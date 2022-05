Les enjeux de l’outsourcing au Maroc, lle big data au service des agricuteurs, ‘expo de Benmoussa devant le CESE… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Telquel

Les enjeux pour le développement du secteur de l’outsourcing au Maroc

Le secteur de l’outsourcing crée plus de 10 000 emplois par an dans le Royaume. Son développement permettrait de remporter deux enjeux principaux. “D’abord continuer à investir sur la montée en compétence afin de pouvoir accompagner notre montée en gamme vers des prestations à plus forte valeur ajoutée”, explique Youssef Chraïbi, PDG du groupe outsourcia et président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services. “Le second consiste à s’adapter aux mutations technologiques que connaît le secteur et de les intégrer à nos process et notre offre au lieu de les subir”, ajoute-t-il dans un entretien à la publication. Il s’agit essentiellement de solutions basées sur “l’Intelligence artificielle et la robotisation croissante de certaines tâches basiques tout en concentrant nos collaborateurs sur les missions créatrices de valeur pour nos clients”, précise-t-il.

Challenge

Fonds Mohammed VI pour l’investissement : le démarrage pour bientôt

La piqûre de rappel de la présidente de la Cour des Comptes semble avoir eu des effets. L’arsenal juridique de l’Etat stratège mis en place en matière d’investissement était presque en veilleuse. Le pilotage à vue persiste. Le 1er Conseil d’administration (CA) du Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I), devrait bientôt être tenu. Le FM6I aura la forme juridique de société anonyme (SA), soumise par conséquent aux dispositions de la loi 17.95. Certes, le CA du FM6I devra être présidé par le ministre des Finances, à l’instar de toutes les entités publiques stratégiques de l’Etat. Il sera aussi composé de 10 administrateurs dont 4 indépendants. La gestion du FM6I devra être assurée par un directeur général nommé par dahir.

La Vie Eco

Registre national agricole: le big data au service des agriculteurs

C’est le ministre de l’agriculture qui l’affirme : l’efficacité du système national de la protection sociale au profit des agriculteurs est tributaire du déploiement d’une base de données crédible et actualisée. Mohammed Sadiki a ainsi souligné que le Registre national agricole (RNA), qui en est à ses dernières étapes, se veut un outil essentiel pour la politique agricole offrant une base de données numérique des exploitants agricoles et leurs exploitations géo-référencées avec un identifiant unique. Ceci va permettre de fournir les informations nécessaires pour contribuer à l’élaboration des stratégies et des programmes publics et mettre à disposition des données sur les programmes de développement agricole, ainsi que les données facilitant l’accès à la couverture santé et à la protection sociale des agriculteurs.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Benmoussa présente devant le CESE la feuille de route de la réforme du système de l’éducation nationale

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a présenté devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE) la feuille de route de la réforme du système de l’éducation nationale pour la période 2022-2026. Benmoussa, qui participait à la 134ème session ordinaire du Conseil, tenue sous la présidence de Ahmed Reda Chami, dans le cadre de la concertation nationale pour une école de qualité pour tous, a ainsi dévoilé, aux membres du CESE, le projet de feuille de route du ministère visant à créer les conditions favorables pour l’enfant lui permettant d’achever sa scolarité obligatoire en ayant développé des compétences et aptitudes nécessaires à la réalisation de son plein potentiel, tout en bénéficiant de l’appui social de l’Etat et des partenaires engagés dans une démarche inclusive, indique un communiqué du CESE.