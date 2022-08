Pénurie de livres scolaires, agriculture 4.0, approvisionnement en céréales…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

En attendant le PLF 2023, le gouvernement sécurise ses arrières

Le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre rapidement la loi-cadre relative à la réforme des établissements et entreprises publics (EEP). Dans le même élan, il s’agit d’opérationnaliser l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des EEP. Le premier pas dans ce chantier a été franchi par la nomination d’Abdellatif Zaghnoun à la tête de cette Agence. D’autres actions sont programmées pour les semaines à venir. En tout cas, il s’agit de renforcer le rôle de l’Etat actionnaire et de rationaliser la gestion du portefeuille public en mettant l’accent sur sa performance. Ce secteur joue un rôle central à travers sa contribution dans le PIB, dans la réalisation des investissements structurants de l’économie nationale, la création des postes d’emplois en plus de sa participation dans le budget de l’Etat.

L’Opinion

Feux de forêts: les magots de Bouhachem se cachent pour mourir

Situé dans le Nord du Royaume, le Parc Naturel de Bouhachem héberge une magnifique forêt où ont à ce jour pu survivre plusieurs espèces emblématiques de faune et de flore. Depuis le 25 juillet 2022, plusieurs incendies ont ravagé cet espace naturel qui avait pourtant pu résister durant ces dernières années aux feux. Selon l’association «Barbary Macaque Conservation in the Rif», les incendies, dont les dernières flammes ont été éteintes mercredi, ont détruit plus de la moitié de la forêt, saccageant au passage les biens de plusieurs populations locales et tuant des centaines de singes magots sauvages. Si le bilan humain des feux de forêts cette année reste relativement limité en nombre de décès, l’hécatombe causée à la faune et la flore est pour sa part très étendue.

Aujourd’hui Le Maroc

Nouvelle vision pour les polices marocaine et espagnole

Le Maroc et l’Espagne décidés à renforcer leur coopération sécuritaire. C’est ce qui ressort de la visite d’une délégation espagnole de haut niveau au Maroc. Dans ce sens, le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, mercredi à Rabat, le directeur général de la police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de travail qu’effectue Piqueras au Maroc à la tête d’une délégation sécuritaire de haut niveau. Cette visite incarne la ferme volonté de consolider et de développer davantage le partenariat et les relations de coopération qui lient les services sécuritaires marocains et espagnols, dans l’objectif d’en faire un partenariat avancé fondé sur des bases solides de confiance et de crédibilité, au service des intérêts communs des deux pays.

Aujourd’hui Le Maroc

Agriculture 4.0: une feuille de route stratégique dans le pipe

A l’ère du tout digital, le secteur agricole connaît une profonde mutation. Satellites, robots, drones, capteurs, data… la technologie révolutionne le secteur et promet de booster ses performances. Dans ce contexte, le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts planche sur l’élaboration d’une feuille de route stratégique pour la transformation digitale dans le secteur agricole au Maroc. Les nouvelles technologies ont déjà leur place dans le secteur agricole au Maroc. Elles sont de plus en plus utilisées, notamment dans la production agricole et agro-industrielle, générant des impacts positifs sur les performances économiques.

Les Inspirations Eco

Livres scolaires: un grand risque de pénurie menace à la rentrée

A seulement quelques jours de ce rendez-vous, une possible pénurie de manuels scolaires est annoncée par les professionnels qui subissent de plein fouet la flambée des prix des intrants. À défaut d’une révision à la hausse des prix de vente, les éditeurs réclament les subventions promises par l’État pour se rattraper sur leurs investissements. Aujourd’hui, la balle est dans le camp du ministère, qui peut soit subventionner le papier, soit réviser à la hausse les prix de vente au public ou carrément libéraliser les prix, de l’avis de certains éditeurs. Une seule certitude, en cas de « no-deal »: il pourrait y avoir une pénurie de livres au Maroc, ce qui pourrait compromettre la rentrée scolaire.

Le Matin

Approvisionnement en céréales : la diversification des fournisseurs s’avère payante

Bien que sa production céréalière ait fortement chuté en 2022, le Maroc est en mesure d’assurer son approvisionnement. Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a affirmé que le Maroc opte pour une diversification des sources d’approvisionnement en blé sur le marché international en passant des commandes auprès de 15 pays, notamment en Amérique latine. Pour la période 2022-2023, les besoins d’importation du Royaume en céréales atteindront 10,4 millions de tonnes, soit une hausse d’environ 35% par rapport aux besoins moyens en importations en 2020 et 2021, selon une estimation de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).