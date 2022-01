L’industrie pharmaceutique veut relancer sa croissance, guichets bancaires bientôt obsolètes?, E-sport: un secteur qui pèse plus de 1,2 milliard de DH ou encore les entreprises obtiennent 271.000 prêts grâce à l’intervention de l’État…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 28 janvier 2022:

L’Économiste

L’industrie pharmaceutique veut relancer sa croissance.

Préférence nationale, encouragement de la production locale… L’industrie pharmaceutique veut doubler son chiffre d’affaires et augmenter ses exportations. Une ambition réalisable à condition que les mesures nécessaires soient mises en place telles que le soutien de la production locale face à la montée des importations. Les autorisations de mise sur le marché gagneraient aussi à être clarifiées et le déploiement d’équipes dédiées aux produits fabriqués localement est recommandé.

Finances publiques: le déficit budgétaire s’allège plus vite que prévu

Le déficit budgétaire a amorcé sa décrue à un rythme plus rapide qu’anticipé. Il s’est établi à 6% du PIB en 2021 selon le ministère des Finances contre 6,5% prévu par la loi de finances. Le déficit a fondu de 11 milliards de DH sur un an à 71 milliards, en ligne avec les prévisions. La croissance plus forte qu’estimée du PIB a stimulé les recettes fiscales et permis d’accélérer la baisse du déficit après le 7,6% enregistré en 2020 en pleine pandémie du coronavirus. La croissance ressortirait autour de 7% selon les dernières actualisations.

Aujourd’hui Le Maroc

Guichets bancaires bientôt obsolètes?

Alors que les paiements en ligne affichent une croissance à deux chiffres, les transactions sur GAB (guichets automatiques bancaires) boivent plutôt la tasse. Les paiements sur GAB au cours de l’année 2021 affichent un petit 0,4% en part du nombre d’opérations et surtout 0,1% en part du montant. Les récentes statistiques du Centre monétique interbancaire dévoilent une réalité bien plus amère pour le réseau GAB. Dans les détails, les opérations de paiement sur GAB par cartes marocaines pour le paiement des factures, des taxes et l’achat des recharges télécoms ont totalisé, durant l’année 2021, quelque 1,7 million pour un montant de 269,6 millions DH, soit une régression de -17,7% en nombre et aussi de -17,7% en montant par rapport à l’année 2020.

L’Opinion

E-sport: un secteur qui pèse plus de 1,2 milliard de DH!

1,2 milliard de DH, c’est le chiffre d’affaires enregistré par le secteur marocain du E-sport en 2019, et ce malgré son caractère « embryonnaire ». Toujours perçu comme une simple distraction, voire une perte de temps par le grand public, le gaming professionnel commence à se structurer discrètement au niveau local, n’attirant pour l’heure que l’attention de quelques entreprises, d’opérateurs télécoms et de la MDJS. Par contre, sous d’autres cieux, où l’activité bénéficie de textes de loi la régissant, les gamers sont même considérés comme des athlètes professionnels. En attendant, le secteur continue son chemin loin des projecteurs et vu l’engouement des Marocains pour des jeux comme FIFA, PUBG, Fortnite, Valorant ou encore Counter Strike, le E-sport marocain a encore de beaux jours devant lui.

Libération

Souveraineté sanitaire: Nécessité d’une industrie pharmaceutique « forte »

La crise sanitaire liée au Covid-19 confirme la nécessité « absolue » de disposer de laboratoires nationaux compétitifs et d’une industrie pharmaceutique « forte » pour garantir l’indépendance thérapeutique et la sécurité sanitaire du Royaume, a indiqué, mercredi à Casablanca, Hakima Himmich, membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD). Intervenant lors d’une conférence organisée, en mode hybride, par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) en partenariat avec la Fédération de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP), sur le thème « Industrie pharmaceutique: plus de valeur ajoutée pour une souveraineté sanitaire nationale et continentale », Himmich a souligné que le Maroc doit impérativement mettre l’industrie pharmaceutique au cœur de ses préoccupations et la protéger.

Al Alam

L’INDH, un acteur engagé dans la transformation éducative

Dans le cadre de sa phase III, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) s’est investie, en appui au Département de l’Éducation Nationale, dans le vaste chantier de la généralisation de l’enseignement préscolaire en milieu rural. À mi-parcours de cette troisième phase, le bilan des réalisations est porteur d’espoirs. La période 2019-2021 a connu la programmation de quelques 8000 unités préscolaires, dont environ 3790 sont déjà opérationnelles. Dans ces établissements, plus de 71.000 enfants issus du monde rural bénéficient actuellement d’un encadrement de qualité, auxquels s’ajoutent plus de 36000 enfants bénéficiaires qui ont déjà intégré l’école primaire. La création de ces unités a permis d’encourager la préscolarisation des filles dans le milieu rural – elles représentent la moitié des inscriptions -, et de promouvoir l’emploi féminin dans le monde rural, avec la création d’environ 4520 postes d’éducateurs, dont 68% occupés par des femmes. L’Initiative participe également aux efforts de réduction de la pauvreté des apprentissages dans le cycle primaire, et ce à travers la mise en place de cours de soutien scolaire gratuits au profit de plus de 160.000 élèves sur l’ensemble du territoire national.

Al Massae

Les Marocains ont déposé plus d’un demi-million de plaintes auprès du ministère public

El Hassan Daki, procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, a indiqué qu’environ 522.883 nouvelles plaintes ont été déposées auprès du ministère public en 2021, dont 23.155 enregistrées dans les parquets généraux et 499.728 dans les parquets, soit une augmentation de 24% par rapport au nombre de plaintes déposées en 2020, qui était de 421.048. Daki, qui intervenait lors de l’ouverture de l’année judiciaire 2022, au siège du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a également souligné que grâce aux efforts des magistrats et des cadres du ministère public et des services de la police judiciaire en charge des enquêtes, 517.460 plaintes ont été traitées parmi un total de 679.080 plaintes en 2021, soit une réalisation de près de 77%.

Les entreprises obtiennent 271.000 prêts grâce à l’intervention de l’État

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a affirmé que l’intervention de l’État au profit des entreprises a concerné plus de 271.000 crédits, d’un financement de près de 45,6 milliards de dirhams, notant que ces fonds sont répartis entre l’activité normale avec 58.584 crédits, d’un montant estimé à 33,6 milliards, et des mécanismes Covid-19 avec 213 crédits, avec un montant de 12 milliards. Elle a souligné que les activités du fonds « Tamwil » ont enregistré au cours des neuf premiers mois de l’année 2021 un volume de financement d’environ 59,7 millions de dirhams. S’agissant du programme « Intelaka », Fettah Alaoui a expliqué que dans le cadre de l’accompagnement et de la diversification des mécanismes d’accès au financement pour les entreprises, un Programme intégré d’appui et de financement de l’entrepreneuriat a été lancé, notant que ce programme a permis d’étoffer les offres actuelles de la Caisse Centrale de Garantie avec trois nouveaux produits au profit des entreprises nouvellement créées et exportatrices, qui sont Damane Intelak, Damane Intelak Al Moustatmir Al Qarawi et Start TPE.

Al Ahdath Al Maghribia

Hydrogène vert: le Maroc bientôt leader?

Le Royaume est en passe de devenir un leader mondial de l’exportation d’hydrogène vert, aux côtés de la Namibie et du Chili, selon un rapport de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA). Cette organisation intergouvernementale, dont la mission est la promotion des énergies renouvelables à l’échelle mondiale, a qualifié le Maroc, avec le Chili, l’Australie, l’Arabie saoudite et les États-Unis, des pays les mieux placés pour devenir les principaux exportateurs d’hydrogène propre d’ici 2050. Total Eren, la filiale dédiée aux énergies renouvelables de TotalEnergies, envisage de lancer un investissement dans les énergies renouvelables dans le sud du Maroc. Il s’agit d’un projet gigantesque qui coûtera 100 milliards de dirhams pour produire de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert d’une capacité de 10 gigawatts, principalement grâce à l’énergie solaire et éolienne.

Benmoussa établit la feuille de route

Après le lancement officiel de « Awrach » visant la création de 250.000 emplois en 2022 et 2023, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a dévoilé sa vision stratégique afin de mettre en application les dispositions dudit programme concernant son département. C’est ce qui ressort d’une circulaire adressée aux responsables centraux, régionaux et provinciaux, et ce, pour détailler la phase d’exécution de ce dispositif. Cette phase se décline, selon le ministère, en deux parties, dont la première s’intéresse aux services prioritaires, à savoir le nettoyage et l’entretien des établissements scolaires, le soutien pédagogique et l’enseignement à distance, tandis que la deuxième concerne les chantiers d’insertion durable relatifs à l’enseignement préscolaire dont la généralisation constitue une priorité pour le ministère.