Les prix toujours plus haut, la reprise en trompe-l’oeil du tourisme, l’engrais marocain courtisé… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

La Nouvelle Tribune

Mais quand s’arrêtera la folie des prix?

Le pouvoir d’achat des Marocains, particulièrement ceux à revenu limité et modeste, ainsi que la classe moyenne, s’essouffle. Les ménages n’en peuvent plus. Les prix des produits de première nécessité ont atteint aujourd’hui des seuils très inquiétants et à fort risque pour la cohésion sociale du Royaume. D’ailleurs, jamais le Maroc n’a connu de son histoire contemporaine une situation aussi drastique vis-à-vis de la cherté du coût de la vie. Face à cette situation, le gouvernement Akhannouch se doit de bien cerner les véritables soucis et préoccupations des Marocains. Car s’il y a aujourd’hui quelqu’un qui continue d’assumer seule les terribles conséquences de l’inflation, de la covid-19 et de la flambée des prix du carburant, c’est bel et bien le citoyen lambda.

La Vie Eco

Tourisme: une reprise en trompe-l’œil?

Tous les ingrédients, ou presque, sont présents pour une reprise effective du secteur touristique. En effet, le volume du trafic commercial a atteint 2,2 millions de passagers du 7 février à fin mars, et 28 404 vols, hissant ainsi le taux de récupération à 65% pour les passagers et 75% pour les mouvements aéroportuaires. La reprise de l’activité est visible, sauf que le taux de récupération est nettement inférieur à celui enregistré en 2019, une baisse atteignant 40%. Autre constat : cette reprise est redevable principalement à la clientèle locale, sur certaines destinations. Cette situation de reprise mitigée est d’autant plus visible par la poursuite de la fermeture de certains établissement hôteliers et des riads qui préfèrent attendre un allègement total des restrictions sanitaires pour prétendre à un retour normal de l’activité.

Challenge

Le Maroc courtisé de partout pour son engrais

Le conflit en Ukraine affecte à la fois l’industrie alimentaire et le secteur des engrais. Résultat: les importateurs d’engrais doivent désormais composer avec l’absence des exportations russes. Sur le terrain actuellement, les disponibilités internationales d’engrais restent limitées, les stocks sont réduits et les tensions géopolitiques pourraient entraîner de nouvelles restrictions sur l’offre dans un court délai. Avec cette tension extrême sur les engrais, le Maroc, qui possède 75% des réserves mondiales de phosphate (un minéral utilisé dans les engrais) est plus que jamais convoité de partout.

Telquel

Accord social: célébration ou déception?

Transfuge du PJD, le député RNI de Marrakech Younes Benslimane estime que “les Marocains devraient plutôt célébrer ce dialogue, un nouveau record (à mettre à l’actif) du gouvernement”. Ce n’est pas l’avis de Mustapha Ibrahimi du PJD, qui a rappelé la promesse électorale du RNI d’“augmenter de 2500 dirhams les instituteurs, et de 1000 dirhams la pension des personnes âgées”. Pour le député de Kénitra, l’accord est donc « décevant ». « Les augmentations ne sont en rien comparables à celles de 2012 et 2019 », estime Ibrahimi qui critique l’augmentation de l’indemnisation familiale pour les quatrième, cinquième et sixième enfants, “alors que l’indice HCP de fécondité est de 1,4 enfant par femme”.

Le Reporter

Service militaire: la sélection et l’incorporation des appelés à partir du 16 mai

En exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Royales (FAR), relatives à la prise des mesures nécessaires à l’incorporation de la prochaine promotion des appelés des deux sexes au service militaire au titre de l’année en cours, l’opération de sélection et d’incorporation des appelés débutera le 16 mai 2022. A cette occasion, le ministre de l’Intérieur a invité les jeunes appelés à effectuer le service militaire ayant reçu les ordres d’appel à se diriger, selon la date fixée à cet effet, aux centres de sélection et d’incorporation cités par lesdits ordres pour effectuer le test d’aptitude au service militaire. Les jeunes concernés ont la possibilité de se déplacer vers les centres de sélection et d’incorporation, à titre gracieux, via les lignes de l’ONCF ou à bord des bus de transport de voyageurs.