Automobile: objectif, 200 milliards de DH à l’export!, télécoms: la 5G suscite de fortes attentes, bientôt une « retraite » pour surmonter les désaccords entre Ouahbi et les avocats, norme Euro 6b : un sursis de deux ans pour les véhicules utilitaires, le stock du Levothyrox est suffisant pour plusieurs mois… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

Automobile: objectif, 200 milliards de DH à l’export!

C’est une première dans les annales de l’industrie automobile made in Maroc. Pour la première fois, le secteur bat le record des 100 milliards de DH à l’export (à fin 2022). Au terme des neuf premiers mois de l’année 2022, l’activité a totalisé 77,7 milliards de DH à l’export. Malgré la conjoncture économique mondiale, la crise de la guerre en Ukraine, l’inflation… le secteur marocain de l’automobile a augmenté de 35,5% sur les neuf premiers mois de l’année écoulée. Mieux encore, les exportations de véhicules ont augmenté de 50% durant la même période. Selon le ministre de tutelle, Ryad Mezzour: “les perspectives de développement de cette industrie sont extrêmement prometteuses et importantes, puisque nous envisageons d’atteindre les 200 milliards de DH dans les 4-5 ans à venir. C’est-à-dire que nous avons un potentiel important de croissance…”.

Télécoms: la 5G suscite de fortes attentes

A la veille de l’année 2023, les opérateurs, équipementiers, entreprises.. nourrissent de fortes attentes par rapport au déploiement de la technologie dite de 5ème génération. Théoriquement, l’implémentation au Maroc est prévue (par la Note d’ orientations générales NOG) pour 2023. Mais aujourd’ hui, tout porte à croire que ce rendez-vous technologique sera reporté à 2024. Et pour cause, le retard pris dans le déploiement de la fibre optique censée remplacer l’ADSL. L’objectif du Maroc est d’installer 2 millions de prises FTTH (fiber to the home) de façon à monter à 5 millions en 2025. Or, en 2022 l’on compte à peine 450.000 prises installées. D’autant plus qu’il reste encore quelque 9.000 sites radio non encore fibrés.

Le Matin

Bientôt une « retraite » pour surmonter les désaccords entre Ouahbi et les avocats

La mésentente entre le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et le corps des avocats pourrait devenir un souvenir du passé. Les deux parties se sont mises d’accord pour s’asseoir autour de la même table, dans le cadre d’un dialogue au sujet des projets de loi en préparation, pour parvenir à une version mutuellement acceptée des pré-projets de loi relatifs à la profession d’avocat et à l’institut de formation. Une «retraite» de deux jours devra réunir, les 20 et 21 janvier prochain, les deux parties pour échanger à cette fin. Selon des sources au sein du ministère, la hache de guerre a été bien enterrée. Il est ainsi prévu l’organisation d’une large rencontre d’échange entre le ministère, ses services et la représentation nationale des Ordres des avocats (Association des barreaux du Maroc) au cours du mois de janvier 2023.

Norme Euro 6b : un sursis de deux ans pour les véhicules utilitaires

La norme Euro 6b n’entrera finalement progressivement en vigueur au Maroc qu’à partir du 1er janvier 2023. Cette date concerne les voitures particulières, alors que les camionnettes et poids lourds bénéficient d’un report de 2 ans. Les professionnels, qui ont répondu à la consultation lancée par le département du Transport sur l’avant-projet de loi concernant l’utilisation des normes anti- pollution Euro 6b, ont tous indiqué qu’ils souhaitaient un report de la norme pour les utilitaires. Pour leur part, les importateurs de poids lourds n’ont pas répondu à cette consultation.

Changements climatiques : comment la population agit face aux impacts sur son quotidien

L’impact des changements climatiques sur la vie quotidienne des Marocains est bel et bien une réalité. Selon une enquête de la Banque européenne d’investissement, 86% de la population affirment en appréhender les répercussions. De même, un peu moins de la moitié de l’échantillon interrogé (49% contre 57% pour la moyenne des Africains) affirment avoir, eux-mêmes ou l’une de leurs connaissances, déjà agi pour s’adapter aux effets des changements climatiques. Certaines de ces initiatives comprennent des investissements dans des technologies permettant de réaliser des économies d’eau afin de réduire l’impact de la sécheresse et dans le curage de canalisations en prévision d’inondations.

Al Bayane

Le stock du Levothyrox est suffisant pour plusieurs mois

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a affirmé, mercredi, que le médicament du Levothyrox, utilisé pour le traitement des troubles de la thyroïde, est disponible sur le marché pharmaceutique national, soulignant que le stock national en ce produit est suffisant pour plusieurs mois. « Le ministère de la Santé et de la Protection sociale rassure les patients qui utilisent la Levothyroxine que ce médicament est disponible sur le marché pharmaceutique national et que le stock national en ce produit est suffisant pour plusieurs mois », a soutenu le directeur de la Direction du médicament et de la pharmacie au ministère, Dr. Aziz Mrabti dans une déclaration à ce sujet.