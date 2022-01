Les investisseurs tunisiens s’intéressent au Maroc, la bonne santé des banques marocaines, African Lion 2022… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire de ce samedi 29 janvier:

Challenge

Les hommes d’affaires tunisiens de plus en plus séduits par le Maroc

Le Maroc devient de plus en plus, la destination de prédilection des hommes d’affaires tunisiens Depuis quelques mois, la détérioration de la situation politique, économique et sociale dans le pays, pousse de plus en plus de chefs d’entreprise tunisiens à se tourner vers le Maroc. Parmi eux, certains veulent diversifier leurs investissements en s’installant, d’autres veulent utiliser le Royaume comme base arrière pour conquérir le marché africain. Fait nouveau: les start-up veulent aussi leurs parts du gâteau.

La Nouvelle Tribune

D’une pierre deux coups, le plan Awrach pour la création d’emplois

Pour alléger le chômage, amortir les pertes d’emplois et ainsi soutenir les populations qui en sont victimes, le nouveau gouvernement vient de lancer un programme de création d’emplois par le soutien de petits chantiers. Ce programme qui porte le nom explicite d’«Awrach» vise la création de 250 000 emplois directs dans le cadre de chantiers temporaires au cours des années 2022 et 2023. Le lancement de ce programme «Awrach» par le Chef du gouvernement est intervenu la semaine dernière pour un budget de 2,25 milliards de dirhams pour l’année 2022 uniquement, pour la création de 125 000 emplois nouveaux, ce qui lui donne une certaine envergure. Le programme Awrach comprend deux volets. Le premier, à hauteur de 80% du budget, porte sur des chantiers généraux temporaires, qui seront activés progressivement, et le second se rapporte à des ateliers de promotion de l’inclusion durable à l’échelle du pays.

Finances News hebdo

Post-Covid-19: Les banques sur un nuage

Les banques ont connu des moments critiques au début de la pandémie. L’arrêt de toute activité économique, la montée des risques et des impayés ont causé des trous béants dans leurs bilans. Au Maroc, la résilience du secteur s’est très vite confirmée, et les tout premiers stress-tests réalisés par Bank Al-Maghrib en mai 2020 ont démontré la capacité des banques à faire face à la situation. Et pour s’en assurer, la Banque centrale a emboîté le pas à ses homologues en servant la totalité des besoins des banques, en élargissant le collatéral, en rallongeant la durée des prêts… Les banques ont dès lors donné des signaux de résilience et cela s’est matérialisé par la reprise lente mais certaine du secteur en Bourse. Un an et demi après la crise, la rentabilité d’avant crise a quasiment été retrouvée. Ainsi, les revenus à fin septembre 2021, sont en hausse de 8% par rapport à septembre 2019. La comparaison avec 2020 montre, pour sa part, une hausse limitée du PNB du secteur avec une progression limitée de 2,82%.

La Vie Eco

L’entreprise familiale face au défi de la transmission

Si la création d’une entreprise peut être un casse-tête, la transmission, elle, reste parmi les plus grandes préoccupations du dirigeant/ fondateur. Une transmission d’entreprise, réfléchie et faite en bonne et due forme, permet sa préservation, son développement, la pérennité de l’emploi et la poursuite de la création de richesse. Au Maroc, le processus de transmission, bien qu’il soit toujours un sujet inquiétant pour le dirigeant qui est généralement le fondateur et le principal actionnaire, entame son intégration dans l’esprit et dans la vision future de l’entreprise même. Selon le dernier baromètre de la transmission d’entreprise, réalisé par le cabinet BDO, 60% des dirigeants y sont ouverts, soit un niveau qui stagne depuis 2016; les 40% restants représentent les dirigeants qui n’ont jamais songé à céder/transmettre leur entreprise et ne pensent pas le faire à moyen terme.

Le Reporter

Exercice militaire: entame des préparatifs pour l’African Lion 2022

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), l’Etat-Major de la Zone Sud abrite, du 24 au 28 janvier 2022, la réunion de planification principale de l’exercice « African Lion 2022 », avec la participation des représentants de plusieurs pays dont le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique. L’objectif de cette réunion est d’arrêter les modalités d’exécution des différentes activités de l’exercice « African Lion 2022 » qui engloberont, en plus des formations portant sur les volets de plusieurs domaines opérationnels, les entrainements sur les opérations de lutte contre les groupes terroristes, des exercices terrestres, aéroportés, aériens, maritimes et de décontamination NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique), indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR. Prévu se dérouler du 20 juin au 1er juillet 2022 dans les régions d’Agadir, Tan Tan, Mehbes, Taroudant, Kénitra et Ben Guérir, l’exercice « African Lion 2022 » vise le développement de l’interopérabilité technique et procédurale entre les FAR et les forces des pays participants ainsi que l’entrainement sur la planification et la conduite des opérations interarmées dans un cadre multinational, conclut la même source.

Al Ayyam

Conservation foncière: les recettes dépassent 8,1 milliards de DH

L’Agence nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) a réalisé des résultats positifs en 2021. Les recettes ont dépassé 8,1 milliards de DH en progression de 42% par rapport à 2020 et 21% par rapport à 2019. Le ministre de l’Agriculture. Mohamed Sadiki, a salué, lors de sa présidence de la réunion du dernier Conseil d’administration de l’ANCFCC, tenu par visioconférence, les efforts déployés par l’Agence et noté avec satisfaction les résultats positifs atteints au titre de l’exercice 2021. Il s’agit particulièrement des résultats remarquables qui sont enregistrées ces dernières années dans le domaine de l’immatriculation foncière d’ensemble en milieu rural, la réalisation du programme de digitalisation à travers la consolidation des plateformes existantes et la mise en ligne de nouveaux services au profit des professionnels ainsi que la modernisation de la chaîne de production des cartes topographiques de base par l’introduction de nouvelles technologies.