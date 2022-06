Pourquoi les carburants continuent de flamber, les transactions en ligne explosent, Hammouchi aux Etats-unis… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire ce samedi:

Telquel

Pourquoi les prix à la pompe ne cessent d’augmenter?

Le prix du pétrole brut est sous pression sur les marchés internationaux. Avec une reprise généralisée de la croissance dans la majorité des pays développés, la demande sur les produits pétroliers est très forte. L’arrivée prochaine de l’été et les mouvements touristiques sont également à l’origine d’une hausse régulière de la consommation. La reprise de la consommation en Chine, après une dernière poussée du Covid, amplifie aussi le phénomène. De plus, les décisions prises par les États au cours des dix dernières années, afin de lutter contre le réchauffement climatique et de favoriser l’économie verte, ont entraîné une forte réduction des investissements dans l’exploration, la production et le raffinage. Ainsi, l’offre de produits pétroliers se fait rare et le déséquilibre entre l’offre et la demande continue à peser sur les cours mondiaux, a expliqué Mustapha Labrak, expert en énergie.

Challenge

Enseignement et santé : les deux piliers fondamentaux du développement

Malgré le contexte national et international difficile et incertain, et malgré les contraintes budgétaires inhérentes à la hausse des charges relatives à la compensation, dont 92,2% des prévisions ont été consommées à fin mai, ce qui a exigé le déblocage de nouveaux crédits d’un montant de 16 MMDH, les réformes stratégiques et structurelles ne peuvent plus attendre. Deux grandes actions gouvernementales, lancées au cours de la semaine, illustrent, bien que tardivement, le début d’une déclinaison effective de la vocation sociale du gouvernement actuel : la signature de l’accord-cadre portant la mise en œuvre du programme de formation des enseignants du primaire et du secondaire à l’horizon 2025, et la feuille de route présentée au Parlement, révélatrice des grands axes de la réforme du système de santé.

Finances news hebdo

Le doute persiste encore sur l’organisation des moussems

A cause de la crise sanitaire, les moussems ont été interdits pendant deux ans. Pour 2022, le doute persiste encore, vu que la campagne agricole n’a pas été à la hauteur des attentes en raison de la sécheresse qui a engendré des difficultés de trésorerie importantes pour les paysans. Selon des sources concordantes, le ministère de l’Intérieur, qui supervise ce genre d’activité, n’a pas encore donné d’instructions formelles à ce sujet. Chaque préfecture ou province devra décider en fonction des données recueillies auprès de la commune concernée. Les enjeux du moussem ne sont pas seulement religieux ou spirituels, mais également économiques. Ce genre d’événements crée de la valeur ajoutée et génère des activités saisonnières permettant la création d’emplois.

La Vie Eco

Les transactions en ligne ont augmenté de 98% depuis 2019.

Le paiement par internet continue de séduire au Maroc. Depuis le début de la pandémie, les us et coutumes quant aux usages des paiements et des transactions ont connu des évolutions importantes en faveur des opérations en ligne. A fin mars de cette année, les règlements en ligne ont cumulé plus de 2 milliards de DH, en hausse de 15,1% par rapport à la même période de l’année précédente. Ce qui correspond à près de 6 millions d’opérations, en progression de 35%. Pour donner un ordre de grandeur sur l’orientation de plus en plus accrue vers ce canal, les transactions en ligne ont augmenté de 98% en montant et 160% en nombre depuis 2019.

Le Reporter

Maroc-USA: Hammouchi reçu par les patrons du FBI, de la CIA et du Renseignement

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi vient d’effectuer une visite de travail aux Etats-Unis d’Amérique, à la tête d’une délégation sécuritaire composée de directeurs et de cadres des services centraux de la DGST. Cette visite traduit les liens de coopération solide unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique dans les différents domaines sécuritaires. Lors de cette visite, Hammouchi a eu des entretiens avec Avril Hainse, William Burns et Christopher Wray, respectivement directrice du renseignement national américain, directeur de la CIA et directeur du FBI, qui ont porté sur les différentes menaces sécuritaires et les nouveaux dangers sur les plans régional et international, ainsi que sur les mécanismes et les moyens susceptibles de faire face à ces risques selon une vision commune et collective à même de garantir la sécurité et la paix internationales.

La Nouvelle tribune

Barid Al-Maghrib adopte des véhicules 100% électriques produits au Maroc

Barid Al-Maghrib a lancé la mise en circulation de 225 véhicules électriques exclusivement dédiés à la modernisation et à l’élargissement de son réseau de distribution courrier-colis. Conçus par Stellantis Kénitra spécialement pour Barid Al-Maghrib, suite à un accord signé en octobre 2020, ces véhicules électriques de type Citroën Ami, sont adaptés à l’activité quotidienne de distribution et disposent d’une autonomie de 75 km, tandis que la charge complète ne dépasse par une durée de 3 heures. Les véhicules électriques de Barid Al-Maghrib seront mis en circulation dans 42 villes à travers l’ensemble des régions.