Le boom des enseignes de bricolage, les ventes de voitures en hausse, les services bancaires plus chers en 2020… Voici les principaux titres développés par la presse nationale hebdomadaire:

La Vie Eco

Grandes surfaces: l’essor grandissant des enseignes du bricolage

Les enseignes de bricolage au Maroc se sont multipliées ces dernières années au bonheur des consommateurs, professionnels mais aussi particuliers, exigeant des produits de qualité et un espace de vente moderne et agréable. Les magasins spécialisés et les grandes surfaces de bricolage (GSB) ont ainsi réussi à se positionner sur ce segment jadis dominé par les grandes drogueries et les quincailleries de quartier, en raison notamment d’une urbanisation importante, d’un potentiel de consommation des ménages en forte progression et l’émergence d’un grand nombre de centres commerciaux à travers toutes les régions du Royaume. Le développement remarquable de ce segment repose également sur la forte dynamique du secteur BTP dans notre pays, ainsi que sur un changement des habitudes des consommateurs, qui sont de plus en plus nombreux à bricoler chez eux.

Vente de voitures neuves : la tendance haussière se poursuit

Les ventes de voitures neuves au Maroc ont atteint 131.637 unités au titre des neuf mois de l’année en cours. Autrement dit, c’est une hausse de 12,6% par rapport à fin septembre 2019, selon les statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM). Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est établi à 115.611 unités, en progression de 10,77%, tandis que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) s’est élevé à 16.026 unités (+28,26%), précise la même source. La marque Dacia occupe toujours la première marche du podium des VP, avec une part de marché de 28,33%, soit 32.747 nouvelles immatriculations depuis le début de l’année (+4,61%), suivie de Renault qui a écoulé 15.527 nouvelles unités (part de marché de 13,43%), et de Hyundai (9 493 unités et 8.21% en part de marché) et de Peugeot (8 070 véhicules et part de marche de 6.98%).

Finances News Hebdo

Tarifs bancaires: les services ont coûté plus cher en 2020

Les services bancaires quotidiens ont coûté aux consommateurs marocains plus cher en 2020, année de crise. En effet, l’Indice des prix des services bancaires (IPSB) calculé par Bank Al-Maghrib s’est établi à 126,33, enregistrant ainsi une hausse de 26 points par rapport à l’année de référence 2011 et d’environ un point par rapport à 2019. Cette tendance haussière par rapport à l’année de référence (2011) traduit le renchérissement des services bancaires qui composent le panier, notamment du «Package», des «frais de tenue de compte» et de la «carte bancaire», explique BAM dans son dernier rapport sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l’inclusion financière. La hausse de 0,55% enregistrée par l’IPSB comparativement à 2019 s’explique essentiellement par une hausse de 8% des commissions perçues sur les offres de type «Package», ce qui a contrebalancé les baisses respectives de 3,7% des frais relatifs à la «carte bancaire» et de 3,1% des «frais de tenue de compte».

La Nouvelle Tribune

Sahara: le rapport du SG de l’ONU réaffirme l’enterrement du référendum

Dans son rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, consacre, une nouvelle fois, la solution politique, sous les auspices des Nations Unies et dans le cadre exclusif des résolutions du Conseil, comme seule voie au règlement de ce différend régional. Dans ce cadre, Guterres a exprimé sa confiance qu’une solution demeure possible à la question du Sahara marocain et ce « conformément aux résolutions 2440, 2468, 2494 et 2548 du Conseil de sécurité ». Ces résolutions appellent à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis à la question du Sahara marocain. Ces résolutions consacrent également le processus des tables rondes avec la participation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du « polisario », comme l’unique cadre pour mener le processus politique onusien.

Le Temps

L’économie nationale a repris des couleurs depuis le début de l’année

L’économie nationale a enregistré une croissance de 15,2% au 2ème trimestre de cette année, au lieu d’une forte baisse de 14,2% durant le même trimestre de 2020, selon les dernières statistiques du HCP. L’embellie s’explique par une forte hausse de l’activité agricole (+18,6%) et des activités non agricoles (+14,8%). Les principaux secteurs ont tous enregistré une croissance. Ainsi, la valeur ajoutée du secteur primaire, après correction des variations saisonnières, a augmenté de 21,8% au cours du 2eme trimestre au lieu d’une baisse de 6,19% un an auparavant. La croissance provient de la bonne dynamique de l’activité agricole et de celle de la pêche (+57,9%). Quant au secteur secondaire, la valeur ajoutée a progressé de 19,5% après un recul de 15,6%, l’année précédente.