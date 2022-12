Le roi Mohammed VI félicite les membres de l’équipe nationale dans un appel téléphonique pour leur qualification historique aux quarts de finale du Mondial, Sadiki estime la baisse de la production du lait à 20%, recul des livraisons de ciments… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce mardi:

Maroc Le Jour

Le roi félicite les membres de l’équipe nationale pour leur qualification historique aux quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar-2022

A l’issue du match qui a opposé la sélection nationale de football à son homologue espagnole, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a félicité les membres de l’équipe nationale pour leur parcours et leur qualification historique aux quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar-2022. Le Souverain S’est ainsi entretenu au téléphone avec le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, et l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui, auxquels le Souverain a exprimé Ses sincères félicitations aux joueurs et aux staffs technique et administratif qui ont su donner le meilleur d’eux-mêmes et accomplir un parcours excellent au cours de cette compétition sportive majeure.

L’Economiste

Pénurie de lait: Sadiki estime la baisse à 20%

Tous les citoyens ont constaté la pénurie du lait sur les rayonnages des supermarchés. Dans plusieurs villes, les dotations en lait frais sont vite épuisées. Il faudra se tourner vers le lait pasteurisé, vendu plus cher. Ce n’est pas la demande intérieure qui a explosé. Il y a autre chose qui explique cette pénurie. Pour le ministre de l’Agriculture qui répondait à deux questions orales sur le déficit de ce produit, l’aggravation de la sécheresse et le coût élevé des aliments de bétail ont entraîné une baisse significative du taux de natalité moyen (entre 50 à 75%). Ce qui a entraîné une diminution du nombre des vaches productives et affecté négativement la production et la collecte de lait avec une moyenne de 20%.

Ciments: les livraisons reculent

Les livraisons de ciment se sont établies à plus de 11,54 millions de tonnes (Mt) à fin novembre dernier, en baisse de 9,24% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Association professionnelle des cimentiers (APC). Les livraisons destinées aux segments « Distribution » et « Béton prêt à l’emploi » se sont situées respectivement à 7,16 Mt (-13,84%) et à 2,28 Mt (+3,02%), précise l’APC.

Le Matin

Le projet du Gazoduc Nigeria-Maroc est sur la bonne voie

Le projet du Gazoduc Nigeria-Maroc, dont cinq mémorandums d’entente (MoUs) tripartites viennent d’être signés à Rabat, est « sur la bonne voie », a affirmé la Directrice générale de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), Amina Benkhadra. Le projet du Gazoduc Nigeria-Maroc est sur la bonne voie à la faveur de la vision éclairée et des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI et du président nigérian Muhammadu Buhari, a assuré Mme Benkhadra dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature des cinq MoUs entre le Maroc et le Nigeria, d’une part, et la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana, d’autre part. La signature par ces pays de ces mémorandums reflète leur détermination à accompagner ce projet qui sera bénéfique pour une région de quelque 400 millions d’habitants, a-t-elle ajouté.

Aujourd’hui Le Maroc

Stock stratégique des produits de base: vers la mise en place d’un écosystème national intégré

Le gouvernement œuvre à la mise en place d’une vision d’un écosystème national intégré relatif au stock stratégique des produits de base, a affirmé le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki. Le ministre, en réponse à une question à la Chambre des Représentants sur « la réalisation de la sécurité alimentaire » posée par le groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, a indiqué que la sécurité alimentaire du Royaume est au centre des préoccupations de la stratégie « Génération Green » 2020-2030 et ce, via le renforcement du développement d’une agriculture durable et éco-intelligente.