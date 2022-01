L’IS industriel réduit à 20%, pensions en péril, le Maroc soumet à l’ONU sa stratégie Bas Carbonne à l’horizon 2050 ou encore les médecins du secteur privé qui décident de faire grève le 20 janvier…, voici les principaux titres de la presse nationale parue mercredi 5 janvier 2022:

L’Economiste

Droits de douane: les voitures de collection passeront au taux de 2,5%

En voilà une bonne nouvelle pour les collectionneurs, amateurs et passionnés de voitures d’époque! Les véhicules dits «à caractère historique» bénéficieront d’un taux préférentiel lors des opérations de dédouanement. Ce type de voitures passera désormais dans la rubrique «Objets d’art et collections historiques», lesquels sont tarifés à un taux de 2,5% de droits de douane. Ce changement de la grille fera bientôt l’objet d’une circulaire qui définira l’éligibilité des véhicules au code tarifaire des douanes 97-05. A l’origine de cette initiative, des actions de lobbying menées par un collectif de collectionneurs regroupés au sein de la Fédération marocaine des véhicules anciens (FMVA).

L’IS industriel réduit à 20%

Comme promis par le gouvernement, le barème de l’impôt sur les sociétés industrielles a connu un nouveau palier de réduction. Il a été ramené via la loi de finances 2022 à 20% au lieu de 28% pour les structures dont le bénéfice net est inférieur ou égal à 100 millions de DH. Le bénéfice net renvoie bien sûr au chiffre d’affaires réalisé sur le marché local. Cette mesure a pour objectif d’orienter l’investissement vers le secteur de l’industrie. « Cependant, malgré la baisse, l’écrasante majorité des sociétés industrielles paieront plus d’impôt qu’en 2021 à cause du changement de calcul qui sera basé en 2022 sur des taux proportionnels et non plus progressifs », explique un professionnel.

Aujourd’hui le Maroc

L’agriculture continue de tirer la croissance

La bonne dynamique des activités agricoles se confirme. Selon le HCP dans sa dernière note de conjoncture, l’économie nationale se serait raffermie de 4,9% au quatrième trimestre, portée par un accroissement de 2,9% de la valeur ajoutée hors agriculture et par une augmentation de 19,1% de celle de l’agriculture. Compte tenu d’une baisse de 4,5% de la valeur ajoutée agricole et d’un accroissement de 3,4% de celle des activités hors agriculture, la croissance économique se situerait à 2,8% au premier trimestre 2022, au lieu d’une hausse de 1% au même trimestre de l’année précédente.

Le paiement de la vignette désormais disponible au niveau de l’application mobile « Daribati »

La Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé mardi que le paiement de la vignette est désormais disponible au niveau de l’application mobile « Daribati ». L’application « a été enrichie par l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité permettant le paiement et l’édition de l’attestation relative à la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules (TSAV) », indique la DGI dans un communiqué. Ce service est accessible via l’espace public de l’application qui offre, en outre, un certain nombre de commodités, notamment acheter un timbre fiscal et prendre un rendez-vous en ligne.

L’Opinion

Décarbonation: le Maroc soumet à l’ONU sa stratégie Bas Carbonne à l’horizon 2050

Conformément à l’Accord de Paris, le Maroc a soumis récemment au Secrétariat de la Convention Climat, relevant de l’Organisation des Nations Unies, sa stratégie nationale de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Il s’agit en fait de sa stratégie “bas carbone”, lancée début 2020, qui vise à améliorer la compétitivité de l’économie nationale, tout en assurant sa décarbonation et son positionnement proactif à l’export, et en tenant compte des évolutions dans ce sens de ses partenaires commerciaux, notamment du “Green Deal” de l’Union Européenne et de la nouvelle zone de libre-échange continentale de l’Union africaine (ZLECAF).

Casablanca-Settat: Le taux de remplissage des barrages atteint plus de 44,5%

Le taux de remplissage des barrages situés au niveau de la région Casablanca-Settat s’élève à 44,56 % à la date du 31 décembre, indique l’Agence du Bassin hydraulique de Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC). Ce niveau est légèrement inférieur au taux de remplissage enregistré durant la même période de l’année écoulée (51,31%), avec des retenues des barrages s’élevant à 568.258 m3, ajoute la même source. Les retenues des barrages, dont la capacité totale s’établit à 1107.524 millions m3, ont atteint, jusqu’au 31 décembre, 493.523 millions m3.

Le Matin

Homologation des véhicules : la Narsa veut privatiser la réception à titre isolé

Le Royaume continue sur sa lancée pour devenir un pôle mondial de l’automobile à part entière. Ainsi, pour répondre à l’augmentation attendue dans les 5 à 10 prochaines années en termes d’immatriculations, l’Agence nationale de la sécurité routière (Narsa) prépare l’externalisation des réceptions à titre isolé (RTI). Pour démarrer ce processus, la Narsa planche sur un appel d’offres relatif à l’étude préalable pour la privatisation de cette prestation. La raison ? remédier au faible effectif des agents qui croulent déjà sous les demandes.

Libération

Pensions en péril

“Plusieurs facteurs pèsent lourdement sur la pérennité de la majorité des régimes qui se trouve menacée sur le court et le moyen termes. Les évolutions futures de leurs soldes techniques et globaux ainsi que de leurs réserves montrent la fragilité de leurs équilibres financiers”. C’est le constat alarmant émis par le dernier rapport de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale sur la base des résultats des projections financières des régimes de retraite réalisées par l’Autorité sur un horizon de 60 ans en se basant sur des données de l’exercice 2020 et des hypothèses de projection déduites des évolutions démographiques, économiques et financières propres à chaque régime, ce qui montre l’importance des engagements cumulés de ces régimes, en particulier ceux de base, envers leurs affiliés.

Al Massae

Ouahbi promet de résoudre les problèmes de casier judiciaire

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, n’a pas caché la présence de difficultés liées au document du casier judiciaire, qu’il faudrait bien résoudre. Lors de la séance de questions orales à la Chambre des représentants, Ouahbi a affirmé l’existence d’une plate-forme électronique qui facilitera l’obtention du document, sans qu’il soit nécessaire de se déplacer dans sa ville natale pour le recevoir comme c’était le cas auparavant. Il a expliqué qu’un registre général a été mis en place au niveau national, comprenant les casier judiciaires, qui contient des éléments positifs.

Assahra Al Maghribia

Les médecins du secteur privé décident de faire grève le 20 janvier

Quatre syndicats et associations représentant le secteur libéral de la médecine, constitués du Collège syndical national des médecins spécialistes privés, du Syndicat national de médecine générale, du Syndicat national des médecins du secteur libral et de l’Association nationale des cliniques privées, s’apprêtent à adresser une lettre aux autorités compétentes leur notifiant une grève générale des professionnels, le 20 courant. Dans une déclaration au journal, Badr Eddine Dassouli, président du Syndicat indépendant des médecins du secteur libéral, a affirmé que cette grève est une réaction à la méconnaissance des revendications des professionnels concernant leurs cotisations à la CNSS se rapportant à la couverture médicale et aux retraites.