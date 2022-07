Gazoduc Maroc-Nigéria, Casa Finance City, cohésion sociale… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire de ce samedi:

Telquel

Étude du gazoduc Maroc-Nigéria: l’Allemand ILF Consulting retenu

La phase d’étude pour le projet de gazoduc Maroc-Nigéria se poursuit, avec l’attribution de la seconde partie de l’étude d’avant-projet (FEED phase) à ILF Consulting Engineers, une entreprise allemande spécialisée dans le conseil en gestion de projet. Cette annonce s’inscrit dans la continuité du prêt de 14,3 millions de dollars accordé à l’ONHYM par le Fonds de l’OPEP, qui s’ajoute à celui, de 90 millions de dollars, débloqué par la Banque islamique de développement.

La Nouvelle tribune

Casablanca Finance City, un rôle de premier plan dans le développement de l’écosystème FinTech

Casablanca Finance City (CFC), en tant que première place financière africaine, se doit de jouer un rôle majeur dans le développement de l’écosystème financier marocain. Et la création de startups, en particulier les Fintechs, joue un rôle majeur dans le développement. Mais, sans nul doute, la principale initiative de CFC pour la promotion et le développement des FinTech au Maroc est la création de l’Africa Innovation Lab. L’AIL est une initiative de la région Casablanca-Settat et CFCA qui a pour objectifs de faire émerger les meilleures startups innovantes dans la finance en Afrique et les connecter au monde. Pour ce faire, il a pour aspiration de fédérer l’écosystème Fintech au Maroc et en Afrique en reliant l’ensemble des parties prenantes de l’industrie de la tech de la finance à savoir: startups, banques, assurances, fonds d’investissement, incubateurs et accélérateurs, régulateurs, et monde académique.

Challenge

La contribution à la Cohésion sociale serait amenée à durer

« La ligne de conduite » budgétaire en matière d’investissement sera maintenue sans coupes ni réduction et en l’occurrence, le financement des chantiers structurants dont le «chantier-phare» demeure celui de «la généralisation de la couverture sociale», a dit Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget. Ce chantier est financé, entre autres, par les recettes fiscales générées par la Contribution à la Cohésion Sociale. C’est ainsi, que les déclarations du ministre devraient être analysées d’une façon multidimensionnelle. L’Etat, dans un contexte aussi incertain est en quête d’un équilibre budgétaire garantissant l’efficacité de l’effort financier de l’Etat en maintenant les équilibres macroéconomique et budgétaire, gage de la souveraineté économique.

Finances news hebdo

Industrie automobile: de nouvelles niches pour améliorer le taux d’intégration

Le Maroc a réalisé une véritable prouesse dans le secteur automobile. L’activité est devenue une locomotive de l’économie nationale. Le taux d’intégration de l’industrie automobile au Maroc a atteint 63% en 2021, avec un objectif d’atteindre 80% à terme, «ce qui permettra de transformer le Royaume en la plateforme la plus compétitive au monde», indique le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Pour se positionner dans ce nouveau créneau, le Maroc a déjà commencé à développer un écosystème dédié. Dernièrement, une convention a été signée entre Managem et le groupe Renault. Le partenariat scellé permettra au groupe marocain d’orienter 70% de sa production actuelle de cobalt au constructeur français pour assurer le développement des batteries électriques. A travers cet approvisionnement, Renault pourra produire 300.000 véhicules électriques.