Etudiants marocains d’Ukraine, relations Maroc-Allemagne, finances publiques… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi:

Le Matin

Le Maroc adhère à la convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés

Le Maroc a ratifié la convention de l’Institut international pour l’Unification du droit privé (Unidroit) parue en 1995 relative aux biens culturels volés ou illicitement exportés, indique le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Cette ratification a pour but d’accompagner les efforts déployés par la communauté internationale pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels et s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à protéger le patrimoine culturel et à reprendre les biens illicitement exportés, explique le ministère dans un communiqué, rappelant que le Maroc avait approuvé, en février 2003, la convention complétant celle de l’UNESCO parue en 1970 et établissant un cadre commun aux États membres sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert des biens culturels.

Libération

Rabat et Berlin conviennent d’agir pour préserver le partenariat stratégique entre le Maroc et l’UE

Le Maroc et l’Allemagne sont convenus d’agir pour préserver la stabilité et la continuité du partenariat stratégique entre le Royaume et l’Union Européenne (UE), tout en réaffirmant la centralité de ce partenariat historique et privilégié. Dans une Déclaration conjointe adoptée à l’issue des entretiens à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre allemande des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Annalena Baerbock, en visite de travail dans le Royaume, les deux parties ont réitéré leur engagement à contribuer au renforcement de ce partenariat à tous les niveaux, en s’appuyant sur l’ensemble des acquis et des positions exprimés dans la Déclaration conjointe UE-Maroc de juin 2019 établissant un partenariat euro-marocain pour une prospérité partagée.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Le Maroc enregistre un nouveau cas confirmé de variole du singe

Le Maroc a enregistré un nouveau cas confirmé de Monkeypox, la variole du singe, détectée chez un ressortissant étranger, a indiqué jeudi le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Dans le cadre du dispositif national de vigilance et de surveillance épidémiologique, et en application de sa politique de communication, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale annonce à l’opinion publique qu’un cas confirmé de Monkeypox, ou variole du singe, a été enregistré au Maroc chez un citoyen étranger », a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant qu’il s’agit d’un cas importé.

Al Massae

Secteur de l’information et communication: hausse de la valeur ajoutée de 1,3% au 1er trimestre 2022

La valeur ajoutée du secteur de l’information et communication s’est accrue de 1,3% au terme du premier trimestre de cette année, après une baisse de 2,5% un an auparavant, compte tenu d’un effet de base, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Coïncidant avec le début du confinement généralisé mis en place pour limiter la circulation du coronavirus au T1-2020, la valeur ajoutée du secteur a enregistré une hausse exceptionnelle de 7,2%, indique la DEPF dans sa note de conjoncture d’août 2022. Cette évolution, représentant la plus forte performance réalisée depuis le T1-2017, est liée au recours accru au télétravail, à la formation à distance et à l’e-commerce.

Al Massae

Finances publiques: Atténuation du déficit budgétaire de 17 MMDH à fin juillet

L’exécution de la Loi de Finances à fin juillet 2022 fait ressortir une atténuation du déficit budgétaire de 17 milliards de dirhams (MMDH) pour se situer à 25,6 MMDH, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Cette évolution a résulté, particulièrement, d’une hausse des recettes (+24,8% ou +34,3 MMDH) plus importante que celle des dépenses globales (+9,6% ou +17,3 MMDH), précise la DEPF dans sa note de conjoncture d’août 2022. Elle tient également compte de la hausse de l’excédent des comptes spéciaux du Trésor qui a plus que doublé, passant de 9,1 MMDH à 19,1 MMDH, intégrant au niveau des ressources un montant de 6,3 MMDH correspondant au produit de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, affecté au fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale, contre 3,6 MMDH à fin juillet 2021.