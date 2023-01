Bilan satisfaisant du programme Forsa, Reflux du déficit budgétaire, Conseil national de la presse… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi:

L’Economiste

Reflux du déficit budgétaire à fin novembre

Recul de 15,7 milliards de DH du déficit budgétaire à fin novembre. Il s’est établi à 41,8 milliards de DH contre un déficit de 57,5 milliards un an auparavant. Les recettes ordinaires ont atteint 262,6 milliards en hausse de 14,5% alors que les dépenses se sont établies à 387,8 milliards en augmentation de 12,5%. L’IS a réalisé une progression intéressante: 44,2% dépassant la barre des 50 milliards de DH alors que le montant des restitutions est de 502 millions de DH contre 336 millions un an auparavant. Une bonne performance pour cet impôt qui connaîtra une refonte l’année prochaine. Validée par le Parlement, cette réforme prévoit la suppression de la variabilité du taux normal proportionnel en fonction du résultat fiscal. Elle vise la convergence vers des taux unifiés en supprimant l’écart entre ceux applicables au chiffre d’affaires local et à l’export pour toutes les entreprises soumises à l’IS.

Le Matin

Habitat menaçant ruine: 20.000 constructions recensées au niveau des régions de Casablanca, Rabat et Tanger

20.000 habitats menaçant ruine ont été recensés rien qu’au niveau de trois régions, à savoir celles de Casablanca-Settat, Tanger- Tétouan-Al hoceïma et Rabat-Salé-Kénitra. Le phénomène a la peau dure et semble difficile à éradiquer, malgré un fort engagement de l’État qui a mobilisé un budget de 7 milliards de dirhams depuis 2012 pour y faire face. Intervenant à la Chambre des conseillers au nom de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima Zahra Mansouri, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri a souligné qu’une nouvelle stratégie est mise en place pour actualiser les données et mieux cibler les habitats menaçant ruine en vue de les réhabiliter.

L’Opinion

Bilan satisfaisant pour 2022: 10.000 projets retenus dans le cadre du Programme Forsa

L’objectif de financer 10 mille projets dans le cadre du programme « Forsa » a été atteint à 100%, à la faveur des efforts de l’équipe de travail et aux méthodes inédites utilisées, a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor. En réponse à une question orale sur le « bilan préliminaire du programme Forsa » à la Chambre des représentants, Ammor a souligné que la campagne de communication, qui a été adoptée avec les différents moyens de communication disponibles, a permis d’atteindre les résultats attendus liés au suivi des phases du projet et à l’information de tous les citoyens.

Les Inspirations éco

Ramadan: fini la surconsommation

C’est un Ramadan particulier que nous nous apprêtons à passer. Avec un pouvoir d’achat frappé de plein fouet par un mouvement inflationniste sans précédent, la surconsommation habituelle durant le mois sacré risque d’être fortement compromise. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité ne cessent d’enregistrer des hausses importantes. Une tendance qui devrait se poursuivre notamment pour certains produits alimentaires au vu de la demande galopante constatée durant cette période. Concernant la production de lait, les professionnels du secteur envisagent la poursuite de la tendance baissière, laquelle ne sera pas suffisante pour couvrir les besoins durant le mois de Ramadan. Après s’’être vendu à 11 dirhams le kilo sorti de ferme, le prix du poulet est actuellement compris entre 15 et 16 DH. Idem pour l’œuf qui se situe entre 1,10 et 1,15 DH. Pour le mois de Ramadan, les prix auront tendance à grimper davantage.

Al Bayane

Conseil national de la presse: Les députés adoptent à l’unanimité le projet de loi édictant des dispositions particulières

La Chambre des représentants a adopté, à l’unanimité, le projet de loi n° 53.22 portant approbation du projet de décret-loi n° 2.22.770 du 6 octobre 2022, édictant des dispositions particulières relatives au Conseil national de la presse. Dans une présentation du projet de loi, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué, au nom du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, que conformément à l’article 81 de la Constitution, ce texte a été soumis au vote par la Chambre des représentants après son adoption à l’unanimité le 17 janvier par la commission compétente à la première Chambre.