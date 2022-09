Rapport du Conseil de la concurrence, déficit commercial, hausse du smig… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi:

Le Matin

Conseil de la concurrence : 143 décisions et avis rendus en 2021

Le Conseil de la concurrence a rendu 143 décisions et avis au titre de l’année 2021, selon le rapport annuel du Conseil, publié récemment. Ces 143 décisions et avis se répartissent entre des décisions rendues en matière de concentrations économiques (121), des décisions rendues en matière contentieuse (16) et des demandes d’avis relevant de ses missions consultatives (6), précise le rapport. Ainsi, le Conseil note que le contrôle des concentrations économiques occupe la première place en termes de production décisionnelle du Conseil avec 121 décisions rendues en 2021, représentant 84,6% du total des décisions et avis rendus contre 15,4% pour les activités contentieuses et consultatives.

Libération

Le déficit commercial augmente de 53,5% à fin juillet

Le déficit commercial du Maroc a augmenté de 53,5% à fin juillet 2022 par rapport à la même période en 2021, pour s’établir à 183,46 milliards de dirhams (MMDH), selon l’Office des changes. Les importations ont atteint au titre des sept premiers mois de l’année 2022, quelque 429,55 MMDH contre 294,45 MMDH à fin juillet 2021, soit une hausse de 45,9% tandis que les exportations ont augmenté de 40,7% se situant à 246,08 MMDH à fin juillet 2022 contre 174,95 MMDH une année auparavant, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juillet.

Rissalat Al Oumma

Akhannouch annonce une hausse avec effet immédiat de 5% du SMIG

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a annoncé, jeudi, une hausse avec effet immédiat, à compter du mois de septembre, de 5% du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (SMIG) et de 10% du salaire minimum agricole garanti (SMAG). S’exprimant à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, Akhannouch a souligné que cette revalorisation du SMIG et du SMAG s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures annoncées par le gouvernement pour l’amélioration des revenus des citoyens, rappelant qu’il s’agit d’une concrétisation des engagements contenus dans l’accord social avant le lancement du deuxième round du dialogue social.

Assahra Al Maghribia

Le Maroc offre des opportunités « énormes » en matière d’investissement touristique

Le Maroc possède de grands potentiels et offre « d’énormes opportunités » en matière d’investissement touristique, a indiqué, jeudi à Rabat, Sebastian Ebel, PDG, à compter du 1er octobre prochain, du groupe allemand TUI, actif dans le domaine du tourisme, du voyage et du transport aérien. « Nous sommes prêts à collaborer avec le Maroc qui demeure une destination de choix pour les touristes, de par ses nombreuses attractions naturelles et son climat », a relevé Ebel dans un déclaration à la presse, en marge de sa rencontre avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui était accompagné par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor et le Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir.

Assahra Al Maghribia

Dakar: Le projet Gazoduc Maroc-Nigéria contribuera à l’émergence d’une zone nord-ouest africaine intégrée

Le projet stratégique de gazoduc Maroc-Nigéria, actuellement en phase d’étude d’ingénierie détaillée (FEED), contribuera à l’émergence d’une zone nord-ouest africaine intégrée, a affirmé, jeudi à Diamniadio, à 30 km de Dakar, la Directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra. Intervenant lors d’un panel sous le thème « une nouvelle vision pour accélérer la production et l’investissement dans un contexte de transition énergétique », dans le cadre de la deuxième édition de la Conférence des pays membres du bassin sédimentaire « MSGBC Oil, Gas & Power », organisée par Energy Capital & Power (Ecp), Benkhadra a souligné que le gazoduc Maroc-Nigéria, porté par la Vision et la Volonté de deux Chefs d’Etat, SM le Roi Mohammed VI et le Président Muhammadu Buhari, au service du développement économique et social, industriel et énergétique de l’Afrique, est « un projet structurant avec de multiples objectifs ».