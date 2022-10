Baisse de l’IR, succès du Made in Morocco, entente maroco-japonaise… voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire de ce samedi 1er octobre:

Finance News Hebdo

Le gouvernement va baisser l’IR en 2023

La coalition gouvernementale menée par Aziz Akhannouch a manqué de chance à son arrivée au pouvoir. Lors d’une réunion de l’Alliance des économistes istiqlaliens, son président Abdellatif Maâzouz qualifie la situation économique de « stagflation ». A la même occasion, le secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a affirmé que le gouvernement va baisser l’impôt sur le revenu à l’occasion de la Loi de Finances 2023. Une façon, selon lui, de casser la transmission des pressions inflationnistes en donnant du revenu aux citoyens. Nizar Baraka a rappelé que le gouvernement a déjà agi dans ce sens cette année en augmentant le salaire minimum de 5%, alors qu’une autre hausse de 5% est prévue l’année prochaine, en plus de la hausse de 10% du SMAG actée cette année.

La Vie éco

Le “made in Morocco” cartonne: 275 nouveaux projets identifiés pour 67 000 emplois

Le “made in Morocco” se fraie un chemin. Le pari de substitution aux importations lancé en pleine crise sanitaire par l’ancien ministre Moulay Hafid Elalamy est gagné. C’est un constat que l’actuel ministre de l’industrie et du commerce, Ryad Mezzour, vient de confirmer, le 27 septembre à Casablanca. Pilier majeur de la relance industrielle, le ministre vient de rendre public le quatrième lot d’opportunités d’investissement. “96 nouvelles fiches/projets ciblées viendront enrichir la BP, composée de 275 projets, et l’élargir pour intégrer la dimension de la souveraineté industrielle, sanitaire et alimentaire, conformément aux hautes orientations royales”, a-t-il annoncé. Ces nouvelles opportunités couvrent sept thématiques : l’eau, les médicaments, les dispositifs médicaux, les intrants alimentaires, la valorisation industrielle des ressources agricoles, les emballages et équipements et les machines.

La Vie éco

Quatre partis tiennent leur congrès, c’est l’UC qui ouvre le bal

Sept ans après son dernier rendez-vous, l’Union constitutionnelle (UC) tient son VIe congrès ce week-end à Casablanca. Ce parti vient de donner le coup d’envoi à un feuilleton qui va se poursuivre jusqu’au début de l’année prochaine. L’Istiqlal, le MP et le PPS sont tous en train de préparer leurs congrès nationaux. Les observateurs de la scène politique sont catégoriques: ces rendez-vous ne sont certainement pas, contrairement à ce qui se passe sous d’autres cieux, synonymes de renouvellement des élites politiques. Il ne faut pas non plus s’attendre à une nouvelle offre politique ou à l’annonce de nouveaux projets sociaux. Depuis leur création, ces partis ont suivi presque tout le temps une trajectoire immuable. C’est un constat qui est d’ailleurs valable pour la plupart de nos partis. Il y a évidemment, et heureusement, des exceptions, mais elles sont très rares.

Le Reporter

Entre le Japon et le Maroc, l’entente est toujours aussi cordiale

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a réaffirmé, lors d’entretiens avec le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch, la position du Japon de non reconnaissance de l’entité séparatiste. Lors de ces entretiens tenus à Tokyo, Kishida a assuré Akhannouch de son souhait de voir le Maroc, partenaire important, participer à toutes les réunions organisées par le Japon et coordonner l’action des deux pays au sein des institutions et des fora internationaux. Le Premier ministre japonais a tenu particulièrement à souligner l’excellence des relations qui lient la Famille royale marocaine et la Famille impériale japonaise. Il a salué le rôle important de du roi Mohammed VI dans la préservation de la paix et la sécurité dans le monde.