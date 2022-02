Investissement: les entreprises toujours dans le brouillard, emploi: les entreprises recrutent à nouveau, Maroc-OCI : les échanges commerciaux dépassent les 9 milliards de dollars en 2020 ou encore le lancement du programme de soutien des projets culturels…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 11 février 2022:

L’Economiste

Investissement: les entreprises toujours dans le brouillard!

La croissance 2022 risque de décevoir. Alors que le déficit pluviométrique fait planer des doutes sur les prévisions, une autre menace vient de l’investissement des entreprises. Plus de 7 entreprises sur 10 ne prévoient aucun projet d’investissement en 2022, selon une enquête du HCP réalisée en janvier auprès d’un échantillon de 2.300 entreprises. Certes, il y a du mieux par rapport à la précédente enquête (81% en janvier 2021), mais la proportion d’entreprises prévoyant un statu quo n’est guère rassurante. 73% de TPE adoptent cette posture contre 68% de PME et 57% de grandes entreprises. Le rebond de l’activité économique en 2021 n’a pas effacé partout les traces de la crise sanitaire. Les séquelles sont encore bien profondes dans plusieurs branches d’activité.

Agriculture : la commercialisation, le maillon faible

La commercialisation des produits agricoles reste complexe et certains de ses chaînons sont défaillants. Si les grands exploitants agricoles s’en sortent mieux, les petits et moyens agriculteurs rencontrent des difficultés en matière d’écoulement de leurs produits. Ils sont soumis à de fortes pressions des intermédiaires entraînant un renchérissement des prix de vente. Selon le Conseil économique, social et environnemental, le prix d’un produit varie en fonction des types de circuits de commercialisation empruntés et peut être multiplié par trois ou par quatre.

Aujourd’hui le Maroc

Emploi, les entreprises recrutent à nouveau

Près de la moitié des grandes entreprises (GE) ont l’intention d’augmenter leurs effectifs en 2022, révèle la quatrième enquête qualitative du Haut-commissariat au Plan (HCP), réalisée auprès des entreprises et dont l’objectif est d’établir un état des lieux des effets de la pandémie sur l’évolution de l’activité des entreprises durant l’année 2021 et la comparer à ce qui était avant la crise. «Une entreprise sur cinq a l’intention de procéder à des recrutements au cours de l’année 2022. Cette proportion atteint 46% pour les GE, 25% pour les PME et 18% pour les TPE. Un tiers des GE (29%) envisagent d’augmenter leurs effectifs de 5% ou plus par rapport à leurs effectifs actuels», explique le HCP.

L’Opinion

Extraction des venins: une industrie marocaine prometteuse et très pointue

Un nouveau prototype d’un système robotisé inventé par une équipe de chercheurs marocains affiliés à l’Université Hassan II, dévoilé lors d’une conférence de presse, a été présenté comme « une invention qui va révolutionner l’industrie du venin scorpionique ». Le Pr Anass Kettani, vice-président de l’Université Hassan II, chargé de l’insertion, de l’entrepreneuriat et du partenariat et directeur de thèse à l’origine du système en question, avait souligné à l’occasion que cette invention marocaine permet d’augmenter la quantité et la qualité du venin pendant la phase d’extraction. De même, cette invention facilite ce processus, diminue les risques liés à la manipulation de scorpions venimeux tout en limitant les préjudices potentiels que peuvent subir les arthropodes pendant cette phase délicate.

Casablanca-Settat: lancement des consultations pour le PDR

En vue d’échanger sur les orientations du Programme de Développement Régional (PDR), document dressant les futurs projets de la région d’ici 2027, et en application des dispositions de la loi organique n°l11-14 relative aux régions, et du décret n°2-16-299 fixant la procédure d’élaboration de ce document, une rencontre de concertation s’est tenue au siège de la région Casablanca-Settat, et ce, en présence, outre Saïd Ahmidouch et Abdellatif Maâzouz, respectivement Wali et Président de la région Casablanca-Settat, des membres du Conseil Régional, des gouverneurs des préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements et des responsables des services déconcentrés de l’Administration centrale. Au cours de cette rencontre, une présentation a été faite sur le contenu et les étapes de préparation de ce document stratégique pour la période 2022-2027, qui sera mis en œuvre dans le cadre d’une démarche participative pour une durée de 9 mois et à travers 5 étapes.

Libération

Maroc-OCI : Les échanges commerciaux dépassent les 9 milliards de dollars en 2020

Les échanges commerciaux entre le Maroc et ses partenaires des Etats membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) ont atteint plus de 9 milliards de dollars américains en 2020, a fait savoir le directeur des relations commerciales internationales au ministère de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Benjelloun. « Malgré le ralentissement du commerce international causé par les fermetures et les mesures de précaution, le Maroc a atteint un niveau important des échanges commerciaux avec ses partenaires dans les pays membres de l’OCI, estimé à plus de 9 milliards de dollars américains », a indiqué Benjelloun, qui intervenait à l’ouverture de la 20ème réunion des Conseillers économiques auprès des Ambassades des États membres de l’OCI accréditées au Maroc. Conformément à sa ferme volonté de renforcer les relations économiques et commerciales avec les États membres de l’OCI, « le Maroc travaille sincèrement pour la réussite des différents efforts visant à renforcer le commerce intrarégional et l’investissement, en plus de la conception de projets communs entre nos pays sur la base de l’intérêt mutuel », a-t-il soutenu.

Al Massae

Assurances: Hausse des primes émises de 10% en 2021

Les primes émises par les compagnies d’assurance et de réassurance ont atteint près de 50,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2021, en hausse de 10% comparativement à 2020, indique l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS). La branche « Vie » a progressé de 11,7% à 22,8 MMDH et la branche « Non vie » a évolué de 8,6% à 27,5 MMDH, ressort-il des statistiques mensuelles de décembre 2021 publiées par l’Autorité. Au niveau de la branche « Vie », les segments « Épargne-dirhams », « Décès » et « Épargne-support unités de compte » ont marqué respectivement des hausses de 11,3%, 10% et 19,8%. Dans la branche « Non vie », l’Autorité fait également état d’une hausse des primes des « Risques techniques » de 44,6% à 251,1 millions de dirhams (MDH).

Les projets de construction d’établissements scolaires accordés à l’Agence nationale des équipements publics

Après la polémique suscitée par la qualité des projets réalisés dans le secteur de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, ministre en charge de ce secteur, a entamé un retrait progressif des projets de construction et de réhabilitation des établissements d’enseignement, de formation et sportifs pour les accorder à l’Agence nationale des équipements publics. Le ministère a indiqué, dans un communiqué, que Benmoussa, en compagnie de Nadia Fettah Alaoui, Nizar Baraka et Zineb Benmoussa, respectivement ministre de l’Economie et des Finances, ministre de l’Equipement et de l’Eau et directrice générale de l’Agence nationale des équipements publics, ont signé un accord-cadre relatif à la supervision déléguée pour la réalisation de projets de construction et de remise en état d’établissements d’enseignement, de formation et sportifs.

Al Ahdath Al Maghribia

Lancement du programme de soutien des projets culturels, artistiques, d’édition et du livre pour l’année 2022

Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, a annoncé le lancement, à partir de lundi prochain, des candidatures pour bénéficier du soutien aux projets culturels, artistiques, d’édition et du livre au titre de l’année 2022. Le ministère a indiqué sur son site web que cette annonce s’inscrit dans le cadre de son programme visant à soutenir les arts, l’édition, le livre, les associations et organismes culturels, les syndicats artistiques et les manifestations culturelles. Elle vient également en application des dispositions du décret n° 2.12.513 publié le 2 rajab 1434 (13 mai 2013) relatif au soutien des projets culturels et artistiques sur la base d’appels d’offres, et des décisions communes du ministre de la Culture et de la ministre de l’Économie et des finances visant à déterminer les modalités de soutien des projets culturels et artistiques dans les domaines précités.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Le Maroc et l’UE cherchent à développer un “partenariat vert »

Le Maroc et l’Union européenne (UE) vont développer un partenariat économique « vert » en matière d’énergies propres et lutter contre le réchauffement climatique, a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. “Nous travaillons sur le développement d’un partenariat vert entre le Maroc et l’Union européenne”, a indiqué Ursula von der Leyen, lors d’une déclaration à la presse à la suite d’une réunion avec le chef de gouvernement Aziz Akhannouch. Le Maroc est le premier partenaire économique de l’UE sur le continent africain. Les deux parties avaient annoncé, en juin dernier à Bruxelles, leur volonté de renforcer la coopération en matière d’énergie, de lutte contre le réchauffement climatique, de protection de l’environnement et de promotion de l’économie verte.

Al Alam

Les puits « dangereux » bientôt bouchés ou réhabilités

Pour éviter que le drame de Rayan ne se reproduise, le ministre de l’Equipement et de l’Eau a donné des instructions strictes aux directeurs des agences de bassins pour qu’ils procèdent, en coordination avec les autorités locales, à un état des lieux complet des puits sauvages pouvant constituer une menace pour la sécurité publique. Les services de ce ministère se penchent sur la préparation d’une circulaire conjointe avec le ministère de l’Intérieur pour mettre en œuvre les mesures prises dans ce sens. Au vu de cet inventaire qui sera fait par la Police de l’Eau, en coordination avec les autorités locales, les agences de bassins vont sommer les personnes concernées de boucher ou remettre en état ces puits dans des délais raisonnables afin d’éviter tout danger.