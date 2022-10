Le roi nomme des magistrats, le taux de change dollar-euro inquiète, lutte anti-terroriste… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi 26 octobre:

Al Ittihad Al Ichtiraki

Le roi adoube la nomination de magistrats dans plusieurs juridictions du Royaume

Le roi Mohammed VI Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), a bien voulu accorder Sa Haute approbation à la nomination de responsables judiciaires dans plusieurs juridictions du Royaume, au titre de la première session de l’année 2022. Ces nominations concernent 79 postes de responsabilité judiciaire, soit plus de 35 % des postes de responsabilité judiciaire dans les différentes juridictions du Royaume, indique un communiqué du CSPJ. Ces nominations ont concerné aussi sept femmes juges, dont cinq assument la responsabilité pour la première fois, sur les 32 magistrats auxquels ont été confiés des postes de responsabilité, soit 40,50 % du total des postes de responsabilité ayant connu un changement.

Aujourd’hui le Maroc

Le taux de change dollar-euro inquiète

Le ministère de l’économie et des finances adapte ses prévisions pour l’exercice budgétaire prochain au taux de change du dollar américain face à l’euro. Depuis quelques semaines, la monnaie européenne enregistre pour la première fois, depuis des décennies, un recul face au billet vert. A noter que toute appréciation du dollar US par rapport à la monnaie de la zone euro a automatiquement des répercussions sur l’économie marocaine. Et pour cause. La majorité des rentrées de devise marocaine se fait en euro. Il y a bien évidemment les transferts des MRE (Marocains résidant à l’étranger) mais également et surtout les exportations marocaines vers l’Europe payées bien évidemment contre de la monnaie européenne à quelques exceptions près.

L’Economiste

Immobilier: les intentions d’achat des ménages

Quand l’immobilier va, tout va… Certes, ce n’est pas encore le cas, mais tous les ingrédients des prémices d’une reprise des transactions sont réunis cette fois-ci. Selon une étude réalisée par le portail spécialisé Mubawab, 88% des interrogés ont l’intention de réaliser un projet immobilier. Plus encore, 51% d’entre eux prévoient un achat immobilier dans les 6 mois à venir. Par ailleurs, 24% pensent faire une acquisition d’ici un an et 13% dans deux ans au plus tard. L’intention d’acheter un bien varie assez fortement selon l’âge. Ce sont les 35-49 ans qui projettent le plus de devenir bientôt propriétaires (43%).

Les Inspirations Eco

PLF 2023: l’étau va se resserrer sur les revenus agricoles !

Après une année 2022 marquée par la sécheresse, laquelle continue à sévir, et le déficit hydrique enregistré par rapport à une campagne normale, les titulaires de revenus agricoles vont à nouveau être l’objet d’un coup de pression, cette fois-ci venant du Fisc. En effet, ils devront se soumettre, à compter du 1er janvier 2023, à un contrôle beaucoup plus strict de leurs revenus. Le PLF 2023 propose ainsi de réinstaurer l’imposition du revenu global annuel des personnes physiques selon les taux du barème progressif d’IR, avec application de la retenue à la source (RAS) pour certaines catégories de revenus dont les revenus agricoles. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre portant réforme fiscale, visant l’application progressive du principe de l’imposition du revenu global des personnes physiques.

Le Matin

Mohamed Dkhissi : le Maroc a fait avorter 500 plans terroristes depuis 2002

Le directeur central de la police judiciaire et directeur du bureau Interpol Maroc, Mohamed Dkhissi, a indiqué que le Maroc est parvenu à faire avorter plus de 500 projets terroristes depuis 2002. Dkhissi s’exprimait lors de la séance d’ouverture, mardi, du congrès mondial sur la sûreté et les nouvelles menaces chimiques organisé à Marrakech. Il a ainsi souligné que l’approche volontariste de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme adoptée par le Maroc a permis, dans son volet sécuritaire, le démantèlement de 214 cellules terroristes entre 2002 et 2021, permettant de traduire 4.304 personnes devant la justice.