Rapport du CESE, culture des fruits rouges, agriculture bio… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire de ce samedi:

Challenge

Culture des fruits rouges : l’Espagne va-t-elle laisser quartier libre au Maroc ?

Alors que la culture des fruits rouges continue à prendre son envol au Maroc, une nouvelle donne venant de notre voisin du nord et principal concurrent en la matière pourrait bien s’avérer un coup de pouce providentiel. En effet, depuis quelques semaines, l’association ibérique Freshuelva vient d’annoncer récemment, que de «nombreux producteurs de fruits rouges de la province de Huelva envisagent d’abandonner leurs cultures et de cesser de planter la saison prochaine». De ce côté-ci de la Méditerranée, les producteurs marocains de fruits rouges se frottent les mains. Et justement, le Maroc ,où la superficie des fruits rouges a quadruplé en quelques années seulement pour dépasser la barre de 10.000 hectares, est le concurrent direct qui peut grignoter le plus de parts de marché à l’Espagne sur le marché mondial des fruits rouges.

La Vie éco

Produire bio: le rush des agriculteurs et des consommateurs

L’agriculture biologique prend de l’ampleur au Maroc. Elle a même été érigée en priorité dans le cadre de la stratégie Generation Green (GG). La demande sur les produits bio est de plus en plus croissante, tirant ainsi la hausse aussi bien les surfaces cultivées que le volume de production. En effet, la superficie a atteint 12 000 ha en 2022, contre 4 000 ha il y a dix années de cela. La filière recèle un potentiel non négligeable. A l’horizon 2030, le gouvernement, l’interprofession et les parties concernées devraient déployer les gros moyens pour atteindre une superficie de 100 000 ha et une production de 600 000 tonnes dont 25 000 à l’export.

Telquel

La contribution de solidarité rempile

La contribution sociale de solidarité sera bel et bien reconduite dans la Loi de Finances 2023. Une reconduction annoncée par Fouzi Lekjaâ, ministre délégué au Budget. Pour l’Exécutif, cette mesure a pour objectif de sécuriser une source de financement pour le chantier de la généralisation de la protection sociale, dont la mise en place, prévue fin 2025, va nécessiter une enveloppe globale de 14 milliards de dirhams. En 2021, la contribution de solidarité n’a rapporté aux caisses de l’Etat que 4,44 milliards. Ce mécanisme cible les entreprises qui affichent un bénéfice ou un revenu de 1 million de dirhams et doivent s’acquitter d’une taxe fixée à 1,5%, contre 5% pour celles qui enregistrent plus de 40 millions de dirhams.

La Nouvelle tribune

Économie du sport: le CESE préconise une politique publique opérationnelle inscrite dans une loi-cadre

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami, a appelé à la transformation de toute stratégie nationale du sport en une politique publique opérationnelle inscrite dans une loi-cadre. « Il est important d’instaurer un cadre organisationnel adapté basé sur une refonte de la loi relative à l’éducation physique et aux sports, en identifiant tous les facteurs qui bloquent actuellement la mise en œuvre de ce chantier », a souligné Chami lors d’un atelier de restitution dédié à la présentation de l’avis du Conseil intitulé « L’économie du sport: un gisement de croissance et d’emplois à mettre en valeur ».