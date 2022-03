Les prix des produits de consommation contrôlés par l’Intérieur, le Maroc attire des entrepreneurs chinois, Tanger-Med 23e plus grand port au monde… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

La Vie Eco

Contrôle des prix: l’intérieur mobilise ses équipes

Cette année, avec la montée des prix de certains produits de base et les tensions sur les marchés mondiaux, le ministre de l’intérieur se mobilise à fond pour suivre de près l’évolution de l’offre, de la demande et des prix des produits de grande consommation. Dans une circulaire adressée aux autorités locales, le ministère les invite à faire montre d’une extrême vigilance pour détecter et sévir contre toute infraction, aussi bien au niveau de l’approvisionnement ou des chaînes de distribution. Ils sont invités à réagir avec célérité et fermeté. Outre l’activation des mesures juridiques et réglementaires nécessaires en matière de contrôle et de régulation des marchés, l’accent a été mis sur le renforcement de la communication et de la coordination avec les opérateurs économiques, producteurs, importateurs, distributeurs et commerçants, ainsi qu’avec les organisations professionnelles et les associations qui les représentent.

Challenge

Des entrepreneurs chinois cherchent des opportunités d’investissements au Maroc

La coopération sino-marocaine, perturbée par la Covid-19, a fait preuve d’une « forte résilience », et a fait de “nouvelles percées” dans plusieurs domaines, a indiqué Li Changlin, ambassadeur de Chine au Maroc. Les échanges commerciaux entre la Chine et le Maroc, en 2021, ont connu une croissance de 36,6% en 2021, pour se chiffrer à 6,5 milliards de dollars, battant un nouveau record historique, tandis que dans le domaine de l’investissement, le Groupe Citic Dicastal vient de lancer la construction de sa 3ème usine avec un investissement de 1,8 milliard de dirhams et la création de 760 nouveaux emplois, a-t-il précisé. En outre, “plusieurs entrepreneurs chinois sont également en train de chercher des opportunités d’investissement au Maroc”, a-t-il annoncé dans un entretien au journal.

Challenge

Le port Tanger Med grimpe à la 23ème place dans le Top 30 mondial

Premier port d’Afrique depuis cinq ans, mais aussi premier port en Méditerranée depuis 2 ans, le port Tanger Med poursuit inexorablement sa progression. Selon un classement des plus grands ports mondiaux effectué par Alphaliner, un magazine spécialisé dans la marine marchande, le complexe portuaire tangérois occupe désormais la 23ème position pour l’année 2021. Pour mémoire, un total de 7 173.870 de conteneurs EVP ont été traités dans l’enceinte portuaire de la ville du Détroit, soit une progression de 24% par rapport à l’exercice 2020. Un trafic qui résulte, selon l’autorité portuaire de Tanger, de la montée en régime continue du port Tanger Med 2 après le démarrage successif des terminaux TC4 en 2019 puis TC3 en 2021.

La Nouvelle Tribune

Le PPS appelle le gouvernement à faire preuve d’équité et de transparence

Dans le cadre du programme dédié au soutien du secteur agricole et du monde rural touchés par la sécheresse, avec une envelop pe budgétaire de 10 MMDH, le Bureau politique du PPS souligne la nécessité pour le gouvernement et les autorités d’assurer sa bonne mise en oeuvre, à travers l’adoption d’une approche transparente et équitable dans la distribution du soutien, en ciblant principalement et en priorité les couches déshéritées, les petits agriculteurs et les espaces les plus affectées tout en évitant toute manipulation ou déviation des objectifs de ce programme. D’autre part, le parti a indiqué que la question de l’eau revêt un aspect stratégique et vital et ne doit souffrir aucun nouveau retard dans son traitement. C’est une question qui requiert, outre les mesures urgentes nécessaires, l’investissement dans des décisions et des projets structurels pour la garantie de la sécurité hydrique nationale de manière à sécuriser le pays contre toutes les conditions climatiques exceptionnelles.

Telquel

Plus de 50% des salariés ne disposent d’aucun contrat de travail

Selon une note du Haut-Commissariat au plan (HCP) portant sur les principales caractéristiques de la population active occupée en 2021, 54,6% des salariés ne disposent d’aucun contrat de travail formalisant leur relation avec l ’employeur. Cette part s’élève à 59,1% parmi les femmes contre 41,9% parmi les hommes, précise le HCP. Les travailleurs dans l’agriculture et les BTP enregistrent les taux les plus faibles de contractualisation, 16,9% et 17,8% respectivement. Alors que les travailleurs dans l’industrie et les services sont contractualisés à hauteur de 59,1% et 56,6%. Le rapport du HCP conclut donc que les emplois exercés « restent faiblement protégés et organisés ». Ils sont également « peu qualifiés », avec un taux de travailleurs diplômés encore bas. Un peu plus de la moitié (52,9%) des actifs occupés n’avaient aucun diplôme en 2021, 31,2% possédant un diplôme de niveau moyen et 15,9 % un diplôme de niveau supérieur.