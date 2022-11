Taxation des avocats, les Ramedistes basculent vers l’AMO, hausse du CA de l’OCP… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce mercredi:

Le Matin

Projet de loi sur la profession d’avocat : pourquoi un nouveau bras de fer avec Ouahbi est inévitable

Le ministre de la justice Abdellatif Ouahbi a déclaré lundi à la Chambre des représentants que son département a finalisé le projet de loi relatif à l’exercice de la profession d’avocat et que ce texte sera soumis au secrétariat général du gouvernement dans les prochains jours, avant sa soumission à l’examen et l’approbation du Parlement dans un délai ne dépassant pas les deux mois. Si elle est adoptée dans sa version actuelle, la nouvelle loi conduira à coup sûr à un nouvel épisode de confrontations entre les robes noires et le ministère de la Justice. Rejeté catégoriquement par tous les barreaux, de même que par l’Association des barreaux du Maroc, ce texte est vicié, d’après les avocats, au motif qu’il a été élaboré unilatéralement par le ministère sans concertation aucune avec la profession.

L’Economiste

PLF: le geste du gouvernement pour les retraités

Les retraités n’ont pas été oubliés par le projet de loi de finances 2023. Du moins ceux qui touchent une pension soumise à l’impôt sur le revenu, parce que tous les pensionnés n’atteignent pas le seuil d’imposition qui est au-delà de 72.000 DH par an après abattement. En effet, les retraités bénéficient d’un abattement forfaitaire de 60% du montant global de la pension annuelle jusqu’à hauteur de 168.00 DH et 40% au-delà. La disposition fiscale concerne aussi bien les pensions d’origine marocaine que de source étrangère. Les gains après application du nouvel abattement varieront évidemment en fonction du montant des pensions.

Aujourd’hui Le Maroc

Les Ramédistes basculent vers l’AMO

Le basculement des bénéficiaires du régime Ramed vers l’AMO Tadamone aura lieu ce 1er décembre. Ce basculement vers l’AMO sera automatique pour toutes les personnes possédant une carte Ramed valide (non périmée). Ainsi, la CNSS reçoit la base de données des Ramédistes qui vont intégrer l’AMO. Cette base sera ensuite traitée, fiabilisée en retirant les personnes qui ont une double immatriculation. Autrement dit, la CNSS procédera au contrôle, préalable et périodique, de l’existence d’un éventuel droit propre à un autre régime d’assurance-maladie obligatoire pour le bénéficiaire de l’AMO Tadamone. Ainsi, une phase transitoire est prévue pour la gestion des personnes qui bénéficient du Ramed et qui sont immatriculées en même temps dans l’un des autres régimes de base AMO (travailleurs salariés, travailleurs non-salariés).

L’Opinion

L’INO réussit sa deuxième transplantation hépatique à partir d’un donneur vivant

L’Institut national d’oncologie (INO) relevant du Centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat a annoncé avoir mené avec succès sa deuxième transplantation hépatique à partir d’un donneur vivant apparenté. Cette intervention, réalisée fin septembre, a permis à une patiente de 42 ans souffrant d’une cirrhose en phase terminale de recevoir une partie du foie de sa fille âgée de 22 ans, indique l’INO dans un communiqué.

Maroc Le Jour

OCP: Hausse du CA de 55% à fin septembre

Le chiffre d’affaires du Groupe OCP s’est établi à près de 89,54 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre dernier, en hausse de 55% par rapport à la même période une année auparavant. Cette performance s’explique principalement par la hausse des prix de vente dans toutes les catégories de produits, qui a largement compensé la baisse des volumes exportés d’une année sur l’autre, indique l’acteur majeur de l’industrie des engrais dans un communiqué sur ses résultats à fin septembre 2022.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Réalisation avec succès d’une chirurgie complexe en orthopédie à Fkih Ben Salah

Une équipe médicale et infirmière spécialisée en chirurgie orthopédique à l’hôpital provincial de Fkih Ben Salah a réalisé avec succès, durant la semaine dernière, une opération chirurgicale complexe sur une sexagénaire souffrant d’ankylose et de douleurs chroniques au coude. Cette équipe médicale a pu réaliser avec succès une chirurgie qualitative, la première du genre au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, en procédant au remplacement de l’articulation du coude par prothèse totale, apprend-on auprès de la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale de Fkih Ben Salah.