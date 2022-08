Climat des affaires, Hammouchi, marché du travail… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi:

Le Matin

Climat des affaires au T2-2022: « Normal » selon 58% des entreprises

Le climat général des affaires dans l’industrie aurait été « normal » selon 58% des entreprises et “défavorable” selon 34% d’entre elles au titre du deuxième trimestre de l’année (T2-2022), indique Bank Al-Maghrib (BAM). La proportion des entreprises insatisfaites varie de 23% dans l’ “agro-alimentaire” à près de la moitié dans le “textile et cuir” et la “mécanique et métallurgie”, précise BAM dans ses résultats de l’édition trimestrielle de l’enquête de conjoncture.

Libération

Les recettes voyages en nette progression au S1-2022

Les recettes voyages ont progressé à plus de 27,29 milliards de dirhams (MMDH) au 1er semestre 2022, contre 8,91 MMDH, une année plus tôt, selon l’Office des changes. Par rapport à la même période de l’année 2020, ces recettes ont enregistré une hausse de 29,6%, a précisé l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juin, notant qu’en revanche, ces recettes ont accusé une baisse de 18,6% par rapport à fin juin 2019.

Rissalat Al Oumma

Hammouchi reçoit l’Inspecteur Général de la police israélienne

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu à Rabat, l’Inspecteur Général de la police israélienne, Yaakov Shabti. « Cette audience s’inscrit dans le cadre de la visite de travail qu’effectue l’Inspecteur Général de la police israélienne, à la tête d’une importante délégation sécuritaire dans le Royaume, en vue de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire et jeter les bases d’une coopération sécuritaire au service des intérêts communs du Royaume du Maroc et de l’État d’Israël », indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale. Ladite visite, poursuit la même source, ambitionne aussi « le partage des expériences et des expertises dans les divers domaines sécuritaires, particulièrement dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et les différentes formes du crime transnational organisé ».

Rissalat Al Oumma

Amina Bouayach nommée Ambassadrice de la Paix Mondiale

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a été nommée Ambassadrice de la Paix mondiale par la Fondation espagnole de l’Ordre de la Paix, en reconnaissance à sa défense des droits de l’homme, tant au Maroc qu’au niveau international. La Fondation, basée à Malaga, souligne, dans un communiqué, les efforts déployés par Mme Bouayach en faveur des droits de l’homme, sa ‘’vocation déterminée, ses efforts en faveur de l’intégration, de la paix et de la tolérance et sa détermination personnelle de promouvoir les valeurs des droits de l’homme’’.

Al Massae

Marché du travail : Cinq régions abritent 72,6% des actifs âgés de 15 ans et plus au T2-2022

Cinq régions abritent 72,6% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus au deuxième trimestre de 2022 (T2-2022), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,2% d’actifs, suivie de Rabat- Salé-Kénitra (13,8%), de Marrakech-Safi (13,3%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (12%) et de Fès-Meknès (11,3%), indique le HCP qui vient de publier une note d’information relative à la situation du marché du travail au T2-2022.