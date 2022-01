L’AMO élargie à de nouvelles professions; la DIDH répond à HRW; la FNM ouvre un usée à Tétouan… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi 26 janvier:

L’Economiste

AMO: Agriculteurs, chauffeurs de taxi et artisans basculent

L’extension de la couverture médicale se poursuit. Cette fois, ce sont les chauffeurs de taxi, les artisans et les agriculteurs qui sont dans l’obligation d’adhérer. Les décrets d’application viennent d’être publiés et le processus qui démarre en mai peut être anticipé. En tout cas, 120.000 chauffeurs sont attendus, 1,6 million d’agriculteurs et 500.000 artisans.

L’Opinion

Vaccin « Made in Morocco »: Quelle efficacité face au variant Omicron

L’apparition du variant Omicron il y a quelques semaines a, immédiatement, charrié avec elle la lancinante question de l’efficacité des vaccins. Plusieurs études ont alors surgi de toutes parts et ont établi, pour chaque type de vaccin, une nouvelle grille évaluative de l’efficacité. Le Chinois Sinopharm, tête de pont des vaccins administrés au Maroc depuis le début de la campagne de vaccination et que le Royaume s’apprête à produire prochainement, ne serait efficace que de 30% à 40% contre Omicron. Moult questions se posent donc d’elles-mêmes face à cette nouvelle donne.

Libération

La DIDH répond à HRW

Rapport de HRW: la partie réservée au Maroc présente des données « sans fondements ni réels ni juridiques » (DIDH). La Délégation interministérielle des droits de l’Homme (DIDH) a affirmé que l’organisation Human Rights Watch (HRW) a présenté, dans la partie réservée aux droits humains au Maroc et au Sahara marocain, de son rapport au titre de 2021, des données sans fondements ni réels ni juridiques. Dans une réponse ouverte aux allégations contenues dans le rapport de HRW, la DIDH a souligné que cette organisation persiste dans « son implication continue dans une campagne politique et systématique contre notre pays, en présentant des données sans fondements réels ni juridiques, en contradiction avec sa démarche qu’elle ne cesse de rappeler, et qui prône l’investigation approfondie sur les violations et la révélation des vérités à grande échelle ».

Maroc Le Jour

La FNM ouvre le Musée Bab El Oqla de Tétouan

La Fondation nationale des musées (FNM) ouvrira, vendredi prochain, le Musée Bab El Oqla de Tétouan. Après plusieurs mois de travaux de rénovation, cet onzième musée vient enrichir l’offre muséale du Royaume, indique la FNM dans un communiqué. Situé à l’est de l’ancienne médina, le Musée Bab El Oqla, dont le nom est dérivé d’une des sept portes historiques de Tétouan, est un espace de rencontres et d’échanges, une ouverture à la découverte de la richesse historique et culturelle de la ville de Tétouan, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et qui se situe au carrefour de nombreuses confluences. L’exposition inaugurale « Tétouan : l’Homme et son milieu » met en lumière l’histoire de la ville et ses spécificités culturelles, précise le communiqué.

Al Massae

Benmoussa : le ministère a élaboré un programme pour réduire la surcharge des élèves.

Le ministre de l’Éducation nationale, des sports et du préscolaire, Chakib Benmoussa, a affirmé que la réduction de la surcharge des élèves dans les établissements scolaires est l’un des principaux moyens d’atteindre un apprentissage de qualité. Benmoussa, qui s’exprimait lors de la session des questions à la Chambre des représentants, a expliqué que son département a pris plusieurs mesures, relatives notamment aux ressources humaines nécessaires, en affirmant que 15.000 professeurs ont rejoint leurs lieux de travail au début de cette année, et que le même nombre sera disponible la rentrée scolaire prochaine. Il a également souligné que son département a veillé à utiliser au mieux les ressources humaines, et attribué aux enseignants toutes les séances requises. Il a aussi fait état de la création de nouveaux établissements scolaires, portant le nombre total à 11.700 actuellement.

Al Yaoum Al Maghribi

Bourita souligne la nécessité de revoir la carte consulaire du Royaume.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné la nécessité de revoir la carte consulaire du Royaume en vue de rapprocher les prestations de la communauté marocaine établie à l’étranger. Le Royaume dispose à ce jour de 56 consulats, avec l’ouverture durant les trois dernières années de trois consulats à Napoli, à Murcia et à Toronto, a fait savoir Bourita dans une réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur l’amélioration des prestations consulaires, ajoutant que l’objectif n’est pas d’ouvrir davantage de consulats, mais plutôt de revoir la carte consulaire pour accompagner les Marocains du monde. Le ministre a, dans ce sens, évoqué l’éventualité de revoir les représentations consulaires dans la banlieue de Paris, à Galice (Espagne), au nord de l’Italie et dans les pays du Golfe et en Afrique en vue de rapprocher les consulats des Marocains résidant à l’étranger, précisant que l’amélioration de la qualité des prestations consulaires porte sur 4 axes, à savoir l’amélioration des conditions d’accueil, la digitalisation et l’amélioration du rendement consulaire, les services et les actions sociales de proximité.