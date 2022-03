Conjoncture: Les opérateurs se heurtent à des difficultés d’approvisionnements, Conseil de la Concurrence: la refonte du cadre légal, annonciatrice du dénouement du dossier des hydrocarbures?, Une organisation professionnelle réclame l’adoption de la loi sur l’Ordre national des pharmaciens…, voici les principaux titre de la presse nationale parue ce vendredi 25 mars 2022:

L’Economiste

Conjoncture: Les opérateurs se heurtent à des difficultés d’approvisionnements

Les difficultés d’approvisionnement en matières premières se font sentir dans différents secteurs. Les chefs d’entreprise de l’industrie manufacturière, de l’industrie extractive et ceux opérant dans la construction se sont heurtés à cette situation. C’est ce qui ressort de l’enquête trimestrielle de conjoncture du Haut-commissariat au plan. Le contexte est aujourd’hui marqué par de fortes incertitudes et des risques importants liés au conflit russo-ukrainien et à ses implications. Ce qui exacerbe l’envolée des prix des matières premières consécutive à la pandémie, fragilise davantage la reprise économique et amplifie les risques inflationnistes. Dans l’industrie manufacturière, plus de la moitié des entreprises ont rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières. principalement celles d’ origine étrangère. Pour l’instant, les stocks sont situés à un niveau normal. En revanche, un resserrement au niveau de la trésorerie est ressenti par 27 % des patrons qui la jugent «difficile».

Aujourd’hui Le Maroc

Souss-Massa prépare son programme de développement régional 2022-2027

De fortes attentes accompagnent les différents projets lancés dans la région de Souss-Massa afin qu’elle puisse bénéficier pleinement de ses capacités. Agriculture, pêche, tourisme, industrie, artisanat, culture… autant de secteurs faisant de Souss-Massa un pôle économique, touristique et culturel à fort potentiel. C’est dans cette perspective que le Conseil régional de Souss-Massa lance une étude relative à l’élaboration et la mise en œuvre du programme de développement régional (PDR) pour la période 2022-2027 d’un montant de 6,54 millions de dirhams. Ce programme devra « constituer la traduction territoriale d’une vision stratégique et prospective, ainsi que la déclinaison de choix de développement cohérents et équilibrés à l’échelle de tout le territoire régional », indique le Conseil régional Souss-Massa.

L’opinion

Conseil de la Concurrence: la refonte du cadre légal, annonciatrice du dénouement du dossier des hydrocarbures?

Après des mois de travail acharné, le gouvernement a élaboré le nouveau cadre légal relatif à la liberté des prix et de la concurrence et au Conseil de la Concurrence, conformément aux directives royales. Présenté par la ministre de l’Economie et des Finances, à laquelle a été confiée cette mission, le texte de la réforme a été adopté par le Conseil de gouvernement. La nouvelle réforme introduit plusieurs changements au niveau de la procédure d’instruction et prévoit une meilleure définition des compétences des instances décisionnelles du Conseil. L’objectif est de tourner la page des dysfonctionnements qui avaient paralysé le Conseil, notamment lors de l’affaire des hydrocarbures. Ce dossier explosif renaît ainsi de ses cendres puisque le Conseil d’Ahmed Rahhou n’exclut pas une réouverture du dossier suite à la publication du nouveau cadre légal.

Les Inspirations ÉCO

Oriental/Enseignement supérieur: Trois accords pour renforcer le plan régional

Les Assises régionales de l’Oriental, portant sur le Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTESRI2030), se sont tenues cette semaine à Oujda. Dans ce cadre, le Conseil de la Région de l’Oriental (CRO) a signé trois accords de partenariat visant à soutenir la recherche scientifique sur le plan régional. La cérémonie de signature a été présidée par Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. Les accords en question portent sur le développement d’un programme de formation et d’insertion dans les métiers du numérique au niveau régional, la création de la Maison de l’Afrique, ainsi que l’appui à la recherche scientifique appliquée et à la promotion de la mobilité des étudiants.

Al Massaa

Une organisation professionnelle réclame l’adoption de la loi sur l’Ordre national des pharmaciens

La Coalition nationale des pharmaciens du PJD a dénoncé ce qu’elle a décrit comme la détérioration de la situation du secteur pharmaceutique au Maroc, exprimant sa préoccupation quant à la poursuite de la politique de “sourde oreille” menée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale face aux revendications des professionnels, et au gel du projet de loi se rapportant à l’Ordre national des Pharmaciens. Lors de sa réunion tenue en début de semaine, le Conseil national de cette Coalition a fermement condamné la “situation désastreuse” de nombreuses pharmacies nationales, tant sur le plan organisationnel qu’économique. Cette situation, a-t-il expliqué, est de nature à affecter les services fournis aux citoyens, compte tenu du manque de coordination, depuis près de trois ans, entre le ministère de la Santé et les organisations et syndicats du secteur. Dans un communiqué rendu public à l’issue de leur réunion, les membres du Conseil national de la coalition ont souligné la nécessité d’accélérer l’adoption de loi sur l’Ordre national des pharmaciens, qui séjourne au Parlement depuis plus de deux ans.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Chambre des représentants: Le Groupe socialiste appelle à la tenue d’une conférence des présidents pour interagir avec l’initiative espagnole positive

Après le message adressé par le président du Gouvernement espagnol à SM le Roi Mohammed VI dans lequel il indique que l’Espagne considère «l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend », le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a adressé au président de la Chambre des représentants une demande pour organiser une conférence des présidents en tant que cadre regroupant les différentes sensibilités politiques représentées dans la Chambre dans le but d’interagir avec l’initiative espagnole positive. Il a également annoncé avoir invité le groupe parlementaire socialiste espagnol à visiter le Maroc pour renforcer les canaux de dialogue et de communication et mettre en exergue les développements réalisés par le Maroc dans les domaines politique, économique et social.

Libération

Banques: Le besoin en liquidité s’atténue au T4-2021

Le besoin en liquidité des banques s’est atténué à 69,9 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, au cours du quatrième trimestre de 2021, contre 83,2 MMDH, un trimestre auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Cette évolution du besoin en liquidité traduit, notamment, la hausse des réserves de change de la Banque centrale, explique BAM dans son rapport sur la politique monétaire, publié à l’issue de la première réunion trimestrielle de son Conseil au titre de 2022. Quant aux placements du Trésor sur le marché monétaire, ils se sont établis à 7 MMDH en moyenne au lieu de 5,8 MMDH, au troisième trimestre, effectués majoritairement sur le marché de la pension livrée à un taux moyen de 1,38%.

Bayane Al Yaoum

La Banque mondiale, disposée à renforcer son soutien au développement du Maroc

La Banque mondiale est disposée à renforcer son soutien aux efforts de développement économique et social du Maroc, a affirmé, mercredi à Rabat, le président du Groupe de la Banque mondiale (GBM), David Malpass. Lors d’une rencontre avec la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, Malpass, en visite dans le Royaume, a félicité le Maroc pour « sa stratégie efficace de relance économique », tout en faisant part, de la disposition de la Banque mondiale à apporter son appui financier et technique aux différents chantiers de réformes prioritaires engagés par le Royaume. Il a, de même, réaffirmé « l’engagement et la volonté » du Groupe en vue de réussir l’organisation des assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), prévues à Marrakech, en 2023.