Politique hydrique, conseil de la concurrence, industrie automobile… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce vendredi 11 novembre:

L’Economiste

Industrie automobile: les recettes inoxydables du made in Maroc

«Nous avons réussi à positionner l’usine de Kénitra parmi les meilleurs sites industriels de Stellantis et à en faire un acteur-clé pour la concrétisation de nos ambitions dans la région Afrique & Moyen- Orient», fait valoir Samir Cherfan, Chief Operating Officer Stellantis Middle East and Africa. Du côté de l’Etat marocain, les enjeux de ce doublement capacitaire résident surtout dans le potentiel d’employabilité, la formation et le transfert de compétences/expertise. Le nouvel investissement de Stellantis permettra la création de 2.000 nouveaux emplois ainsi que la mise en place de plans de formation destinés à l’ensemble des salariés, la montée en compétences. plus de valeur ajoutée.. Autre enjeu stratégique pour l’Etat marocain, l’accélération et l’intensification de l’intégration locale avec l’optimisation de sourcing de composants et pièces made in Maroc.

L’Economiste

La nouvelle politique hydrique

Mobilisation générale autour de l’eau. Face à l’ampleur des chantiers à mener, le budget 2023 de l’Équipement a été augmenté de plus de 5 milliards de DH par rapport à celui de cette année. L’objectif est d’accélérer la mise en œuvre du programme national prioritaire de l’eau 2020-2027. La nouvelle politique hydrique se base ainsi sur la diversification des sources d’approvisionnement. Au programme donc, le dessalement de l’eau de mer, la réutilisation des eaux usées traitées, la réduction du gaspillage…

Aujourd’hui Le Maroc

AMDIE: mission de rencontres d’affaires BtoB au profit du secteur du BTP au Bénin

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a organisé, du 07 au 09 novembre à Cotonou, une mission de rencontres d’affaires BtoB au profit du secteur du BTP et des matériaux de construction, pour dynamiser les flux commerciaux entre le Maroc et le Bénin, et s’enquérir des possibilités d’investissement dans le cadre du développement des relations entre les deux pays. Dans un communiqué, l’ambassade du Maroc au Bénin souligne que la délégation marocaine a été reçue, en présence de Rachid Rguibi, ambassadeur de SM le Roi à Cotonou, à l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx).

L’Opinion

Conseil de la Concurrence: longue marche vers la régulation des GAFAMS

À l’instar de plusieurs pays du monde, le Maroc veut se lancer dans la régulation des grandes plateformes numériques, communément connues sous le nom de «GAFA». Bien que très actives sur le sol national, ces plateformes échappent à tout contrôle de l’Etat qui n’a pas encore défini les règles de bonne conduite pour ces géants. Maîtriser l’économie numérique est l’un des défis que le Conseil de la Concurrence souhaite relever en entamant une longue marche de prospection des expériences internationales de sorte à construire son propre modèle de régulation. Pour ce faire, le Conseil a réuni plusieurs experts nationaux et internationaux, à Marrakech, dans l’objectif de brainstormer sur la question.

Les Inspirations éco

Le Maroc, deuxième pays le plus riche en matière de patrimoine en Afrique

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a rapporté que le Maroc est considéré comme le deuxième pays le plus riche en matière de patrimoine au niveau du continent africain, selon le classement du site américain USNEWS. Selon les résultats du classement publiés par le ministère sur sa page officielle de Facebook, le Maroc se classe au 16e rang mondial et deuxième sur le continent africain, précédé par l’Égypte qui se classe au sixième rang mondial.

Al Bayane

Les médias audiovisuels ont consacré 247 heures de diffusion à la couverture de la CAN féminine de football 2022

Les médias audiovisuels ont consacré 247 heures de diffusion à la couverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine de football, organisée au Maroc du 2 au 23 juillet 2022 avec la participation de 12 équipes, dont la sélection nationale marocaine, a indiqué la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA). Ces heures de diffusion concernent non seulement la retransmission en direct des matches mais également une programmation spécifique, totalement inédite, comprenant des bulletins d’information, des programmes interactifs et des débats consacrés, en tout ou partie, à la présentation et à l’analyse des différents aspects et étapes de ce tournoi continental, a précisé la HACA qui a publié un rapport de suivi de la couverture médiatique de cet événement sportif.