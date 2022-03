Les entreprises qui ont le plus investi en 2021, le gouvernement face à la double crise de la sécheresse et de l’inflation, Blinken attendu à Rabat en mai… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

La Vie éco

Agriculture: « une partie du blé devra être sauvée »

Les récentes pluies seront profitables à plusieurs cultures. Comme la campagne agricole est toujours en cours, les statistiques officielles sont indisponibles, mais des estimations sont possibles. Ainsi, “une partie du blé devra être sauvée, notamment dans les régions du Gharb, de Saïss (Fès) et du Nord. L’on peut même estimer dès maintenant que 40% des cultures céréalières de ces régions peuvent être récupérées», explique Rachid Benali, vice-président de la Comader. Si la production céréalière était estimée par certains professionnels entre 30 et 40 millions de quintaux ( MQtx), elle pourrait dépasser les 50 MQtx. A côté de cela, la filière oléicole devra réaliser une saison agricole favorable, «avec une production évaluée à 15% de plus que l’année précédente», considère Benali. Ces prévisions sont effectuées consécutivement aux dernières précipitations qui devraient sauver l’olivier cultivé en bour.

Finances news hebdo

Sécheresse et inflation importée, deux écueils terribles devant le gouvernement

La reprise économique post-Covid-19, la sécheresse sévère que traverse le Royaume, la hausse des prix des matières premières à l’international et la guerre inattendue en Ukraine ont fait capoter les plans du gouvernement. Toutes les hypothèses de la Loi de Finances 2022 sont déjà désuètes, notamment une récolte céréalière de 80 millions de quintaux, un prix du gaz butane à 450 dollars la tonne et, à la clé, une croissance de 3,2% du PIB. L’Exécutif est actuellement confronté à deux problématiques devant lesquelles il reste spectateur, faute de pouvoir agir : la sécheresse et l’inflation importée.

Finances news hebdo

Ces entreprises qui ont fortement investi en 2021

Malgré un contexte toujours perturbé par la pandémie en 2021, les champions nationaux ont continué à investir. Une enveloppe de 14,7 milliards de dirhams a été allouée à cet effet, selon les calculs de BMCE Capital Global Research (BKGR). Un chiffre en hausse de 26% par rapport à 2020 où la tendance était plutôt à la retenue. 38% du montant investi par les entreprises cotées ont été drainés par Maroc Telecom. L’opérateur historique a vu ses investissements bondir de 62,8% par rapport à 2020. La société minière Managem a brassé 18% du montant total des investissements, et ce dans le cadre du développement de ses projets locaux et en Afrique. Label’Vie fait également partie des opérateurs qui ont continué à se développer avec 9% du montant total des investissements. Enfin, dans le top 4 figure Mutandis qui a drainé 10% du montant total des investissements avec l’acquisition de l’Américain Season.

Le Reporter

Antony Blinken à Rabat en mai prochain

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, effectuera une visite officielle au Maroc en mai 2022, pour présider la réunion de la Coalition internationale contre Daech, avec la participation de la France, l’Australie, le Canada, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Espagne. C’est ce qu’a annoncé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, lors d’un point de presse conjoint avec la sous-secrétaire d’État américaine, Wendy Sherman. A l’occasion de sa visite dans le Royaume, la Sous-secrétaire d’État américaine a co-présidé avec Nasser Bourita une session du Dialogue stratégique, qui s’inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le Maroc et les États-Unis.

Le Reporter

La caravane du Parlement mobile est lancée

Le Gouvernement Parallèle des Jeunes (GPJ) a lancé la caravane du Parlement mobile pour encourager les jeunes à s’engager dans l’action politique. Cette initiative, dont profiteraient quelque 7.650 jeunes, a pour objectif de former et d’encadrer les bénéficiaires en matière d’analyse et de suivi des politiques publiques et territoriales. Le GPJ est une initiative citoyenne qui se donne pour principale mission de participer à l’évaluation et au suivi des politiques publiques et de se positionner en tant que force de proposition dans les divers secteurs. Cette caravane “se propose de promouvoir les efforts visant à encourager l’engagement des jeunes en faveur de l’action partisane, de renforcer leurs capacités d’analyse des politiques publiques et d’évaluer leur impact économique”, précise le président du GPJ, Ismail El Hamraoui.