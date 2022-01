Une bonne année 2021 pour l’automobile, l’apiculture ravagée par un virus, les patrons optimistes… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire de ce samedi 1er janvier:

La Nouvelle Tribune

Automobile: un bilan 2021 encourageant.

En dépit d’une série de difficultés en rapport notamment avec la crise de semi-conducteurs, la Covid-19, les rupture de stocks, la logistique, les délais de livraison… le marché automobile national a réussi, au fil des mois, à redresser la barre, laissant entrevoir un bilan plus au moins probant. A fin novembre de cette année, les ventes de voitures neuves au Maroc se sont élevées à 156.920 unités au titre des onze premiers mois de cette année, en hausse de 8,97% par rapport à fin novembre 2019. Le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers s’est établi à 137.544 unités, en progression de 7,44%, tandis que celui des véhicules utilitaires légers s’est situé à 19.376 unités (+21,32%), précise la même source.

Challenge

Les restaurateurs bénéficieront des mesures d’urgence.

En effet, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, a tenu le 28 décembre dernier une réunion de travail avec le groupement des associations régionales des restaurants touristiques. Ammor a réitéré son engagement résolu de soutenir la profession dans le contexte actuel. Elle s’est d’ailleurs engagée à intégrer les restaurants touristiques dans les mesures les plus adaptées parmi l’arsenal de mesures dont bénéficie le secteur du tourisme. Concrètement les salariés des restaurants classés bénéficieront de l’indemnité forfaitaire de la CNSS et de la totalité des mesures de soutien au même titre que les autres opérateurs touristiques.

La Vie Eco

L’Apiculture face à une maladie contagieuse.

Dans certaines régions, on assiste, en effet, à l’effondrement d’une partie ou de la totalité des ruches et la disparition d’un nombre considérable d’abeilles de toutes sortes. Suite à l’intervention du syndicat des apiculteurs professionnels du Maroc, et en collaboration avec le laboratoire de recherche scientifique de l’Université Moulay Ismail à Meknès, il a été découvert que le secteur est atteint d’une maladie virale dite « couvain sacciforme »). Elle s’est d’abord déclarée à Béni Mellal au mois de juillet dernier, avant de toucher le sud et le centre du pays. Il s’agit d’une maladie contagieuse de l’abeille mellifère due à un virus portant le nom de SBV, abréviation de son appellation anglaise « Sacbrood Bee Virus).

Le Temps

Les patrons globalement optimistes en dépit de la pandémie.

L’activité des services marchands non financiers au Maroc a connu une hausse notable, à en croire 57% des patrons sondés par le HCP, et une baisse selon 22% d’entre eux. Cette évolution aurait été le résultat, d’une part de la hausse des activités des transports aériens, des télécommunications et des transports terrestres et du transport par conduites, et d’autre part de la baisse d’activité enregistrée au niveau des branches des transports par eau et de l’entreposage ainsi que des services auxiliaires des transports. Le taux d’utilisation des capacités de prestation du secteur s’est établi à 77%.

Artisans: la CNSS apporte de nouvelles précisions.

La couverture sociale des artisans non fiscalisés inscrits sur le Registre National de l’Artisan est fixée à 135 DH mensuelle, a annoncé récemment le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire. Le Conseil de gouvernement a adopté la semaine dernière un décret fixant le cadre réglementaire d’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) pour les artisans non fiscalisés. Afin de permettre aux artisans et leurs familles de bénéficier de la couverture sociale, le décret a fixé une contribution adaptée aux revenus des professionnels sur la base d’un coefficient de 0,75 de la valeur du SMIG. Cette contribution est équivalente à 135 DH par mois par artisan.