Prix des manuels scolaires, pollution du lac Marchica, le Pérou soutient la proposition d’autonomie… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 20 août:

Le Matin

Nador: l’ONEE envoie une commission centrale pour s’enquérir de la véracité de la pollution volontaire du lac Marchica

Suite à la pétition de plusieurs associations à Nador, à propos des rejets délibérés des eaux usées dans la lagune de Marchica, une commission centrale de l’Office national de l’électricité et de l’eau Potable (ONEE) a été diligentée, sur instructions du Directeur Général de l’Office, du 04 au 06 août 2022 à la ville de Nador pour s’enquérir sur place de la situation de tous les points de rejet déversant dans cette lagune. Un communiqué de l’ONEE indique qu’après les différentes visites effectuées par la commission aux points de rejet objet de la pétition, il s’est avéré qu’aucun rejet délibéré des eaux usées n’est constaté et aucune odeur nauséabonde n’a été ressentie au niveau de tous les points de rejets existants et pouvant déverser dans la lagune de Marchica.

Le Matin

Inauguration d’une nouvelle caserne de la Gendarmerie Royale à Jebha

Une nouvelle caserne de la Gendarmerie Royale a été inaugurée, jeudi, au niveau du cercle de Jebha, dans la province de Chefchaouen, un projet réalisé par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) en partenariat avec la préfecture de la province. Cette nouvelle caserne a été construite et équipée pour une enveloppe budgétaire de 5,8 millions de dirhams (MDH), dans le cadre du programme de développement des communes du cercle de Jebha, réalisé conformément aux Hautes instructions royales, indique un communiqué de l’APDN. Le bâtiment a été inauguré par le wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, en présence du gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouadane, du directeur général de l’APDN, Mounir El Bouyoussfi, du commandant régional de la Gendarmerie Royale, le Colonel Hicham Mataich et plusieurs autres personnalités.

Libération

Le Maroc se félicite de la décision du Pérou de retirer sa reconnaissance de la pseudo « rasd ».

Le Royaume du Maroc se félicite de la décision de la République du Pérou de retirer sa reconnaissance de la pseudo « rasd » – prise il y a un an, et de soutenir l’intégrité territoriale du Royaume et son initiative d’autonomie, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Cette décision intervient suite à l’entretien téléphonique que le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu avec le Ministre des Relations Extérieures de la République du Pérou, Miguel Ángel Rodríguez Mackay.

Libération

Affaire Pegasus: Lahcen Haddad épingle le silence et les motivations de Forbidden Stories, Amnesty, Le Monde et El Pais

Le coprésident de la commission parlementaire mixte Maroc-Union Européenne, Lahcen Haddad, a épinglé le silence ‘’révélateur et motivé’’ des organisations ‘’Forbidden Stories’’ et ‘’Amnesty’’ et des journaux ‘’Le Monde’’ et ‘’El País’’, suite aux nouvelles révélations dans l’affaire Pegasus, ayant montré que le Maroc a été injustement visé et que ‘’pas moins de 22 pays européens utilisent Pegasus pour espionner leurs propres citoyens’’. Dans une tribune publiée par le magazine espagnol ‘’Atalayar’’, Haddad revient sur les informations rapportées par le journal israélien Haaretz, dans son édition du 9 août, selon lesquelles les membres de la Commission d’enquête du Parlement européen sur Pegasus ont appris de NSO, la société qui fabrique le désormais célèbre logiciel espion, qu' »elle a des contrats actifs avec 12 des 27 membres de l’Union européenne » et que « la société travaille actuellement avec 22 organisations de sécurité et d’application de la loi dans l’UE ».

Al Massae

Rentrée scolaire 2022-2023: les prix des manuels scolaires restent inchangés

Les prix des manuels scolaires demeurent inchangés pour la rentrée scolaire 2022-2023, a indiqué jeudi le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et le ministère de l’Économie et des Finances ont pris une décision conjointe stipulant la mise en place d’un mécanisme de soutien aux éditeurs de manuels scolaires, et ce après une série de consultations avec le Comité interministériel des prix, a souligné le ministère dans un communiqué. Cette décision a pour objectif d’assurer la disponibilité suffisante des manuels scolaires en temps opportun pour la prochaine rentrée scolaire 2023-2022, et d’éviter toute augmentation de leurs prix, dans la foulée des efforts du gouvernement pour préserver le pouvoir d’achat des familles marocaines, précise-t-on.