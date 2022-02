Le Maroc produira 6 milliards de vaccins en 2025, le royaume toujours attractif pour les investissements étrangers, les secteurs qui recrutent en 2022… Voici les principaux titres développés par la presse nationale hebdomadaire ce samedi:

La Vie Éco

Investissements étrangers: L’attractivité du Maroc intacte!

Sur fond de tectonique très animée dans les chaînes de valeur mondiale, la destination Maroc est prisée par les investisseurs internationaux. Mieux encore, le Royaume est plus attrayant qu’il l’était en 2019 et 2020. En 2021, le flux net des investissements directs étrangers (IDE) s’est bonifié de 20,5% à environ 20,2 milliards de dirhams selon les données récentes de l’Office des changes. A l’origine de cette tendance, une hausse des recettes de 17% (à 32,19 MMDH), plus importante que celle des dépenses (+11,5% à 12,02 MMDH). A la différence des pays de la région, l’investissement direct étranger destiné au Royaume a réussi à faire preuve d’une résilience remarquable face aux répercussions de la crise pandémique, et ce grâce aux mesures entreprises pour améliorer continuellement le climat des affaires et renforcer l’attractivité du pays. Aujourd’hui, la compétitivité du Maroc est attestée, dans un environnement mondial en pleine reconfiguration. Par rapport à ses concurrents, le Royaume présente une offre « Best Cost » grâce à des coûts de production et d’ exportation compétitifs.

Finances News Hebdo

Banques participatives: les financements augmentent fortement en décembre.

Les financements accordés par les banques participatives ont augmenté, en glissement annuel, de 43% à 19,33 milliards de dirhams en décembre 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Ces financements se répartissent notamment sur l’immobilier (16,3 Mds de DH), la consommation (1,15 Md de DH), l’équipement (1,68 Md de DH) et la trésorerie (59 millions de dirhams). Parallèlement, les engagements des banques participatives ont dépassé 6,6 Mds de DH auprès des banques, et ce sous forme principalement de financements à travers le produit de « Wakala bil Istithmar » et de dépôts à vue reçus des banques-mères. Les comptes chèques et comptes courants ont, quant à eux, grimpé de 33,5% à plus de 5,37 Mds de DH, alors que les dépôts d’investissement ont atteint près de 1,62 Md de DH.

Challenge

Marché de l’emploi: les secteurs qui recrutent en 2022.

Selon le Haut-commissariat au Plan (HCP), le taux de chômage est passé, entre 2020 et 2021, de 11,9 % à 12,3%. Celui-ci a diminué de 0,9 point à 5 % (-0,9 point) en milieu rural et a augmenté de 1,1 point à 16,9% en milieu urbain (+1,1 point). Malgré cette tendance haussière du taux de chômage, particulièrement en milieu urbain, les demandeurs d’emploi semblent revenir à des comportements normaux, et multiplient les candidatures, depuis un peu plus de deux mois. Pour les jobboards et cabinets de recrutement, la tendance est bien visible. Depuis septembre 2021, on note une reprise forte de l’emploi et un nombre d’offres d’emploi qui a retrouvé son rythme d’avant Covid en 2019, souligne Alxendra Montant, Directrice générale adjointe de Rekrute, affirmant que la reprise est donc réelle et sur presque tous les secteurs. Même des secteurs en arrêt comme l’aéronautique semblent retrouver des couleurs. «C’est donc un signe très positif », a-t-elle estimé.

La Nouvelle Tribune

Un Maroc mieux intégré aux chaînes de valeurs mondiales, malgré de fortes lacunes.

Si le Maroc a réussi à améliorer son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales (CVM), des lacunes persistent, selon un Policy Brief de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). « En ce sens, il ya une augmentation modeste à la fois de l’incorporation de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations nationales et de la valeur ajoutée locale dans les exportations des pays tiers, quoique des disparités notables persistent au niveau des différents secteurs productifs », relève Hasna Mrani Alaoui, l’auteure de ce policy brief, publié sous le titre « Positionnement du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales ». Sa participation en amont, poursuit la même source, a progressé à un rythme plus élevé que celle en aval, notant que cette configuration rend l’économie nationale plus vulnérable aux chocs d’offres potentiels de pays positionnés plus en amont des CVM.

Le Reporter

A l’horizon 2025, le Royaume sera en mesure de produire au moins 6 milliards de doses de vaccins différents.

L’usine de fabrication de vaccins anti-covid-19 entre autres sérums, permettra au Royaume d’assurer son autosuffisance vaccinale, a affirmé, dans entretien au journal, le médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé, Tayeb Hamdi, ajoutant qu’ une fois achevée, l’usine de Benslimane sera l’une des plus grandes plateformes au niveau international en matière de mise en seringue et de fabrication des produits biotechnologiques. Elle permettra la fabrication de substance active de plus de 20 vaccins et produits bio-thérapeutiques, incluant 3 vaccins anti Covid-19, a-t-il expliqué, estimant qu’à terme, le Maroc devrait couvrir 70% de ses besoins en vaccins et au moins 60% de ceux du continent africain. A l’horizon 2025, le Maroc sera en mesure de produire au moins 6 milliards de doses de vaccins différents, a précisé Hamdi, notant que grâce à une stratégie Royale claire et avant-gardiste, le Maroc peut être fier d’avoir franchi un pas décisif qui lui permettra d’intégrer le club très restreint, des grands producteurs mondiaux de vaccins.