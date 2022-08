Automobile, phosphate, crédits bancaires… voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi:

Le Matin

Urbanisme : la chasse aux sorcières se durcit

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le suivi des opérations de contrôle des infractions en matière d’urbanisme, avec la publication d’une circulaire conjointe du ministère de l’Intérieur et celui de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville. Le nouveau document a pour objectif de renforcer les opérations de contrôle de l’urbanisme et de l’habitat à travers la nomination de contrôleurs dans le domaine de l’urbanisme et de la construction et la coordination et le suivi des opérations de contrôle. Le document vise l’unification des procédures de contrôle. C’est dans ce sens qu’un guide a été édité pour accompagner les nouveaux contrôleurs dans leur mission.

L’Economiste

Concurrence/Cimentiers: démarrage des auditions

La hausse soudaine des prix du Ciment, qui ont atteint un record historique (150 DH/T), enclenche de sérieux soupçons de pratiques anti-concurrentielles. A l’origine de cette levée de boucliers, l’introduction d’un avis de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) auprès du Conseil de la concurrence. Malgré la conjoncture mondiale marquée par une envolée globale des tarifs des différentes matières premières, les promoteurs restent sur leur garde. Une audition a été effectuée par le Conseil, et certains opérateurs ont ainsi été auditionnés, en attendant un avis définitif de l’institution. Suite à ce constat, la question qui se pose est celle de savoir s’il s’agit d’une entente tacite ou volontariste entre les producteurs ou d’un simple parcours rationnel d’évolution du marché.

L’Economiste

Casablanca/pont Mohammed VI: un taux d’avancement de 50%

Plus que quelques mois avant la livraison de l’un des projets emblématiques de Casablanca. Il s’agit du pont Mohammed VI qui, à son achèvement, sera l’un des ponts urbains les plus importants à l’échelle nationale. Il s’agit en fait d’un ouvrage majeur d’une longueur totale de 1.100m, dont 620 m pour le pont (soit plus de 2 fois la longueur du pont à haubans) et une largeur totale de plus de 16 m (2×2 voies de circulation). Le boulevard Mohammed VI, traversé par plusieurs axes et carrefours importants, constitue l’un des principaux accès de la ville de Casablanca et draine un trafic très dense avec des flux importants de poids lourds.

Aujourd’hui Le Maroc

Automobile: les ventes du neuf en baisse de 12,31%

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 95.544 unités à fin juillet 2022, en baisse de 11,03% par rapport à la même période de l’année dernière, ressort-il des statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM). Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est élevé à 85.771 unités au titre des sept premiers mois de cette année, en repli de 9,68%, tandis que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) s’est chiffré à 9.773 unités (-21,34%), précise l’AIVAM. Concernant le mois de juillet, AIVAM note une baisse des ventes globales de 12,31% comparativement à juillet 2021.

L’Opinion

Phosphates marocains: vers une conquête du marché mondial

Le Maroc s’apprête à augmenter sa capacité de production d’engrais de plus de 50%, pour répondre à la demande mondiale de cette matière première, nécessaire à la vie végétale, animale et humaine. Les ventes de l’Office chérifien des phosphates (OCP) ont connu une croissance significative au lendemain de la guerre en Ukraine. Ce dernier avait réalisé un chiffre d’affaires de 25,3 milliards de dirhams au premier trimestre 2022, sans oublier que les exportations de phosphates et dérivés ont presque doublé pour atteindre plus de 36,14 milliards de dirhams au cours des quatre premiers mois de l’année en cours, contre 18,19 milliards de dirhams à fin avril 2021. Selon « Middle East Eye », média en ligne basé à Londres, le Maroc, qui détient 70 % des réserves mondiales de phosphate, aspire à conquérir le marché mondial en augmentant sa production de phosphate.

Al Massae

Le crédit bancaire en hausse de 2,8% en 2021)

Le crédit bancaire s’est accru de 2,8% en 2021, après une hausse de 4,6% en 2020, ressort-il du rapport annuel de Bank Al-Maghrib (BAM) sur la situation économique, monétaire et financière. « En dépit de l’achèvement de la phase d’octroi des produits +Damane+ et +Relance+ et après une hausse de 4,6% en 2020, le crédit bancaire s’est accru de 2,8% en 2021 », précise ce rapport présenté, samedi au Palais Royal de Rabat, à SM le Roi Mohammed VI, par le Wali de BAM, Abdellatif Jouahri.