L’Economiste

Retraite fonctionnaire: Le gouvernement doit faire des choix et vite!

Resté en stand by depuis les changements paramétriques introduits au niveau du régime des pensions civiles, le dossier des retraites sera réactivé. Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, l’a confirmé lors de sa sortie du mercredi 19 janvier. La situation se complique puisque la pérennité de la majorité des régimes se trouve menacée sur le court et le moyen terme. «Les évolutions futures de leurs soldes techniques et globaux ainsi que de leurs réserves montrent la fragilité de leurs équilibres financiers», note l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Aujourd’hui, ce sont les délais dans lesquels une telle réforme sera engagée qui interpellent. Surtout pour des régimes tel que celui des fonctionnaires qui se retrouvent dans une situation critique et doivent se conformer aux dispositions législatives.

Aujourd’hui Le Maroc

Industrie aéronautique marocaine: Décollage imminent

Le Maroc dispose de diverses plateformes industrielles de choix, notamment dans le secteur de l’aéronautique. Un atout que le pays compte préserver et renforcer en 2022. Une volonté exprimée lors de la rencontre digitale pour le lancement de la troisième étape des journées économiques Maroc-France organisée le 20 janvier 2022 par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) en partenariat avec la RAM. Cette rencontre digitale vient en prélude des journées économiques qui se dérouleront du 23 au 25 mars 2022 à Toulouse.

L’Opinion

La transformation digitale: Où en est le Maroc?

Lors d’un atelier de restitution virtuel, dédié à la présentation de l’avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE), le président du CESE , Ahmed Reda Chami a mis en avant l’importance du digital comme pilier essentiel de transformation stratégique, au regard de son impact transversal sur la gouvernance, la transparence, le bon fonctionnement des services publics… Conscient de l’importance de ce secteur créateur d’opportunités économiques et sociales majeures, le Maroc a mis en œuvre, depuis des années, plusieurs stratégies et programmes en vue d’accélérer sa transformation digitale tels que «Maroc numérique 2013» et « Maroc digital 2020 », a-t-il dit. Pour sa part, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme administrative, Ghita Mezzour, a annoncé qu’ «il s’agit de l’agriculture, du commerce, des services ou de l’industrie, tous les secteurs d’activité sont concernés par la diffusion de l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)».

Libération

Enrôlement militaire des enfants dans les camps de Tindouf: Indignation des ONG en Italie

Le Réseau des associations de la communauté marocaine en Italie (RACMI) a exprimé son ”indignation” face à l’enrôlement militaire des enfants par la milice armée du « polisario” dans les camps de Tindouf, au Sud-ouest de l’Algérie. Cité par l’agence de presse italienne “AISE”, le réseau associatif a fait remarquer, dans un communiqué, qu’”un enfant-soldat était présent aux côtés de l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, durant sa visite aux camps du polisario à Tindouf, selon des images diffusées sur la toile”. Le recrutement et l’exploitation des enfants dans les conflits est un “crime de guerre” qui est interdit par toutes les conventions et traités internationaux, ainsi que par la Charte des Nations Unies, la Charte des droits de l’homme et les pactes des droits politique, économique et social, a souligné le réseau associatif.

Al Bayane

Agadir: Réunion sur la situation du secteur touristique

Le Conseil communal d’Agadir a tenu une réunion avec les professionnels du tourisme pour faire le point sur la situation du secteur et l’état d’avancement des chantiers lancés pour renforcer le positionnement et l’attractivité de la ville. Cette rencontre tenue en présence notamment du premier vice-président du Conseil, Mustapha Bouderka et des représentants de la « Société Agadir Souss – Massa Aménagement », a été marquée par la présentation d’un exposé sur les projets d’aménagement que connaît la zone touristique, dans le cadre du programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024). La réunion a été une occasion aussi, pour débattre de plusieurs propositions et interrogations formulées par les acteurs touristiques de la ville.

Camps de Tindouf: L’Alliance internationale pour la défense des Droits et des Libertés condamne l’enrôlement militaire des enfants

L’Alliance internationale pour la défense des Droits et des Libertés (AIDL) a renouvelé sa condamnation totale du recrutement et de l’exploitation des enfants à des fins militaires dans les camps de Tindouf en Algérie. Selon cette ONG française chargée de la défense des droits de l’homme et des libertés publiques, « il s’agit d’un crime international qui nécessite des poursuites et un suivi internationaux à l’encontre de toutes les personnes impliquées ». L’AIDL affirme que « tout recrutement d’enfants, leur exploitation et leur implication dans des conflits et des guerres est complètement interdit et criminalisé en droit international », mettant « tous les responsables de cette pratique sous la responsabilité et les poursuites judiciaires internationales ».