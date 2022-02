Gasoil: les routiers veulent répercuter les hausses, mesures restrictives: les théâtres toujours asphyxiés ou encore les syndicats du transport qui annoncent une grève de trois jours début mars…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 25 février 2022:

L’Economiste

Gasoil: les routiers veulent répercuter les hausses

Les organisations professionnelles représentant les routiers ont tenu, mercredi, une réunion avec Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport. La rencontre avait évidemment pour objet l’examen des pistes à même de réduire l’impact de la flambée des cours du gasoil sur le secteur. Les professionnels ont proposé l’instauration de la notion de gasoil professionnel, la révision de la fiscalité, l’indexation des tarifs sur les fluctuations du carburant… Le deuxième round prévu dans une dizaine de jours permettra d’aller plus dans le détail.

Réformes des retraites: les choses se mettent en place

La Commission des finances de la Chambre des représentants a organisé une journée d’études sur «la pérennité des régimes de retraite à l’aune de la généralisation de la protection sociale». Sur ce dossier, Aziz Akhannouch est déterminé à le traiter au cours de ce mandat, avec les partenaires sociaux, dans le cadre du dialogue social. La réforme de ce système nécessitera une révision des paramètres afin de garantir la pérennité et l’efficience des régimes. Il sera sûrement question d’une hausse progressive de l’âge de départ à la retraite pour les employés du secteur public et privé. Il s’agira aussi d’augmenter les cotisations particulièrement pour les régimes qui disposent de quelques marges comme notamment la CNSS et le RCAR. De même, il sera question de la suppression de l’obligation de disposer de 3.240 jours de travail pour les salariés du secteur privé s’ils veulent bénéficier d’une pension de retraite.

Aujourd’hui Le Maroc

Électricité : Un gros effort financier du gouvernement

Face à des cours internationaux qui s’affolent, le gouvernement redouble d’efforts pour maintenir les tarifs inchangés sur le marché national. C’est le cas notamment pour l’électricité. Malgré la hausse des cours internationaux, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour permettre à l’ONEE de produire sans toucher aux prix. Ainsi, il va mobiliser un budget de 14 milliards de dirhams. Un gros effort supplémentaire du gouvernement pour garantir la stabilité des prix, selon le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

L’Opinion

Mesures restrictives: les théâtres toujours asphyxiés

Après un an et demi d’arrêt des activités culturelles et artistiques, le théâtre marocain reprend ses activités à petits pas. Malgré l’assouplissement des mesures restrictives, les grandes manifestations artistiques demeurent suspendues afin d’éviter une recrudescence des contaminations et le déclenchement d’une énième vague épidémique. Si la plupart des secteurs sont capables de se perpétuer à travers différents modes de communication, ce n’est pas le cas pour le théâtre où les professionnels sont totalement incapables de poursuivre leur travail à cause de ce que le spectacle exige de communication directe avec le public. Cela entraînera des dommages matériels, notamment pour les acteurs, réalisateurs et techniciens.

Le Matin

Les syndicats du transport annoncent une grève de trois jours début mars

Le dialogue entre le gouvernement et les professionnels du transport n’a pas abouti. Réunis hier à Casablanca, les syndicats du secteur, relevant de la CDT, de l’UMT, de l’UGTM, de la FDT et de l’UNTM, ont annoncé, par voie de communiqué, une première grève générale de trois jours qui prendra effet à partir du 7 mars prochain. Les syndicats, représentant les différentes filières (transport routier des voyageurs et des marchandises, les taxis et les services de remorquage et de dépannage), justifient cette nouvelle escalade par la politique de la « sourde oreille » adoptée par le gouvernement, malgré les multiples appels au dialogue lancés par les professionnels et devant une crise profonde impactant le secteur.

Libération

La pérennité des systèmes de retraite, une responsabilité collective

Réussir le pari de la pérennité des systèmes de retraite au Maroc est une responsabilité de tous, ont souligné les participants à une journée d’études initiée sous le thème « La pérennité des régimes de retraites à l’aune de la généralisation de la protection sociale ». S’exprimant lors de cette journée, tenue mercredi à la Chambre des représentants et à laquelle ont pris part la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui et le ministre délégué chargé du Budget, Faouzi Lakjaa, les participants ont indiqué que la pérennité constitue un élément essentiel dans la réforme des systèmes de retraite, notant que celle-ci est une responsabilité plutôt collective. Intervenant à cette occasion, le directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik, a soulevé le repli du coefficient démographique du système de pensions géré par la CNSS, soulignant la nécessité de mettre en œuvre une réforme à ce système à même d’accompagner ces changements démographiques et garantir sa pérennité financière.

Al Massae

Les prix de la volaille grimpent, les professionnels tentent de justifier!

Les prix de la volaille ont augmenté ces dernières semaines, passant de 12 à 15 DH/kg dans la ferme, ce qui a conduit les citoyens à se poser des questions sur la raison de cette hausse en cette période de l’année où les prix des poulets baissent en raison de la demande qui est à son plus bas niveau de l’année. L’Association nationale des producteurs des viandes de volailles a justifié cette augmentation par une contraction de l’offre. En effet, plusieurs régions ont connu une baisse importante du volume d’approvisionnement dépassant les 50% dans certaines zones connues pour leur large contribution à la production nationale, notamment les régions du Gharb, de Soualem et de Settat, la zaouia de Sidi Smail et les régions du sud. En revanche, les autres régions ont connu une baisse de l’offre estimée entre 15 et 30 %.

Al Ahdath Al Maghribia

Jazouli pour une mise en œuvre « effective » de la nouvelle charte de l’investissement

La réunion tenue, mercredi à Rabat, avec les représentants du secteur privé et du secteur bancaire vise à mettre en œuvre « de manière très effective » la nouvelle charte de l’investissement, a indiqué le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli. Cette rencontre tenue avec des représentants du Groupement professionnel des banques marocaines (GPBM) et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en marge de la réunion interministérielle sur la nouvelle charte de l’investissement, a pour objectif d’échanger sur les grandes orientations de cette nouvelle charte et « d’interpeller le secteur privé pour sa mise en œuvre sur le terrain, de manière très effective, avec des rendez-vous précis dans les prochaines semaines », a déclaré Jazouli à la presse.