Comment la France compte accompagner l’économie marocaine, Solidarité entre public et privé, 70 chefs d’entreprise marocains attendus en Israël… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire ce samedi 27 novembre:

La Nouvelle Tribune

La solidarité entre l’Etat et le privé s’impose.

Le trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda, a affirmé que la crise sanitaire actuelle, au contraire de la politique néolibérale, a mis en avant l’importance du rôle de l’Etat, « ce que même le secteur privé habitué à combattre ses interventions ne conteste plus ». « Car, explique-t-il dans un entretien à la publication, c’est à l’Etat de protéger, planifier, arbitrer, réguler et soutenir la population en diminuant les disparités sociales, spatiales ou territoriales ». Le nouveau modèle de développement, ajoute-t-il, a érigé la cohérence et la coordination dans les politiques publiques comme un des principes essentiels de son modèle, l’autre étant la complémentarité entre le rôle de l’Etat et celui du secteur privé.

Challenge

Cotisation minimale: les pompistes carburent.

Bien que bénéficiant d’un taux réduit de la cotisation minimale de 0,25%, les gérants libres et les propriétaires de stations-services expriment leur mécontentement face à la « surtaxation » résultant de l’augmentation du chiffre d’affaires, suite à l’augmentation des prix, sans amélioration de la marge bénéficiaire qui est fixe. La cotisation minimale est critiquée car calculée non pas sur le bénéfice mais sur le chiffre d’affaires, autres produits d’exploitation, produits financiers, subventions, dons et autres produits non courants. Cela veut dire que même les entreprises déficitaires doivent passer à la caisse. L’insuffisance structurelle du système de contrôle fiscal ne permet guère d’abolir cette cotisation qui doit permettre à l’Etat de bénéficier d’un seuil minimal de recettes fiscales.

Le Reporter

Paris promet de fluidifier la procédure d’octroi de visas pour les transporteurs et importateurs marocains.

Le président de la CGEM, Chakib Alj, a reçu le ministre français chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, Franck Riester, en présence d’opérateurs économiques des deux pays pour soulever certaines difficultés rencontrées par les entreprises marocaines, notamment les importateurs, relatives au visa Schengen. Depuis le début de l’année 2021, les procédures d’octroi de visas par la France connaissent un durcissement, ce qui a un impact négatif sur le commerce et sur l’économie en général, déplore le patronat marocain. La partie française a exprimé sa compréhension de la situation et s’est engagée à analyser cette situation d’un point de vue économique afin de trouver des solutions adéquates dans le respect des procédures administratives et sanitaires. La CGEM a affirmé sa disposition à accompagner et à encadrer la démarche qui sera adoptée afin de garantir la fluidité des processus et la conformité des dossiers.

La Vie Eco

Forum économique Israël-Maroc: 70 opérateurs économiques marocains attendus à Tel Aviv.

La CGEM organise une mission économique à Tel Aviv, du 12 au 15 décembre. La délégation est composée de plus de 70 opérateurs économiques représentant les différents secteurs d’intérêt commun identifiés tels que le tourisme, l’industrie, l’agriculture, la technologie et l’innovation, entre autres. L’objectif est d’explorer les pistes de renforcement des liens économiques et commerciaux et de créer de fortes synergies entre les communautés des affaires marocaine et israélienne, selon un communiqué de la CGEM.

Tel Quel

Commerce: comment la France veut accompagner les grands chantiers du gouvernement.

Un séjour express en vue de renforcer le partenariat franco-marocain. En visite de 48 heures au Maroc, le ministre français chargé du Commerce extérieur, Franck Riester, a fait part de la volonté de son gouvernement de « soutenir la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement (NMD), notamment le vaste projet de généralisation de la protection sociale ». « Nous sommes en discussion avec les autorités marocaines pour voir de quelle manière les moyens importants que mobilise chaque année l’Agence française de développement (AFD) au Maroc pourraient accompagner les priorités du nouveau gouvernement », a-t-il déclaré à la presse.