Le PJD nouveau selon Maelainine, le décollage de l’aéronautique, Rabat s’associe avec l’AIEA… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire de ce samedi:

Telquel

Maelainine: Pour pouvoir « se relever », le PJD doit “renouveler son offre politique”

Amina Maelainine, ancienne députée et actuellement membre de la direction du PJD, a déclaré que la reconstruction du parti de la lampe, qui a essuyé une défaite mémorable lors des élections de septembre 2021, passe nécessairement par le renouvellement de son offre politique. « Si le PJD veut se relever, il lui est indispensable de renouveler son offre et son discours politique, en répondant à la question suivante : que peut-on apporter aujourd’hui au Maroc et aux Marocains ? », a-t-elle souligné dans un entretien accordé à Tel Quel. “C’est l’un des grands chantiers qui nous attendent”, a-t-elle assuré.

Challenge

Les charges de compensation explosent

Selon le dernier Bulletin mensuel des finances publiques de la TGR, les dépenses de la compensation émises au titre de l’année budgétaire en cours ont enregistré une hausse de 149% à fin mai 2022, soit 15,7 milliards de DH (MMDH) de subventions allouées en 5 mois, au lieu de 6,3 MMDH à la même période en 2021. Cette hausse des dépenses de compensation est attribuée aux dépenses liées à la préservation des prix du gaz butane, du transport et des produits de première nécessité.

La Vie éco

Aéronautique: nouveau décollage

Le Groupe industriel et technologique Safran, spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense, a inauguré l’extension de son site Safran Nacelles Morocco dédié à la production de nacelles d’avions. Cette extension de 6.000 m2 sera réservée à la production de nacelles pour les Airbus A320neo et les avions d’affaires haut de gamme Gulfstream G700/G800. Ce déploiement, qui a nécessité une enveloppe de 115 millions de dirhams, vise également à accompagner le plan de développement industriel de l’usine pour davantage d’efficacité et de performance afin d’augmenter les cadences de production des nacelles demandées par les clients.

Finances news hebdo

Cryptomonnaie: un petit pas …courageux

Bonne nouvelle pour les investisseurs-spéculateurs, amateurs de sensations fortes : les crypto-monnaies vont être régulées au Maroc. L’annonce a été faite par le wali de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri. Le Maroc va donc franchir le pas, après avoir considéré pendant longtemps avec beaucoup de suspicion et de méfiance l’intrusion de ces monnaies virtuelles dans le système financier international. Cette appréhension des autorités de régulation marocaines se justifie cependant à plus d’un titre. Car les cryptomonnaies concentrent, à elles seules, tous les effets pervers et dangers que l’on peut retrouver au sein d’un univers technique et technologique complexe. Mais la réalité est là : malgré toutes les critiques, les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées et bousculent le système monétaire et financier traditionnel.

Le Reporter

Nucléaire: Rabat et l’AIEA décidés à renforcer leur coopération

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, était en visite de travail au Maroc au cours de la semaine. Lors de cette visite, la première du genre en Afrique depuis son élection, en 2019, à la tête de cette organisation internationale chargée de la promotion des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et de la lutte contre la prolifération nucléaire, Grossi a examiné et évalué avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les pistes de coopération unissant le Maroc et l’AIEA et qui vont se développer davantage dans les domaines de la santé, de la médecine nucléaire, de l’oncologie, de la sécurité alimentaire, de la gestion de l’eau et des cultures résistantes à la sécheresse.