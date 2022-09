Stress hydrique, nouvelle session parlementaire, relations maroco-mauritaniennes… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Finances News Hebdo

Déficit hydrique: stress maximal

Avec la faiblesse des précipitations, le déficit sévère que connaissent les bassins hydrauliques et le niveau des nappes phréatiques qui, selon le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, régresse désormais de 2 à 3 mètres par an, dire que le Maroc est dans une situation d’état d’urgence hydrique est une lapalissade. La baisse constante des ressources, constatée depuis plusieurs années, s’accentue de plus en plus à la faveur, entre autres, des épisodes de sécheresse de plus en plus récurrents. La disponibilité des ressources en eau dans le Royaume est de moins de 620 m3 en 2022, soit un niveau en deçà du seuil de pénurie fixé à 1.000 m3/hab/ an. Qu’ils soient du public ou du privé, tous les acteurs sont actuellement mobilisés pour faire face à cette crise de l’eau, dans un Maroc qui, selon World Resources Institute, occupe la 23ème place sur 165 pays exposés aux risques hydriques.

La Vie Eco

Parlement: au boulot, en attendant l’ouverture de la prochaine session!

La session parlementaire d’automne, et donc la nouvelle année législative, s’ouvre le deuxième vendredi d’octobre. Mais rien n’empêche que les parlementaires reprennent du travail bien avant. “Nous avons préféré nous remettre au plus tôt à l’œuvre pour étudier les projets de lois qui nous sont soumis”, explique Mohamed Chaouki, président de la Commission des finances à la Chambre des représentants. Ce n’est pas fréquent, mais c’est le cas cette année. Deux commissions ont, en effet, repris leurs activités depuis un peu plus d’une semaine. Cela rentre dans le cadre de la coopération entre les pouvoirs législatif et exécutif. En d’autres termes, pour pouvoir mettre en marche sans plus attendre deux réformes profondes, la santé et l’investissement, il faut que le cadre juridique y afférent soit pleinement déployé.

La Nouvelle Tribune

Forum Maroc-Mauritanie : les deux patronats ambitionnent d’améliorer leur coopération économique

La CGEM et l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM) ont organisé la deuxième édition du Forum économique Maroc- Mauritanie. Cet événement vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays et à donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux communautés des affaires. La précédente rencontre économique Mauritanie-Maroc a permis aux deux communautés des affaires d’identifier, sur le terrain, les secteurs qui peuvent être au cœur de la dynamisation des relations économiques des deux pays, ainsi que les opportunités qui en découlent. Plusieurs secteurs de coopération ont été déterminés, dont l’agriculture, l’hydraulique, l’énergie et la santé, a souligné Chakib Alj, président de la CGEM.

Le Reporter

Rabat et Madrid poursuivent leur coopération multisectorielle

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a annoncé que le gouvernement espagnol va approuver un projet de fonds de promotion du développement d’une valeur de 20 millions d’euros, le premier projet sur 20 ans au Maroc visant, selon lui, à octroyer des microcrédits pour favoriser l’inclusion des jeunes et des femmes dans le système productif. La coopération entre les deux pays portera également sur l’assistance technique dans le secteur ferroviaire, le secteur de l’eau et pour la mise en place de systèmes intégrés, a-t-il souligné au terme de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York.