La tarification nationale de référence révisée

Le délai de dix jours accordé par le ministre de la Santé aux syndicats représentant les médecins pour l’approbation du modèle de convention sur la généralisation de la couverture médicale a déjà expiré. Les syndicats concernés ont déjà transmis leurs propositions. En tout cas, il est question de porter la tarification nationale de référence relative aux prestations des médecins généralistes à 200 DH et des spécialistes à 300 DH. Les médecins s’attendent aussi à obtenir la possibilité de dépasser ces plafonds lorsque c’est nécessaire. La question du délai de remboursement et du versement des honoraires est à l’ordre du jour des discussions. Les blouses blanches réclament de recevoir leurs honoraires de la part des caisses de prévoyance sociaux dans un délai d’un mois maximum après avoir accompli leurs actes au niveau des cliniques.

Le certificat de signature électronique se précise

Les conditions de délivrance et le contenu du certificat de signature électronique viennent d’être fixés par un décret émanant de trois départements: finances, justice et défense nationale (article 9 de la loi N°43-20 relative aux services de confiance). Le certificat devra donc comporter, entre autres, un code d’identification unique, le nom ou la raison sociale du prestataire de service de confiance, sa date de validité, … Le décret, qui arrête également les données et informations figurant dans le cachet électronique, entre en vigueur en juillet prochain, soit six mois après sa publication au Bulletin officiel.

Véhicules dépassant 10 ans: paiement spontané de la TSAV

Les propriétaires de véhicules ayant plus de 10 ans d’âge et souhaitant les retirer définitivement de la circulation peuvent régularıser leur situation, à travers le paiement spontané de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (TSAV) du 1er janvier jusqu’au 31 décembre prochain, selon la Direction générale des impôts (DGI). Celle-ci rappelle que la loi de finances 2023 a prévu une mesure dans ce sens.

Casablanca se transforme dans la douleur

Pratiquement une décennie après le lancement du plan de développement, Casablanca ne ressemble toujours à rien! Des milliards de dirhams dépensés afin d’améliorer le cadre de vie des Casablancais. Mais ces derniers ne voient toujours pas d’impact réel sur leur quotidien. La capitale économique, qui se veut un hub financier, n’a pas réussi sa transformation. A Rabat, le programme ville lumière (2015-2020) approche de sa fin avec l’achèvement de la quasi-majorité de ses projets, dont le budget s’élève à 10 milliards. Alors que Casablanca, avec un budget 3 fois plus important (plus de 34 milliards de DH), est toujours à la traîne. La capitale est dotée, entre autres, d’une gare routière de dernière génération. Alors que Casablanca se contente d’une gare vétuste et hors normes, devenue un repère de SDF et un danger pour voisinage immédiat.

Le Bahreïn réitère son soutien ferme et constant à l’intégrité territoriale du Maroc et à la marocanité du Sahara

Le Bahreïn soutient le plan d’autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Royaume et son intégrité territoriale, en tant que solution conforme au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU, a affirmé le Royaume de Bahreïn, dans le communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la 5ème session de la Haute commission mixte, tenue jeudi à Manama, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue bahreïni, Abdullatif Ben Rashid Al Zayani. Manama a également exprimé son rejet de toute atteinte aux intérêts suprêmes du Royaume du Maroc, à sa souveraineté ou à son intégrité territoriale.

Souveraineté alimentaire: Aziz Akhannouch met en avant au Sommet Dakar 2 l’importante politique agricole du royaume

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a mis en avant, à Diamniadio au Sénégal, la politique publique importante dans le secteur agricole au Maroc, menée sous l’impulsion et le leadership de SM le Roi Mohammed VI, en évoquant, à cet égard, le rôle joué par le Plan Maroc Vert et la nouvelle stratégie « Génération Green » dans la transformation et le développement de ce secteur. Le Chef du gouvernement, qui intervenait lors du 2-ème Panel de Haut niveau ayant réuni des Chefs d’Etat et de responsables gouvernementaux africains, organisé dans le cadre du premier jour du Sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire, ouvert mercredi à Diamniadio, à 30 km de Dakar, a rappelé qu’il y’a eu deux « étapes importantes dans l’histoire de l’agriculture marocaine ces dernières années », à savoir, d’abord, le Plan Maroc Vert qui s’est terminé en 2020 et pour lequel 13 milliards de dollars ont été investis pendant 10 ans, avec un financement obtenu auprès des institutions de près de 4 milliards de dollars.

Travailleurs domestiques: le gouvernement prendra en charge une partie des cotisations CNSS à partir de 2024

Malgré le fort engagement du gouvernement et de la société civile, beaucoup de travailleurs domestiques rechignent à adhérer à la CNSS, de peur de perdre les avantages que leur conférait le Ramed. Pour surmonter cette situation, le gouvernement a fait part de son intention de financer une partie de la déclaration à la CNSS. Selon Younes Sekkouri, l’Exécutif compte affecter un budget spécial à cet effet dans le cadre de la loi de Finances 2024, au profit d’une population de l’ordre de 150.000 individus.

Immobilier: est-ce le bon moment pour investir?

Le manque de confiance des ménages dans l’avenir, conjugué à la hausse des taux de crédits bancaires, se reflète sur le marché immobilier, comme en témoigne le tableau de bord mensuel sur les crédits et dépôts bancaires de Bank AL-Maghrib (BAM) qui fait état d’une baisse des prêts immobiliers de 3,3% par rapport au mois précédent. Alors que la morosité de la conjoncture s’aggrave, les ménages hésitent à passer à l’acte d’achat, craignant, d’une part, la dégradation du pouvoir d’achat, et, d’autre part, la mise en arrêt des chantiers immobiliers. Car oui, le secteur de la construction est en net repli, à cause du renchérissement des intrants et du manque de visibilité, accentuant la réticence des investisseurs. Faut-il acquérir un bien maintenant, ou attendre des jours meilleurs?

Secteur public: la recette d’une réforme réussie

Présidant l’ouverture de l’atelier de haut niveau sur «Le programme de performance du secteur public: Ennajaa», Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des finances, chargé du Budget, a souligné l’importance de la programmation budgétaire triennale dans le renforcement de la performance de la gestion publique. Il a en ce sens rappelé les différentes actions menées pour la mise en œuvre d’un cadre de programmation triennale. Un prêt de 450 millions de dollars a été accordé par la Banque mondiale dans le cadre du programme de performance du secteur public marocain Ennajaa. Dans une déclaration aux Inspirations ÉCO, Jesko Hentschel, directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, a souligné la nécessité d’utiliser des revenus de manière efficace dans ce programme.

ONCF: la barre des 4 MMDH de chiffre d’affaires dépassée

Le transporteur ferroviaire est déterminé à rattraper sa trajectoire de croissance pré-Covid. Pour y parvenir, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a élaboré son budget 2023 sur la base de la maîtrise des dépenses pour faire face aux fluctuations et incertitudes liées aux prix des matières premières et à l’inflation. L’ONCF table ainsi sur un chiffre d’affaires (CA) de 4,38 milliards de dirhams (MMDH) en progression de 9% par rapport à 2022. Ce chiffre se base sur des prévisions de trafic «voyageurs» de presque 48 millions de passagers, en hausse de 7% par rapport aux prévisions de clôture de l’exercice 2022. L’opérateur prévoit aussi une augmentation de 9% du tonnage marchandises à 23 millions de tonnes. Pour 2023, le bras ferroviaire de l’Etat envisage d’accélérer ses investissements dans la mobilité.