Marchés de gros: l’anarchie de la gestion, développement durable: vers une reconstruction post-Covid de l’industrie halieutique, 95% des Marocains pensent que la corruption est répandue ou encore la CGEM et IEBO qui signent un accord de partenariat stratégique…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 18 mars 2022:

L’Economiste

Marchés de gros: l’anarchie de la gestion

Plusieurs grandes villes du Royaume ne disposent pas de marchés de gros pour les légumes et fruits (MGFL). A peine 29 sur tout le territoire selon le dernier rapport de la Cour des comptes, et encore moins dans les villes de l’Oriental qui ne disposent ni de marchés de gros ni d’abattoirs aux normes requises. Selon Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le département qu’il préside envisage la réalisation d’une cinquantaine de marchés de gros modernes sur le plan national. Ainsi, rapportent les enquêteurs, les marchés de gros existants sont de tailles variables et ne couvrent pas toutes les régions du Maroc y compris certaines régions à vocation agricole.

Aujourd’hui Le Maroc

Des exportations marocaines de plus de 326 milliards DH en 2021

Les exportations ont augmenté d’environ 24% en 2021 par rapport à 2020. Le taux est précisé, jeudi à Rabat lors du Conseil de gouvernement, par la ministre de l’économie et des finances, Nadia Fettah. Une bonne performance due, tel qu’elle l’indique, «aux efforts fournis pour améliorer l’offre exploitable». Et ce n’est pas tout. Une amélioration est également enregistrée au niveau du «taux de couverture qui est passé de 56,8% en 2017 à 62% en 2021». Mieux encore, le conclave gouvernemental a fait le suivi, au niveau de différents secteurs, de «l’état des exportations jusqu’à fin 2021 et début 2022 à fin février dernier ainsi que leurs prévisions jusqu’à la fin d’année».

L’Opinion

Développement durable: vers une reconstruction post-Covid de l’industrie halieutique

Éprouvée par la pandémie, l’industrie halieutique nationale se retrouve actuellement devant l’impératif de reconstruire ses filières en intégrant les enjeux de durabilité dont dépend sa viabilité. Organisée la semaine dernière par la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP) en partenariat avec le Programme suisse de promotion des importations (SIPPO), la deuxième « Conférence sur les enjeux de la durabilité du secteur de la transformation des produits de la mer au Maroc» a permis de fédérer les diverses parties prenantes autour d’une vision de relance durable de la filière.

Les Inspirations ÉCO

Gouvernance des entreprises: Dernière ligne droite pour la mise à jour

La Commission nationale de gouvernance d’entreprise (CNGE) lance, du 16 mars au 30 avril prochains, une consultation publique des projets de codes de bonne gouvernance d’entreprise. Objectif : recueillir les commentaires des entreprises et autres parties prenantes sur les projets de codes avant leur adoption finale, et en particulier sur les évolutions proposées par rapport aux codes existants. Les parties intéressées souhaitant donner leur avis sont invitées à remplir le formulaire de réponse directement sur le site web de la CNGE. La présente Consultation publique porte sur le Code général et les cinq Codes spécifiques dédiés, respectivement, aux sociétés faisant appel public à l’épargne, aux grandes sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, aux sociétés d’assurances, aux établissements de crédit et aux petites et moyennes entreprises et entreprises familiales.

Al Massae

Rapport: 95% des Marocains pensent que la corruption est répandue

Malgré ses lacunes, les Marocains placent encore leur confiance dans l’école publique. Selon l’Institut marocain d’analyse des politiques, qui a dévoilé mercredi les résultats de la 3e édition de son rapport relatif à «l’indice de confiance», 80% des Marocains ont affirmé avoir confiance en l’école publique. Cette étude, qui s’est basée sur un échantillon représentatif de 1.500 personnes, montre également que l’école privée jouit de la confiance des Marocains avec un résultat de 76%. D’autre part, la corruption reste le principal problème dénoncé par les Marocains. Ainsi, 95% d’entre eux estiment que ce phénomène est très répandu au Maroc.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Afif: le respect des mesures préventives permettra un jeûne et un culte en toute sécurité pendant Ramadan

Saïd Afif, membre du Comité scientifique de vaccination anti-Covid, a indiqué que la pandémie est toujours présente au Maroc et à l’étranger, mettant en garde contre le relâchement, la négligence et le non respect des mesures de prévention, considérées comme le mécanisme efficace, avec la vaccination, pour faire face au virus et ses variants, afin d’éviter une recrudescence de l’épidémie. Dans une déclaration au journal, Afif a expliqué que le respect des mesures de précaution, en plus de la dose de rappel, sont les seuls moyens qui puissent permettre un jeûne et un culte en toute sécurité pendant le mois béni de Ramadan, notamment avec la fréquentation massive des mosquées, car un tel rassemblement, mais accompagné de mesures barrières, serait sans danger pour les citoyens.

Al Ahdath Al Maghribia

Temps scolaire: les parents lancent un cri !

La Fédération Nationale Marocaine des Associations des parents d’élèves a exprimé sa ferme condamnation du mépris et de l’indifférence à l’égard du temps scolaire des élèves, ainsi que son rejet catégorique de la violation, sous quelque prétexte que ce soit, de leur droit à l’éducation. La fédération a dit avoir lancé ce cri à face à tous ceux qui font peu de cas du temps scolaire des élèves. Elle a appelé le ministère de l’Éducation nationale et la coordination des enseignants en grève à s’engager de manière responsable dans un dialogue sérieux et responsable pour mettre fin à la crise et aider les élèves à rattraper les cours manqués. Selon un communiqué de la fédération, la politique du contrat dans le secteur de l’enseignement a provoqué des grèves à répétition des cadres des académies régionales, engendrant ainsi une véritable crise ces cinq dernières années, dont les principales victimes ne sont que les élèves.

Bayane Al Yaoum

Un rapport confirme la persistance du phénomène de la surpopulation dans les prisons marocaines

Le Centre d’études en droits humains et démocratie (CEDHD), en partenariat avec le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève, a présenté un rapport sur l’évolution du secteur des prisons au Maroc, qui met en évidence les points forts et les lacunes de l’établissement pénitentiaire marocain. Ce rapport détaillé sur la situation des prisons au Maroc durant la période 2016-2020, présenté en présence de Mohamed Salah Tamek, délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, indique que le problème de la surpopulation carcérale est étroitement lié au fonctionnement des systèmes nationaux de la justice pénale, allusion faite à la détention préventive en vigueur au Maroc. La proportion des détenus provisoires parmi la population carcérale en général a augmenté de 3% en 2019, et de plus de 45% en 2020. Pour remédier à cette problématique, les chercheurs et les experts, qui ont préparé ce rapport, ont estimé que la responsabilité de lutte contre ce phénomène incombe aux décideurs politiques et aux législateurs.

Assahra Al Maghribia

Lutte contre le phénomène mondial de la drogue : L’ambassadeur du Maroc à Vienne souligne le rôle primordial de la Commission des stupéfiants

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, a souligné le rôle primordial de la Commission des stupéfiants dans la création d’une synergie visant à renforcer la coopération de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et les autres entités des Nations unies dans le cadre de leurs mandats respectifs pour assister les Etats membres dans le combat mondial contre la drogue. Farhane qui présentait la déclaration du Maroc au titre du débat du Segment général de la 65ème Session de la Commission des Stupéfiants a fait observer que les documents adoptés par la Commission durant cette dernière décennie ont souligné que le problème mondial de la drogue est une responsabilité commune et partagée qui doit être assumée dans un cadre multilatéral.

Libération

La CGEM et IEBO signent un accord de partenariat stratégique

La CGEM et la Israeli Business and Employers Association (IEBO) ont signé à Tel Aviv, un accord de partenariat stratégique, en marge du Forum économique Israël-Maroc. En vertu de cet accord, conclu par Chakib Alj, président de la CGEM, Ron Tomer, président de IEBO et de Manufactures Association of Israël et Uriel Lynn, président de la Fédération des Chambres de commerce d’Israël (Federation of Israeli Chambers of Commerce – FICC), les parties prenantes (acteurs du milieu des affaires marocain et israélien représentés respectivement par la CGEM et IEBO) désignent l’un l’autre en tant que principal canal et partenaire dans le secteur privé de leurs pays respectifs et se concertent pour entreprendre un ensemble d’actions conjointes selon leurs ressources disponibles. Ainsi, ils vont poursuivre un dialogue ouvert entre la CGEM et IEBO pour explorer des sujets importants concernant les relations entre le Maroc et Israël, et contribuer à l’expansion réciproque du commerce, de l’investissement et du développement de la technologie.

Al Bayane

Le Maroc a toujours soutenu l’intégrité territoriale des pays africains

Le Maroc a toujours soutenu l’intégrité territoriale des pays africains frères face aux défis et crises politiques, a affirmé, mercredi à Djibouti, le député Mohamed Ghayate, qui conduit la délégation marocaine à la 13è Conférence des présidents d’assemblée et de section de la région Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). « Depuis le déclenchement des crises au Mali, au Tchad, au Burkina Faso et en Guinée Conakry, le Maroc a toujours soutenu l’intégrité territoriale de ces pays frères, en exhortant les protagonistes à la réconciliation, à la concorde et au dépassement des différends pour garantir la sécurité de ces pays incontournables pour la stabilité et le développement durable de l’Afrique et au-delà », a souligné le président du groupe du Rassemblement National des Indépendants (RNI) à la Chambre des représentants dans une allocution prononcée à l’ouverture de cette conférence de deux jours.