chiliens ont exposé, mardi, les avantages de la technologie dite « Hydrogène vert » comme antidote au réchauffement climatique, soulignant les potentialités du Maroc et du Chili pour se positionner en tant que leaders dans ce domaine. Lors d’un séminaire à distance organisé par l’ambassade du Maroc au Chili, en coordination avec le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations au Chili, les intervenants ont mis l’accent sur les atouts des deux pays pour développer la filière prometteuse de l’hydrogène vert et sur les feuilles de route élaborées par le Maroc et le Chili pour accélérer l’appropriation de cette technologie d’avenir. Mme. Javiera Aldunate, du ministère chilien de l’énergie, a mis en avant le « potentiel énorme » dont dispose le Chili en termes de production d’énergies renouvelables, soulignant que son pays est en mesure de produire « 60 fois plus d’énergies renouvelables » que ce qu’il en produit actuellement (solaire, éolien, hydroélectrique …etc).

Al Alam

Le Maroc, un « pourvoyeur » de sécurité

Le Maroc est un « pourvoyeur » de sécurité et de stabilité dans le continent africain, a souligné, mercredi à Rabat, le secrétaire d’État adjoint américain par intérim pour le Proche-Orient, Joey Hood. « Nous saluons le soutien continu et précieux du Maroc dans nombre de questions d’intérêt commun comme le processus de paix au Moyen-Orient, la stabilité, la sécurité et le développement dans la région » et dans tout le continent africain, a affirmé M. Hood lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.