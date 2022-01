Délais de paiement: nouvelle réforme, le PNUD soutient le tiers-secteur au Maroc, la Chine, nouvel eldorado pour les étudiants marocains ou encore Ait Taleb : le gouvernement envisage une augmentation des salaires du personnel médical…, voici les principaux titres de la presse nationale parue vendredi 14 janvier 2022:

L’Economiste

Délais de paiement: nouvelle réforme C’est l’un des textes les plus attendus par les opérateurs économiques. Le projet de réforme de la loi sur les délais de paiement devra être bientôt examiné en Conseil du gouvernement. L’objectif de cette réforme est d’aplanir les difficultés identifiées, particulièrement en matière d’allongement des délais de paiement, notamment dans le contexte de la crise Covid-19. La moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des entreprises et établissements publics a atteint 39,4 jours à fin septembre dernier, contre 40,4 jours à fin juin, selon la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation. Dans le secteur privé, ces délais sont encore plus longs, dépassant les 90 jours et pouvant atteindre plus de 120 jours dans certains cas. Ce qui accentue les problèmes de trésorerie de plusieurs entreprises, même celles ayant une gouvernance saine et des fondamentaux solides. Ait Taleb pour une meilleure utilisation des ressources humaines Le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb, a souligné que le facteur humain dans le secteur de la santé « n’est pas utilisé à bon escient”. Dans un entretien accordé au journal, il a souligné la nécessité d’utiliser les effectifs, en l’occurrence 32.000 médecins et 65.000 infirmiers dont dispose le secteur, avec une politique d’incitations “assez intéressante” pour pouvoir occuper l’espace et essayer de travailler avec une approche plus territoriale, basée sur la régionalisation. Il déplore que le système de santé “fonctionne pratiquement en silos”. “Le secteur privé navigue tout seul, le public également (…) Il est impératif de tout décloisonner, en travaillant tous dans le cadre d’un groupement sanitaire territorial”, a-t-il préconisé. “A ce moment-là, les ressources humaines seront dans la même enceinte, utilisées à bon escient, avec un meilleur déploiement et une parfaite mobilisation”, a-t-il expliqué.

Aujourd’hui Le Maroc

Le PNUD soutient le tiers-secteur au Maroc Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) accompagne le développement du tiers-secteur au Maroc par le biais de l’Accelerator Lab de son bureau dans le pays. En effet, plusieurs initiatives innovantes encourageant le renforcement des capacités de la société civile et leur inclusion sont menées. Celles-ci visent aussi à repenser les méthodes et approches d’intervention sur le terrain et mettre à la disposition des associations un ensemble d’études, d’outils et solutions innovantes pour accélérer l’atteinte des objectifs de développement local. «Une participation plus active et stratégique du tiers-secteur permettra une meilleure prise en compte des questions qui intéressent les citoyens et citoyennes au niveau local », estime Rachida Akerbib, coordinatrice du programme Tadamon au PNUD Maroc. Les assurances résilientes face à la Covid Le secteur des assurances et de réassurance a montré sa solidité et sa résilience face à la crise. C’est ce que confirme l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) dans son rapport d’activité pour l’année 2020 présenté mercredi 12 janvier au chef du gouvernement Aziz Akhannouch, lors d’une séance de travail tenue par visioconférence. S’agissant du secteur des assurances, l’Acaps indique que l’activité s’est inscrite en légère hausse en 2020 (+1%). Le marché marocain de l’assurance a affiché en 2020 un taux de pénétration de 4,1%, lui permettant d’occuper le premier rang au niveau du monde arabe et la deuxième position au niveau de l’Afrique après l’Afrique du Sud.

L’Opinion

Oxfam dresse un bilan des défis structurels pour réduire les inégalités Dans son nouveau policy paper intitulé : “Le marché travail au Maroc: défis structurels et pistes de réformes pour réduire les inégalités”, Oxfam Maroc propose, entre autres, de protéger l’emploi, surtout les PME et TPE, à travers un plan ciblant prioritairement les jeunes et les femmes. Il s’agit de mettre en place un plan de formalisation de l’activité économique, améliorer la flexibilité des procédures administratives, investir dans les programmes d’accompagnement et de mentorat post-création et instaurer des abattements fiscaux pour les entreprises pour l’embauche de jeunes en CDI, explique Oxfam. Oxfam Maroc souligne également l’importance d’investir dans l’employabilité des jeunes en impulsant des mesures telles que l’amélioration de la qualité des formations post-baccalauréat, notamment en les rapprochant des besoins du secteur privé, et en multipliant par exemple les stages rémunérés. La Chine, nouvel eldorado pour les étudiants marocains? Une nouvelle vague de bourses à destination des étudiants marocains qui souhaitent poursuivre leurs études en Chine vient d’être annoncée. Il s’agit cette fois de bourses d’études pour les cycles master et doctorat à l’Institut de technologie de Pékin. Le dernier délai pour soumettre les candidatures a été fixé au 15 avril 2022. Une actualité qui vient confirmer que la Chine est désormais une destination privilégiée pour les étudiants étrangers, notamment marocains. Les étudiants marocains optent pour la Chine à cause notamment du bas coût des études ainsi que de plusieurs types de bourses mises en place pour encourager les étudiants étrangers, selon Mehdi El Ihsani, lauréat d’une université basée dans la province de Zhejiang et fondateur du cabinet Foorsa qui se spécialise dans l’accompagnement des étudiants marocains qui souhaitent étudier en Chine.

Libération

Espagne: Plus de 12.000 saisonnières marocaines pour la campagne de cueillette des fruits rouges Un premier contingent composé de 830 saisonnières marocaines qui travailleront dans les plantations de fruits rouges dans le Sud de l’Espagne est arrivé, mercredi soir, au port d’Algésiras, a indiqué la sous-délégation du gouvernement espagnol à Huelva. Au total, 12.300 travailleuses marocaines, soit quasiment le même contingent que la saison dernière, apporteront leur contribution au bon déroulement de la campagne de récolte de fraises et de fruits rouges en Andalousie dans le cadre de la campagne agricole de cette année. L’arrivée des saisonnières marocaines, prévue initialement fin décembre dernier, a été reportée en raison de la situation internationale liée à la propagation de la pandémie du Covid-19. Tanger Med en 2021: Nouveau record réalisé en Méditerranée avec plus de 7 millions de conteneurs Un total de 7.173.870 conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds) ont été traités en 2021 dans le complexe portuaire Tanger Med, en croissance de 24% par rapport à l’année précédente. Ce trafic résulte de la montée en régime continue du port Tanger Med 2 après le démarrage successif des terminaux TC4 en 2019 puis TC3 en 2021, indique un communiqué de Tanger Med Port Authority (TMPA). Ce résultat confirme le leadership de Tanger Med en Méditerranée et en Afrique, et consolide la position de ce hub majeur pour les grandes alliances maritimes mondiales menées respectivement par Maersk Line, CMA CGM et Hapag Lloyd.

Al Massae

L’ONDA prévoit un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de dh en 2022 L’Office national des aéroports (ONDA) prévoit la réalisation, cette année, d’un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de dh en se basant sur les prévisions du trafic aérien. Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son conseil d’administration, tenue lundi sous la présidence du ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, l’ONDA a précisé que ces prévisions indiquent que le trafic aérien est estimé à 14 millions de passagers, soit 56 pc du trafic de l’année 2019, et l’activité de survol devant s’établir à 67 pc du niveau de l’année 2019. Une enveloppe budgétaire d’environ 2 milliards de dh sera allouée aux investissements, dont 50 pc pour la poursuite du développement des capacités aéroportuaires.

Al Yaoum Al Maghribi

Rabat: Atelier de lancement relatif à l’élaboration du premier rapport national sur la mise en œuvre du nouvel agenda urbain L’atelier de lancement relatif à l’élaboration du premier rapport national sur la mise en œuvre du nouvel agenda urbain (NAU) a eu lieu, mercredi à Rabat, en présence des représentants des différents départements gouvernementaux et organismes nationaux et internationaux. Lors de cette rencontre, organisée à l’initiative du ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, la ministre Fatima Ezzahra El Mansouri a indiqué que cette rencontre constituait, entre autres, l’occasion de réitérer les engagements indéfectibles du Royaume en faveur des conventions et accords internationaux ou régionaux, tels que l’Agenda 2030, l’Agenda 2063, l’Accord de Paris, le Cadre de Sendai et le Nouvel Agenda Urbain.

Assahra Al Maghribia

Le rapport annuel 2020 de l’ACAPS présenté au Chef du gouvernement Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a tenu, mercredi à Rabat, une réunion de travail par visioconférence consacrée à la présentation du rapport annuel de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) pour l’année 2020, Le rapport a été présenté par le président par intérim de l’ACAPS, Othman Khalil El Alamy, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi 64-12 portant création de l’Autorité, indique un communiqué du département du chef du gouvernement. La même source fait savoir que lors de la réunion, le Chef du gouvernement a été informé d’un rapport sur les résultats de contrôle au titre de la même année, concernant les opérations de retraite ou de rente, régies par un texte de loi, conformément à l’article 11 de ladite loi.

Al Ahdath Al Maghribia