Le RNI ouvert à toutes les tractations; L’économie marocaine devrait retrouver sa santé en 2021; Immobilier: les prix de location se contractent… Voici les principaux titres développés par la presse nationale hebdomadaire :

La Vie Éco

Le RNI, prêt à travailler avec les partis qui partagent sa vision et ses principes.

Le RNI, arrivé en tête lors des élections législatives du 8 septembre, est prêt à œuvrer avec confiance et responsabilité avec l’ensemble des partis qui partagent ses principes et sa vision pour relever les différents défis sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, selon le président du RNI Aziz Akhannouch. Lors d’une conférence de presse au lendemain de l’annonce des résultats partiels de ces élections, Akhannouch a relevé que le programme électoral du parti, qui comprend 5 engagements et 25 mesures, constituera la base des négociations avec les partis nationaux en vue de former une majorité forte et cohérente pouvant opérer une rupture avec le passé sur la base d’une vision commune et d’un programme gouvernemental allant de pair avec la vision de SM le Roi et des attentes des Marocains.

Challenge

DEPF : l’économie nationale devrait retrouver sa vigueur en 2021.

Dans sa dernière note de conjoncture, la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) assure que les indicateurs conjoncturels disponibles attestent de la poursuite de la reprise de l’activité économique en 2021. Cette dynamique s’est nourrie du redressement de la valeur ajoutée agricole et de la poursuite de la reprise des activités industrielles, sans oublier l’impact positif des mesures de relance et d’assouplissement initiées par les pouvoirs publics.

Finances News Hebdo

Immobilier: Les prix de location se contractent.

La tendance globale des prix de la location marque une baisse au second trimestre 2021, avec toutefois les logements meublés qui continuent d’évoluer sur un trend haussier. En effet, selon les données publiées par le «tensiomètre locatif» de Mubawab, un appartement vide se loue en moyenne à 7.300 DH par mois au Maroc, en baisse de -3% en glissement trimestriel. Ainsi, dans le segment des appartements proposés à la location, les loyers les plus chers se situent toujours dans les villes de Bouskoura, Rabat et Casablanca, avec respectivement 10.600, 9.400 et 7.800 DH. Tandis que les loyers les moins chers se trouvent dans les villes de Tiflet, Chichaoua et Settat, avec respectivement 1.450, 1.500 et 1.850 DH.

Le Temps

Hexcel démarre l’extension de son usine à Casablanca.

Le groupe américain Hexcel a posé le 1er septembre courant, la première pierre des travaux d’extension de son site marocain. Située dans la zone franche aéronautique MidParc de Nouaceur, près de l’aéroport de Casablanca, cette usine, vouée à la production de « nids d’abeilles» usinés, doublera à terme sa surface de production pour atteindre 24.000 m2. Hexcel a posé la première pierre en 2016 pour une inauguration effective en 2018 de son usine de Casablanca. Depuis lors, le groupe américain transforme, sur ce site, les matériaux nids d’abeilles» légers en pièces usinées pour renforcer des structures dans le domaine de l’aéronautique, plus particulièrement pour les structures d’avion, les nacelles de moteur et les pales d’hélicoptère. L’entreprise emploi aujourd’hui 120 salariés marocains et prévoit d’atteindre à terme plus de 400 collaborateurs.