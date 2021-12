L’ONDA prêt pour sa transformation en SA, l’État fait le ménage dans un grand bazar administratif, un prêt de 450 millions de dollars pour le secteur public, les ports de Laâyoune, Safi, Nador et Mohammedia performent, démographie: Comment la population marocaine va-t-elle évoluer d’ici 2100?, crise du tourisme: La CNT plaide pour un moratoire fiscal, Akhannouch: Les principes du Gouvernemen trouvent au Maroc leurs pendants dans les fondements constitutionnels de son arsenal juridique, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 17 décembre 2021 :

L’Economiste

L’ONDA prêt pour sa transformation en SA

L’Office national de développement des aéroports (ONDA) prépare sa transformation en société anonyme. Le changement est prévu dans son contrat-programme et devient incontournable avec la loi-cadre sur la réforme des entreprises et établissements publics. L’ONDA figure parmi les premiers établissements à s’atteler à ce chantier et les travaux entamés depuis plusieurs mois sont quasi bouclés. Il ne reste plus que le passage à l’acte avec le dépôt et la validation du projet de texte par le gouvernement et par la suite par le Parlement. Une fois adoptée, la transformation en SA devrait assurer un peu plus de souplesse à l’entreprise publique et lui permettre de diversifier les sources de financement et peut-être même d’ouvrir son capital au secteur privé.

L’État fait le ménage dans un grand bazar administratif

Selon le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration « 60 à 70% des procédures administratives ne sont pas consignées dans la réglementation. Elles sont informelles dans la mesure où elles émanent des pratiques administratives ». Ces procédures n’ont aucune existence légale. « La loi sur la simplification des procédures et des formalités administratives est entrée en vigueur le 28 septembre 2020. Le gouvernement a initié un recensement exhaustif pour établir le répertoire des procédures administratives », précise Ikram Himmi, cheffe de division de la simplification des procédures et l’appui de l’éthique au ministère, ajoutant qu’une première phase de transcription et de conformité a été menée de fin septembre au 30 avril 2020. Ce premier inventaire a acté la conformité de 2.732 procédures et en a supprimé 823.

Aujourd’hui Le Maroc

Un prêt de 450 millions de dollars pour le secteur public

Le conseil d’administration de la Banque mondiale vient d’approuver un prêt de 450 millions de dollars pour soutenir les réformes clés implémentées par le Maroc en matière de gouvernance, et ce conformément à la stratégie gouvernementale visant la modernisation du secteur public. « Pour les citoyens marocains, la qualité et la transparence des services publics sont une priorité fondamentale de développement qui permettra de favoriser la confiance et d’améliorer la rapidité et la qualité des procédures administratives, comme recommandé dans le diagnostic du nouveau modèle de développement », indique Jesko Hentschel, directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb. S’appuyant sur les précédents programmes de gouvernance de la Banque mondiale au Maroc, le Programme pour les résultats de la performance du secteur public (ENNAJAA) vise à améliorer la performance et la transparence des opérations gouvernementales et des prestations de services.

Les ports de Laâyoune, Safi, Nador et Mohammedia performent

A fin novembre 2021, l’activité portuaire est en léger recul de 1,8%, atteignant un volume global de 83,1 millions de tonnes (MT) contre 84,69 MT en 2020 et 80,49 MT en 2019. Trois ports ont assuré 76% du transit durant les onze premiers mois de 2021. Ce qui représente en volume 63,2 millions de tonnes. Il s’agit des ports de Mohammedia, Casablanca et Jorf Lasfar. Par ailleurs, le trafic par port est marqué par la performance de quatre ports, à savoir : Laayoune, Safi, Nador et Mohammedia. Côté Transit international routier (TIR), son volume se chiffre à 24.918 unités, connaissant ainsi une forte croissance de 43,6% comparativement à la même période de l’année passée.