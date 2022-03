Carburant: les prix à la pompe risquent d’exploser, 16,2% des dirigeants d’entreprises sont des femmes, Transport: le ministère annonce les mesures de sortie de crise, Casablanca-Settat: une enveloppe de 2,9 MMDH pour des projets de développement…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 9 mars 2022:

L’Économiste

Carburant: les prix à la pompe risquent d’exploser

Les nouvelles sont loin d’être bonnes. Les prix à la pompe vont encore augmenter. Libéralisé depuis plus de 5 ans, le tarif de l’essence a franchi 12 DH et le gasoil 11 DH depuis quelques semaines. Des niveaux qui pourraient être dépassés durant les prochains jours. L’évolution du cours du pétrole et du dollar se traduira par un prix du gasoil autour de 15 DH le litre et 17 DH pour l’essence. Hier matin, les cours du pétrole brut ont repris leur envolée, suite aux inquiétudes suscitées par la crise ukrainienne. A 7h 23 GMT, les cours des contrats à terme sur le Brent, pour une livraison en mai, avaient augmenté de 3,40%, soit 4,08 dollars, à 127,27 dollars le baril. Les cours des contrats à terme sur le brut US West Texas Intermediate (WT), pour une livraison en avril, ont également augmenté de 2,80%, soit 3,3 dollars, à 122,7 dollars le baril. Si la flambée se poursuit, l’essence comme le gasoil deviendront inabordables.

Forum d’investissement Maroc-USA: Comment Dakhla courtise les patrons US

Bienvenue dans la zone la plus sécurisée du continent africain! « Dakhla est en train de devenir la nouvelle Californie de l’Afrique », déclare Ryad Mezzour, ministre de l ‘Industrie et du Commerce, devant une forte délégation d’hommes d’affaires américains. C’était hier, mardi, lors de l’ouverture du Forum d’investissement Maroc- États-Unis. En effet, un an après la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara, des investisseurs US passent à la vitesse supérieure et prospectent des projets dans la région. C’est dire que le Forum d’investissement vient dans une suite logique stimuler les investissements et promouvoir une nouvelle génération de projets dans des secteurs porteurs. Selon Philip Blumberg, PDG de Blumberg Capital Partners LLC et représentant de la délégation d’hommes d’affaires américains: « Depuis les États-Unis, nous suivons de près les projets économiques, les infrastructures de base, le projet de port ou encore la plateforme logistique de Dakhla… Ce sont là autant d’initiatives qui suscitent de vifs intérêts auprès de la communauté des hommes d’affaires américains ».

Aujourd’hui Le Maroc

16,2% des dirigeants d’entreprises sont des femmes

L’Observatoire marocain de la TPME (OMTPME) établit une radioscopie de l’entrepreneuriat féminin au niveau national. Cette instance de veille relevant de Bank Al- Maghrib a réalisé sa première étude sur les femmes entrepreneurs et dirigeantes d’entreprises au Maroc. L’analyse tend en effet à donner un panorama général sur la répartition de ces femmes par secteur d’activité, par taille d’entreprise, par forme juridique et région avec un zoom sur la part de l’emploi dans les entreprises dirigées par des femmes. Dans l’attente de la publication de ce travail, l’Observatoire donne un avant-goût des résultats obtenus, et ce à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Il ressort ainsi que 16,2% des dirigeants d’entreprises, toutes catégories confondues, sont des femmes. l’Observatoire révèle que 14,6% des entreprises personnes morales actives sont dirigées par des femmes. Ce taux grimpe à 16,3% lorsqu’il s’agit d’entreprises personnes physiques actives. Du côté des auto-entrepreneurs actifs, la gent féminine représente 25,5% de la structure globale.

L’Opinion

Transport: le ministère annonce les mesures de sortie de crise

Intervenant lors d’une réunion de la Commission de l’Intérieur, des Collectivités territoriales et des Infrastructures à la Chambre des Conseillers sur « le secteur du transport touristique et des voyageurs», le ministre a fait état du déblocage de 250 millions de dirhams puisés dans le budget de l’Agence Nationale de Sécurité Routière (NARSA) au titre de l’année 2022 et consacrés à la destruction et au renouvellement du parc automobile. Un montant auquel s’ajoutent 100 autres millions de dirhams provenant également du budget de la NARSA au titre de la même année et destinés à la poursuite du programme de formation des conducteurs professionnels, outre le parachèvement de l’opération de simplification des procédures d’immatriculation des véhicules qui permettra à compter de fin mars courant de renouveler et de retirer des copies de cartes grises auprès des agences Barid Bank et Barid Cash.

Les Inspirations ÉCO

Casablanca-Settat: Une enveloppe de 2,9 MMDH pour des projets de développement

C’est une enveloppe d’investissement conséquente qui a été validée par le Conseil de la Région Casablanca-Settat lors de sa session mensuelle ordinaire, tenue à Benslimane. Il s’agit, en effet, d’un montant dépassant les 2,9 MM de DH qui sera alloué à une série de projets de développement à caractère économique, écologique et socio-culturel. Cette réunion des membres du Conseil a été marquée par la présence de Saïd Ahmidouch, wali de la Région,gouverneur de la préfecture de Casablanca et de Samir Elyazidi, gouverneur de la préfecture de Benslimane. Elle a permis l’adoption des 61 points qui figuraient à l’ordre du jour. Sur ce total, 44 conventions de partenariats et de projets de développement, d’une valeur de 2,93 MMDH, ont été validées. À cette occasion, Abdellatif Maazouz, président du Conseil, a déclaré que «ces projets s’inspirent du programme de développement régional, à savoir l’emploi, l’entreprise, la création, l’investissement et les générations montantes.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Les victimes du terrorisme du polisario dénoncent l’impunité dont jouissent les séparatistes en Espagne

Les victimes espagnoles des actes terroristes perpétrés par le polisario réclament réparation de leurs préjudices et dénoncent l’impunité dont jouissent les séparatistes en Espagne. L’Association canarienne des victimes du Terrorisme (ACAVITE), qui réunit les proches de plus de 300 victimes du terrorisme du polisario, a appelé le parlement régional canarien à entreprendre « des actions fortes visant à pallier le manque de protection, la négligence délibérée et l’oubli institutionnel » dont souffrent les victimes des actes terroristes perpétrés par les séparatistes. Un « rapport complet et transparent » contenant les cas de plus de 300 familles canariennes ayant été victimes au cours des cinquante dernières années des actes de terrorisme en Espagne doit être « élaboré de manière urgente », souligne l’Acavite dans un communiqué.

Al Alam

Des experts marocains proposent la numérisation et le dessalement de l’eau de mer par l’énergie nucléaire

Après les mises en garde de Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, contre la rareté de l’eau au Maroc, où la disponibilité en eau ne dépasse pas 600 mètres cubes par an et par habitant, en plus du retard des précipitations cette année, des experts marocains ont présenté des solutions à ce problème, dont la rationalisation de la consommation des stocks, la numérisation de la gestion de l’eau et le dessalement de l’eau de mer par l’énergie nucléaire comme alternative. Dans ce cadre, des experts marocains lauréats d’universités et Instituts spécialisés se sont réunis à Rabat et ont suggéré des solutions innovantes et efficaces en estimant qu’elles pourraient remédier à cette problématique de la rareté de l’eau au Maroc.

Assahra Al Maghribia

Grève du transport: crainte des répercussions sur les prix des légumes et des fruits

Les patrons et chauffeurs de camions affiliés à la Fédération des syndicats professionnels du Maroc se sont joints, mardi, à la grève nationale que la coordination syndicale du secteur du transport routier (transport de voyageurs, transport de marchandises, taxis, véhicules de secours…) mène depuis lundi, pour 3 jours, en signe de protestation contre la flambée des prix des carburants. Cette grève risque de favoriser une augmentation des prix des légumes et des fruits, étant donné que des dizaines de camions ont suspendu leurs activités à partir d’hier sur le marché de gros des légumes et des fruits à Casablanca, pour s’engager à leur tour dans une grève de 72 heures.

Al Massae

Le Club des magistrats appelle le gouvernement à soumettre le projet de l’organisation judiciaire à la Cour constitutionnelle

Après la polémique provoquée par la loi sur l’organisation judiciaire du Royaume, le Club des magistrats a appelé le chef du gouvernement à soumettre le projet de loi n°15-38 sur l’organisation judiciaire à la Cour constitutionnelle afin qu’elle statue sur sa conformité à la Constitution. Par leur demande, dont une copie a été reçue par le journal, ces magistrats, qui invoquent la mise en œuvre du principe de la démocratie participative, cherchent à savoir si les dispositions réglementant notamment l’assemblée générale dans les tribunaux prévue par ce projet de loi, adopté le 01 février par la Chambre des conseillers, sont conformes aux dispositions de la Constitution.

Libération

Daki souligne le rôle central des femmes dans le développement du système judiciaire

Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, a souligné,à Rabat, le rôle central des femmes dans le développement de la Justice et l’amélioration des prestations fournies aux citoyens. Lors d’une réception organisée par la présidence du ministère public en l’honneur des fonctionnaires femmes de cette institution, à l’occasion du 8 mars, Daki a souligné que la constitution établit les principes d’égalité homme-femme et garantit à celle-ci la place qui lui échoit dans la société, dans le but de construire un Maroc de démocratie, d’égalité et de droits. Il a rappelé les grandes avancées accomplies par la femme marocaine, à l’instar de ses semblables dans le monde, en occupant de hauts postes responsabilité et se montrant digne de la confiance placée en elle, notamment dans le cadre du secteur de la Justice en tant que juge, procureure générale du Roi, présidente de tribunal, greffier ou fonctionnaire.

Al Bayane

Sahara marocain: Le Congrès péruvien réitère son soutien au plan marocain d’autonomie

Le président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès péruvien, Ernesto Bustamante Donayre, a réitéré le soutien de l’institution législative péruvienne au plan d’autonomie dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc et le respect de son intégrité territoriale. Dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, le président de la Commission des Affaires étrangères a relevé que la position du Parlement péruvien consiste à soutenir la solution proposée par le Royaume en 2007, à savoir le plan d’autonomie des provinces du sud sous la pleine souveraineté marocaine.Par ailleurs, Bustamante Donayre a mis en relief l’importance de promouvoir les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’aéronautique, l’industrie automobile et les énergies renouvelables.

Maroc Le jour

La diplomatie marocaine primée à Azerbaïdjan

Le Maroc a été à l’honneur de l’édition 2021 du prix «Azeri Business Awards» décerné à l’ambassadeur de SM le Roi à Bakou, Mohammed Adil Embarch lors d’une cérémonie organisée par la revue économique «Business Time». Ce trophée récompense les entreprises azerbaïdjanaises et les institutions étrangères établies dans le pays et qui se sont distinguées par leurs activités dans différentes catégories, précise un communiqué de l’ambassade du Maroc à Bakou. Dans son allocution lors de cette cérémonie, qui a connu la participation de plusieurs personnalités du monde des affaires et du corps diplomatique, l’ambassadeur du Maroc a relevé que cette distinction récompense les réalisations accomplies par le Royaume, notamment durant la période de la pandémie de Covid-19, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.