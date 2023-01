Nouvel organigramme pour l’éducation nationale, première visite de Josep Borrell au Maroc, vers une nouvelle vague de covid au Maroc… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi:

Le Matin

Josep Borrell: «Notre partenariat avec le Maroc est stratégique »

« Notre partenariat avec le Maroc est évolutif et nous sommes engagés à trouver les meilleurs moyens pour réaliser tout son potentiel », a affirmé le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell Fontelles, qui entame aujourd’hui sa première visite au Maroc. « Nous avons construit avec le Maroc une relation de confiance qui remonte à plus de 50 ans et qui évolue et s’enrichit sans cesse », a-t-il souligné dans un entretien au journal. « Notre partenariat est donc naturel et stratégique parce qu’il repose sur trois grands piliers : notre proximité géographique et notre histoire commune, un intérêt mutuel de préserver la paix et la sécurité dans notre voisinage commun et de promouvoir un espace de prospérité partagée, et un engagement à coordonner toujours plus étroitement pour relever les défis du présent et les transformer en opportunités et à explorer de nouveaux horizons pour agir ensemble”, a-t-il ajouté.

Le Matin

Awrach: environ 70% des bénéficiaires n’ont pas de diplômes

Environ 70% des bénéficiaires du programme Awrach n’ont pas de diplômes, a indiqué le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, Younes Sekkouri. Sekkouri, qui s’exprimait à la à la Chambre des représentants, a fait savoir que 50% des bénéficiaires du programme sont issues des zones rurales, et plus de 25% sont des femmes, soulignant que le ministère examine les moyens de lancer un nouveau programme ciblant les personnes qui n’ont pas de diplômes, à la lumière du grand succès qu’a connu le programme.

L’Economiste

Trois nouvelles taxes parafiscales en vigueur depuis le 1er janvier

Trois nouvelles taxes parafiscales sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2023, après avoir été instituées par décret à l’initiative de la ministre du Tourisme et de l’Économie sociale. Elles permettront de renforcer le financement de trois organismes relevant dudit département. Il s’agit de l’Entraide nationale, de l’Office du développement de la coopération et de la Maison de l’artisan (taxes sur les tapis estampillés).

L’Opinion

Covid-19: Le Maroc appréhende une nouvelle vague

A peine le monde a-t-il commencé à apprendre à vivre sans restrictions que la pandémie a resurgi de façon inquiétante en Chine, là où elle a commencé. La flambée spectaculaire des cas de contagion inquiète plusieurs pays qui ont rétabli le contrôle aux frontières. D’autres, dont le Maroc, sont allés plus loin en interdisant leur territoire aux voyageurs en provenance de l’Empire du Milieu. Bien que l’explosion du SARS-COV-2 soit normale après l’abandon de la politique du zéro-Covid, ils sont nombreux à redouter l’apparition de nouveaux variants plus contagieux qu’Omicron. Ce qui incite les autorités sanitaires à renforcer la veille épidémiologique.

Les Inspirations Eco

Education nationale: appel d’offres pour un nouvel organigramme

Pour la réalisation d’une étude sur l’alignement stratégique de l’organisation du service central, le département de Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports (MENPS), a lancé un appel d’offres. Le prestataire qui remportera le marché au mois de février 2023 aura pour mission d’établir un diagnostic de l’organisation actuelle du MENPS. Il devra également procéder à un benchmark au niveau international des modèles d’organisation adoptés dans des pays ayant conduit une réforme de l’éducation (pays comparables et pays best practice). Le prestataire devra ensuite définir l’organigramme cible du MENPS, en l’alignant sur la loi-cadre n°51.17 relative au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche Scientifique, ainsi que sur les recommandations et engagements prévus par la feuille de route stratégique de la réforme éducative.