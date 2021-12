Libération

« La transformation digitale et intelligente de l’Afrique Locale », au cœur des débats à la 5e édition du FAMI à Marrakech

Les travaux de la 5è édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI5), un événement placé sous le thème « la transformation digitale et intelligente de l’Afrique Locale : le temps d’agir c’est maintenant !!! », se sont ouverts à Marrakech. Organisé par Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU- Afrique) à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA), en partenariat avec le Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies, la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) relevant du Ministère de l’Intérieur, le Conseil de la Région Marrakech-Safi, l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, l’Association des Régions du Maroc (ARM), l’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces (AMPCPP) et l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC), ce Forum s’insère dans le cadre de la contribution de CGLU- Afrique à la décennie de l’Action des Nations Unies.

Le Maroc prend part à la 20ème session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale

Le Maroc prend part à la 20ème session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI), tenue du 6 au 11 décembre à la Haye. Jouissant d’un statut d’observateur, le Royaume est représenté à cette session par une délégation conduite par l’ambassadeur du Maroc à la Haye, Abdelouahab Bellouki. L’Assemblée des États parties est le principal administrateur et le corps législatif de la Cour Pénale Internationale. Elle est composée des représentants des États ayant ratifié le Statut de Rome, mais réunit également des États observateurs, des États invités, des organisations internationales et régionales et des représentants de la société civile.