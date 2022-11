Soutien au transport routier, positionnement à l’international du Maroc, sociétés dormantes, imposition des professions libérales, taux de récupération des touristes… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de jeudi 17 novembre:

Le Matin

Le gouvernement augmente de 40% la valeur du soutien accordé aux professionnels du transport routier

Le gouvernement a décidé d’augmenter de 40% la valeur du soutien accordé aux professionnels du transport routier dans sa septième tranche, a annoncé le ministère du Transport et de la Logistique. « Compte tenu de la conjoncture actuelle marquée par la continuité de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement a décidé d’augmenter de 40% la valeur du soutien accordé aux professionnels du transport routier concernant le montant du septième soutien, qui devrait être octroyé à partir du lundi 21 novembre 2022 », indique le ministère dans un communiqué.

L’Economiste

Indice climat: bon point pour le Maroc

Le Maroc a gagné cette année une place parmi les dix premiers pays les plus performants sur le plan climatique. C’est ce que dévoile le Rapport de l’indice de performance climatique de 2023, établi par les Organisations non gouvernementales Germanwatch et le Réseau international d’action pour le climat ainsi que l’Institut allemand New Climat Institute. En comparaison, le Maroc est devancé par le Chili (3e), la Suède (2e) et le Danemark (1er). Premier en Afrique et dans le monde arabe, le Royaume doit cette position à sa contribution déterminée au niveau national (NDC). Il a reçu également une note élevée pour sa politique climatique internationale, notamment en matière de réduction des émissions des gaz à effet de serre.

Aujourd’hui Le Maroc

Le Maroc améliore son positionnement à l’international

L’Institut royal des études stratégiques (IRES) vient de publier son dernier tableau de bord stratégique qui donne un aperçu du positionnement du Maroc sur le plan international dans divers domaines : politique, économique, social, culturel et environnemental. Les principales avancées du Maroc sont relatives à la sécurité, la puissance milliaire, l’environnement, la scolarisation et l’alphabétisation, à la gestion de la pandémie de la Covid- 19 et au climat des affaires. En matière de sécurité globale, le Maroc figure dans le top 30 des nations les plus sûres dans le monde. Les dépenses militaires, elles, représentent 3,4% du PIB durant la période 2012- 2020. Par ailleurs, le Royaume a enregistré des progrès en matière de scolarisation. Il s’est démarqué particulièrement par sa gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. S’agissant de l’indice de prospérité et de bien-être, l’IRES relève que le positionnement du Maroc nécessite d’être fortement amélioré. En matière de performance environnementale, le positionnement international du Maroc a affiché une nette baisse, entre 2020 et 2022, passant de la 100ème place en 2020 à la 160ème en 2022.

L’Opinion

Bloomberg salue l’engagement du Roi Mohammed VI envers les questions cruciales de l’avenir

Bloomberg Media a annoncé que la conférence inaugurale « Bloomberg New Economy Gateway Africa », organisée en partenariat avec le royaume du Maroc, se tiendra à Marrakech en juin 2023. L’événement réunira plusieurs dirigeants des secteurs privé et public, lesquels viendront discuter des problèmes mondiaux les plus urgents et évaluer les solutions potentielles dans le contexte des priorités locales et régionales, indique un communiqué de Bloomberg. « Notre évènement mettra un accent particulier sur la durabilité et la résilience, des questions essentielles pour l’avenir de chaque pays et d’une importance particulière pour le roi Mohammed VI. Nous espérons que notre communauté mondiale de dirigeants d’entreprises et de gouvernements pourra en profiter davantage », a déclaré Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg, cité dans le communiqué.

Al Massae

Plus de 225 mille sociétés dormantes au Maroc

Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a révélé que 225 906 sociétés inactives existent au Maroc, notant que leurs propriétaires les laissent en l’état afin de contourner la loi et échapper ainsi à l’impôt. Il a appelé les patrons de sociétés qui veulent bénéficier d’une réduction d’impôt telle que prévue par le projet de loi de finances pour 2023 à débourser un montant symbolique de 10.000 dirhams pour chaque année, leur promettant de ne pas les contrôler ou de leur demander des comptes. Lekjaa a souligné que la plupart des sociétés inactives sont spécialisées dans la vente et l’achat de factures. Il a également rappelé que le revenu minimum imposable a été réduit à 0,25% en faveur de 43.000 entreprises actives, soit une réduction d’un milliard de dirhams de la charge fiscale.

Gouvernement : Tout le monde doit payer l’impôt

Réagissant aux protestations d’un certain nombre de professionnels libéraux qui sont montés au créneau pour protester contre certaines procédures fiscales prévues dans le projet de loi de finances 2023, le gouvernement, par la voix de son porte-parole Mustapha Baitas, a souligné jeudi que tout le monde devrait payer l’impôt. Baitas a indiqué que le gouvernement prélève l’impôt sur les revenus des salariés et des fonctionnaires, mais ne le fait pas sur les revenus de beaucoup de professions libérales, qui doivent aujourd’hui payer les impôts. A travers les dispositions fiscales prévues par le PLF 2023, le gouvernement ne fait qu’appliquer la loi-cadre relative aux impôts, ainsi que les recommandations des assises fiscales, qui avaient appelé à l’équité fiscale à travers l’élargissement de l’assiette fiscale.

Al Ahdath Al Maghribia

Touristes: un taux de récupération de 80% à fin octobre

Le taux de récupération des touristes a atteint 80% à fin octobre 2022 au Maroc, dépassant le niveau mondial qui s’établit à 70%, a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor. La ministre, qui répondait à une question portant sur la stratégie de promotion du tourisme, lors d’une séance de questions orales tenue à la Chambre des conseillers, a relevé que le taux de récupération des recettes touristiques en devises s’est élevé, quant à lui, à 103% à fin septembre, et ce par rapport à son niveau de 2019, soit avant la crise du Covid-19.

Libération

Compensation : les émissions à 28,3 MMDH à fin octobre

Les émissions au titre des dépenses de la compensation ont atteint 28,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2022, en hausse de 157,3% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ces émissions représentent un taux de réalisation de 85,7% du total prévu par la Loi des finances 2022 (28,31 MMDH), précise la TGR qui vient de publier son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’octobre. Pour leur part, les dépenses de fonctionnement émises ont été de 217 MMDH, dont 122,2 MMDH ont concerné les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 3,7%.