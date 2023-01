Création d’entreprises: le commerce domine toujours en 2022, Délais de paiement: un projet de loi pour les “grands” , Climat des affaires: encore du chemin à parcourir… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

Appel à la générosité publique: le nouveau dispositif bientôt opérationnel

Le nouveau dispositif juridique encadrant les opérations d’appel à la générosité publique sera bientôt opérationnel. La nouvelle loi relative à ce domaine, adoptée par les deux Chambres du Parlement, a été publiée dans le dernier Bulletin officiel. Néanmoins, son application reste tributaire de la publication des décrets d’application prévus. Cette nouvelle réglementation remplace le dispositif actuellement en vigueur, datant de 1971. Celui-ci, qui avait atteint ses limites, souffrait d’une série de lacunes. Cela concerne notamment le manque de mesures pour régir les activités d’appel à la générosité publique, la non-prise en compte des nouvelles technologies, l’absence d’une définition des responsabilités concernant les dégâts causés à autrui, en plus de la faiblesse des règles de contrôle des dépenses des fonds collectés.

Délais de paiement: un projet de loi pour les “grands”

En élaborant un projet de loi sur les délais de paiement dédié aux structures à partir de 2 millions de DH de chiffre d’affaires, le législateur veut-il écarter délibérément les PME et les TPE? En tout cas, de nombreux experts se demandent a quoi rime un projet de loi ciblant uniquement la « première division de l’économie nationale ». En l’occurrence, celles qui réalisent au moins un chiffre d’affaires de 2 millions de DH H.T. «Le législateur a certainement écarté les TPE qui réalisent moins de 2.000.000 DH de chiffre d’affaires en raison de leurs difficultés de trésorerie plus que les PME et les grandes entreprises. De plus, le poumon financier est plus fragile chez ces TPE», indique Mohamed Lahyani, expert-comptable associé au cabinet Audit & Analyse et président de la commission fiscale et juridique de l’OEC Tanger-Tétouan- Al Hoceima. Quid des autres?

Création d’entreprises: le commerce domine toujours en 2022

Le nombre d’entreprises créées au Maroc a atteint 85.971 sociétés durant les 11 premiers mois de l’année 2022, selon les données de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Ces entreprises se répartissent sur les personnes morales avec 58.642 unités et les personnes physiques (27.329). Le secteur du commerce domine les créations d’entreprises avec une part de 36,31%, suivi des services divers (17,62%), du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (17,57%), des transports (8,72%), des industries (7,26%)… Casa-Settat accapare 22.134 créations, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11.189), Rabat-Salé-Kénitra (10.187), Marrakech-Safi (7.716) et Fès-Meknès (5.964).

Le Matin

Majorité et opposition main dans la main pour sortir le Conseil national de la presse de l’impasse

Le Conseil national de la presse (CNP) est toujours dans une situation d’impasse, malgré l’adoption, en septembre (intersession parlementaire), d’un décret-loi proposant de prolonger de six mois le mandat de ses instances dirigeantes. Enlisement qui est en train d’être réglé après le dépôt d’une proposition de loi visant à amender et compléter la loi numéro 90.13 portant création du CNP. Des députés qui ont suivi de très près ce dossier affirment que cette proposition de loi a été déposée, au départ, par le groupe PAM, parti auquel appartient le ministre dont relève le département de la Communication. Or ce texte, enregistré depuis le 10 janvier auprès du bureau de la Chambre des représentants, a changé de cap. En effet, le même texte a été déposé au nom des groupes de la majorité et de l’opposition (RNI, PAM, Istiqlal, USFP, MP, UC- MDS, PPS et PJD).

Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif: environ 64,9 millions USD de dons reçus lors des 25 dernières années

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a reçu environ 64,9 millions de dollars américains de dons au cours des 25 dernières années, a indiqué le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui. Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan de l’Agence au cours des 25 dernières années (1998-2022) et du programme de célébration de son jubilé d’argent, M. Cherkaoui a précisé que ce montant comprend 22,3 millions de dollars de dons d’États dont la contribution du Maroc s’élève à 75%, 27,1 millions de dollars de dons institutionnels et 15,5 millions de dollars de dons de particuliers. Grâce à ces fonds, l’Agence, qui relève du Comité Al-Qods que préside SM le Roi Mohammed VI, a réalisé 200 projets qui ont bénéficié à toutes les catégories de la société maqdessie.

Les Inspirations Éco

Climat des affaires: encore du chemin à parcourir

Le climat des affaires est un atout incontournable pour drainer les investissements. Il est certain que, dans le cadre des classements internationaux, le Maroc avance à grands pas dans le climat des affaires. Mais est-ce suffisant? Selon Chakib Alj, président de la CGEM, «le plus important est de voir sur le terrain les avancées du Royaume. Tant que l’investisseur doit subir un parcours du combattant pour mettre sur pied son projet, j’estime qu’il reste encore des aspects à améliorer, lesquels font que le climat des affaires n’est pas encore au beau fixe». L’amélioration de ce climat est tributaire de plusieurs autres chantiers, qui ont été certes lancés, mais manquent toujours de matérialisation. Le déclenchement de la crise sanitaire a changé les priorités de l’administration.