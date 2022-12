L’Afrique fière des Lions de l’Atlas; La FRMF proteste contre l’arbitre de France-Maroc, gestion migratoire… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi:

Maroc Le Jour

La FRMF proteste fortement contre l’arbitrage du match Maroc-France

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a fortement protesté, dans une lettre adressée à l’instance concernée, contre l’arbitrage du match de l’équipe du Maroc contre son homologue française, officié par l’arbitre mexicain, César Arturo Ramos Palazuelos, qui a privé la sélection nationale de deux penaltys évidents selon les spécialistes de l’arbitrage, exprimant en même temps son étonnement que la salle du VAR a omis de l’alerter.

L’Economiste

Régulation: des lignes directrices pour clarifier les règles

Le Conseil de la concurrence va adopter ses lignes directrices. Le but étant de clarifier les règles de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Exemples: échange d’informations sensibles, stockage et achat communs, calcul des montants des sanctions pécuniaires… Très attendues par les praticiens, les lignes directrices vont préciser ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Le régulateur attend la publication au Bulletin officiel des deux nouvelles lois relatives à la régulation des marchés et à son fonctionnement pour lancer ce chantier.

Les Inspirations Eco

Levée du secret bancaire/MRE: Trois ans avant le big-bang

Le Maroc a obtenu un sursis de trois ans pour mettre en oeuvre l’accord sur l’échange automatique des données bancaires à des fins fiscales, un instrument de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale. Initialement, Rabat sétait engagé pour septembre 2022, mais l’activation de ce mécanisme ne sera effective qu’en septembre 2025. Concrètement, cela implique la levée du secret bancaire sur les comptes que détiennent les «Marocains du Monde», et qui ne sont pas toujours déclarés dans leur pays de résidence. Cest ce «casse-tête» qui a conduit le gouvernement à solliciter un sursis, le dernier avant le big-bang de 2025 Sommet USA-Afrique:

Liberation

Le Maroc à l’avant-garde des pays ayant adopté un cadre civilisationnel dans la gestion migratoire

Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a été à l’avant-garde des pays ayant adopté un cadre civilisationnel qui soutient le développement dans la gestion de la question migratoire, a souligné, mercredi à Cadix, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri. »Le Maroc est à l’avant-garde des pays ayant adopté un cadre civilisationnel qui soutient le développement dans les pays d’origine et d’accueil de la migration, et ce grâce au leadership de SM le Roi Mohammed VI », a dit Sekkouri dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, à l’issue de la 6ème Conférence ministérielle du ‘’Processus de Rabat’’.

Al Yaoum Al Maghribi

Mondial Qatar2022: «L’Afrique fière du parcours des Lions de l’Atlas à cette Coupe du monde »

« L’Afrique fière du parcours des Lions de l’Atlas à cette Coupe du monde. Ils n’ont pas démérité», a affirmé le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à l’issue de la 2eme demi-finale Maroc-France (0-2). Le bilan des Lions de l’Atlas et la qualité de leur jeu font désormais de l’Afrique un des continents phare du football mondial, s’est réjoui le Président de la Commission de l’Union africaine dans un tweet. «L’Afrique fière du parcours des Lions de l’Atlas à cette Coupe du monde. Ils n’ont pas démérité. Leur bilan et la qualité de leur jeu font désormais de l’Afrique un des continents phare du football mondial. Merci à vous les Lions de nous avoir porté ci haut », écrit Moussa Faki Mahamat.