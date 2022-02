Investissement: une charte pour garantir l’équité territoriale, sécurité routière: la traque aux infractions se poursuit, souveraineté industrielle: le Maroc mise sur la formation des cadres et la substitution aux importations ou encore stress hydrique: les détails du programme exceptionnel…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 18 février 2022;

L’Economiste

Investissement: Une charte pour garantir l’équité territoriale

Création d’emplois, promotion d’un développement équitable des territoires et priorisation des secteurs porteurs pour l’économie nationale. Ce sont là les grands objectifs assignés à la Charte de l’investissement dont les grandes lignes du projet ont été présentées au Souverain par Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement. Des primes communes, territoriales et sectorielles additionnelles seraient accordées. Les premières pour les investissements en ligne avec les priorités notamment celles fixées par le gouvernement et le nouveau modèle de développement. Les deuxièmes visent à encourager l’investissement dans les provinces les moins favorisées et les troisièmes primes vont permettre de dynamiser les secteurs porteurs.

Aujourd’hui le Maroc

Sécurité routière: La traque aux infractions se poursuit

La Journée nationale de la sécurité routière, célébrée le 18 février de chaque année, constitue le rendez-vous annuel pour dresser le bilan des différentes actions qui ont été entreprises pour lutter contre le fléau des accidents de la route qui font annuellement, en moyenne, près de 3.500 décès et 12.000 blessés graves. Cet événement est ainsi l’occasion d’examiner de près les avancées qui ont été réalisées et les obstacles qui empêchent la réalisation des objectifs fixés. Le bilan de la sécurité routière sur les 9 premiers mois de l’année 2021 vient ainsi confirmer une tendance à la hausse. En effet, les statistiques publiées par l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) font état de 2.517 tués, en hausse de 28,7% par rapport à la même période de 2020.

L’Opinion

Souveraineté industrielle: Le Maroc mise sur la formation des cadres et la substitution aux importations

Sorti indemne de la récession due à la crise sanitaire, l’industrie marocaine est face à l’enjeu de la compétitivité. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est félicité des progrès que réalise le Royaume dans plusieurs secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique et le textile. Invité spécial à l’émission « Confidences de presse » à 2M, le ministre a indiqué que le Maroc est le troisième pays le plus compétitif dans les secteurs susmentionnés après l’Inde et la Chine. Ce classement n’est pas dû au hasard puisqu’il est basé sur des critères bien définis, à savoir le coût de production. Citant, comme exemple, la construction des voitures, Ryad Mezzour a indiqué que le coût global moyen de fabrication d’une voiture est inférieur à plusieurs pays émergents tels que le Mexique et la Turquie.

Le Matin

Laâyoune: d’éminentes personnalités palestiniennes saluent l’engagement de S.M. le Roi en faveur d’Al-Qods

D’éminentes personnalités palestiniennes ont salué, lors d’une rencontre tenue jeudi à Laâyoune, l’engagement de SM le Roi Mohammed VI pour la défense de la cause palestinienne, en général, et la préservation de la ville d’Al-Qods en particulier. « Nous saluons le rôle du Maroc et de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien à la cause palestinienne et à la résistance des Maqdissis », a souligné le Conseiller au cabinet de la présidence palestinienne, chargé des affaires Al-Qods, Ahmed Al-Rouidi. Dans une intervention en visio-conférence, Al-Rouidi a relevé que les Maqdissis « apprécient hautement les initiatives précieuses » entreprises par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, pour soutenir leur résistance à travers le financement et la mise en œuvre de projets socio-économiques et culturels visant à sauvegarder le cachet arabo-islamique de la ville sainte.

Libération

L’enquête se poursuit pour élucider la disparition d’un commerçant à Dakhla

Le service régional de la police judiciaire de Dakhla poursuit l’enquête ordonnée par le parquet de la Cour d’appel de Laâyoune pour élucider les tenants et aboutissants de la disparition présumée d’un commerçant à Dakhla le 7 février courant et déterminer un éventuel lien de cette disparition avec la découverte, dans des conditions suspectes près de la plage de la ville, du cadavre d’un autre commerçant, qui est l’une de ses connaissances. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que cette enquête judiciaire est menée en collaboration avec la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), avec l’appui technique de la Brigade de renseignement criminel à Laâyoune et le Laboratoire national de la police scientifique à Casablanca. Les enquêtes et les investigations sur le terrain ont permis de déterminer le lieu du crime présumé où ces actes criminels ont été perpétrés, a relevé le communiqué, précisant qu’il s’agit d’un entrepôt utilisé par le commerçant dont le cadavre a été découvert après avoir été rejeté par la mer.

Maroc le Jour

Stress hydrique: les détails du programme exceptionnel

Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a présenté, jeudi, en détail la répartition de l’enveloppe de 10 milliards de dirhams (MMDH) consacrée au financement du programme exceptionnel visant à atténuer les effets du retard des précipitations, en application des Hautes directives royales. S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue du Conseil du gouvernement, Lekjaa, a expliqué que le financement de ce programme exceptionnel, élaboré par l’exécutif, vise à réduire l’impact du déficit pluviométrique sur l’activité agricole en soutenant les agriculteurs et éleveurs en difficulté. Et de préciser que le budget alloué est constitué de 3 MMDH à titre de contribution du Fonds Hassan II pour le Développement économique et social, 6 MMDH dédiés au financement et à la restructuration des dettes des agriculteurs, notamment les petites agriculteurs qui recourent à chaque campagne agricole à l’emprunt, et de 1 MMDH qui sera réservé à l’assurance récolte au titre de la campagne agricole en cours.

Al Massae

Après les carburants, la contagion de la hausse des prix s’étend aux légumes

Après la hausse excessive des prix des carburants et de certains produits de consommation courante, le renchérissement des prix a gagné les légumes, qui restent l’un des principaux moyens de subsistance des citoyens marocains modestes. Mercredi, les prix de la tomate a atteint 8dh/kg, tandis que ceux des carottes, de l’oignon et des pommes de terre ont oscillé entre 5 et 6 DH/kg, une hausse attribuée par les commerçants à l’absence de pluie et au déséquilibre entre l’offre et la demande. Bouazza Kherrati, président de la fédération nationale des droits du consommateur a reproché au gouvernement de rester silencieux et de ne pas se lancer à prendre une décision quelconque pour atténuer les répercussions de la hausse excessive des prix des produits de consommation en supprimant temporairement la taxe sur les produits de base pour faire face à la crise.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Les médecins du secteur privé reportent une grève prévue pour février

Les médecins libéraux ont décidé de reporter la deuxième grève, prévue initialement pour février, et de donner au gouvernement une nouvelle occasion pour s’asseoir à la table du dialogue et satisfaire les revendications des organisations syndicales et professionnelles de santé représentant le secteur privé. Une décision prise à l’unanimité par les participants à l’assemblée générale qui s’est tenue par visioconférence mercredi. Cette assemblée fait suite aux réunions tenues par le comité de suivi, représentant le Syndicat national de la médecine générale dans le secteur privé, l’Association nationale des cliniques privées du Maroc, le Collège syndical national des médecins spécialistes privés, la Fédération nationale des syndicats des médecins dentistes privés au Maroc et le Syndicat national des médecins du secteur libéral, avec les chefs des groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition. Lors de ces réunions, il a été décidé d’organiser une journée d’étude le 10 mars à laquelle participent toutes les parties concernées par le secteur de la santé afin de proposer des recommandations et de se pencher sur leur mise en œuvre.