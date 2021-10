Les exportations d’agrumes calent, les bons résultats des sociétés cotées, le pass vaccinal ne passe pas… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Challenge

Les exportateurs marocains d’agrumes sous fortes tensions.

Après la menace des pays méridionaux de la rive sud-méditerranéenne qui devient de plus en plus dangereuse depuis quelques années, les producteurs et exportateurs marocains d’agrumes débutent dans une semaine, une campagne d’exportation qui s’annonce encore plus difficile. En effet, la campagne 2021/22 sera inscrite sous le sceau du grand défi logistique, à cause des fortes hausses des coûts du transport maritime conteneurisé au cours des derniers mois. Les surcoûts varient entre 1,20 et 1,50 DH/kg selon les destinations et le mode de transport. C’est presque l’équivalent de la recette moyenne que le producteur a réalisée au cours des trois dernières années. Même le mode de transport en bateaux frigorifiques classiques (en vrac) affiche une hausse de 20% en moyenne.

Finances News Hebdo

Optimisme excessif pour l’emploi ?

Pour stopper l’hémorragie du chômage et atténuer les effets de la pandémie sur l’emploi, le nouveau gouvernement prévoit, dans son programme au titre de la période 2021-2026, la mise en place de mesures « immédiates » et « concrètes ». Objectif à l’issue du mandat : créer 1 million d’emplois. A partir de 2022, et pour une durée de deux ans, il est question d’un programme de petits et grands ateliers publics dans le cadre de contrats d’intérim au niveau des collectivités territoriales et en partenariat avec les associations de la société civile et les coopératives locales, sans exiger de qualification. Ce programme permettra la création d’au moins 250.000 emplois directs d’ici deux ans. Toutefois, plusieurs députés de l’opposition ont jugé que les chiffres présentés pour l’emploi ne sont pas « réalistes », voire sont « exagérés ». Le nouvel exécutif fait-il montre d’un optimisme excessif sur le volet de l’emploi ? En réponse aux remarques des parlementaires, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch explique que « tout dépend de la nature de l’investissement ».

La Vie Éco

Sociétés cotées: le bénéfice devrait augmenter à fin 2021.

Les sociétés cotées ont réalisé des performances commerciales et financières favorables au titre du 1er semestre de cette année, prouesse qui devrait se poursuivre à la fin de cette année. Ainsi BMCE capital global Research anticipe un relèvement de l’activité de la cote avec une progression des revenus de 6,7% à 219,5 milliards de dirhams. Cette hausse intègre l’amélioration de 3,8% à 53,8 milliards de dirhams du PNB des sociétés financières et de 7,5% à 147,4 milliards de DH des revenus des industries. Ainsi, l’activité des distributeurs des produits pétroliers, à savoir Total Maroc, devrait profiter de l’appréciation tant des prix que des volumes dans le cadre du redressement du cours du brut et de la reprise du trafic au niveau des stations services.

Le Reporter

Pourquoi le Pass vaccinal ne passe pas…

Depuis jeudi, le pass vaccinal est obligatoire au Maroc. Cette mesure a suscité incompréhension et exaspération. Mal accueillie par un grand nombre de citoyens, l’obligation du pass vaccinal a donné naissance à un « Collectif citoyen » regroupant en son sein des personnalités de divers horizons, à l’instar de Mohamed Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS, et Nabila Mounib, secrétaire générale du PSU. Pour faire entendre leurs voix, les membres de ce collectif ont lancé, le 19 octobre, une pétition en ligne réclamant notamment un débat national. Pour les signataires, l’objectif n’est pas de rejeter le pass vaccinal, ni de mettre en doute la bonne volonté des pouvoirs publics dans la recherche des solutions pour prémunir la population contre la pandémie de coronavirus, mais plutôt d’appeler le gouvernement à accorder un délai de préavis ou un moratoire de deux mois avant de rendre obligatoire le pass sanitaire.

Al Ayyam

Climat des affaires: Indicateurs positifs

Le Maroc aura gagné une grande partie de son enjeu. Cela s’est confirmé après les progrès révélés par le dernier rapport Doing Business (2020), qui classe le Maroc premier en Afrique. Ce résultat a été obtenu grâce à une série de réformes adoptées au cours de la dernière décennie. Actuellement 53ème, le Maroc aspire cette année à figurer sur la liste des 50 meilleurs climats des affaires au monde. Des mesures majeures auront été prises au cours des dix dernières années. La Preuve: en 2010, le Maroc occupait la 114e place sur 183 pays, passant à la 60ème en 2019 et puis à la 53ème en 2020.